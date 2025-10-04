Cutremur în Marina Statelor Unite: Hegseth îl dă afară pe șeful de stat major într-o mișcare-surpriză la Pentagon

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, l-a demis vineri, 3 octombrie, pe Jon Harrison, șeful de stat major al Marinei, un consilier cu influență neobișnuit de mare care a coordonat recent reorganizarea birourilor de politică și buget ale serviciului.

Potrivit unor surse din Pentagon, decizia survine imediat după confirmarea secretarului adjunct al Marinei, Hung Cao, un veteran de marcă al Marinei și fost candidat republican la Senatul din Virginia, numit de președintele Donald Trump.

Într-un comunicat, Pentagonul a confirmat că Harrison „nu va mai ocupa funcția de șef de stat major al Secretarului Marinei” și a mulțumit pentru serviciul său. Harrison nu a dorit să comenteze decizia, scrie Politico.

Funcția de șef de stat major al secretarului Marinei este, de obicei, una discretă, dar Harrison, numit în administrația Trump și aflat în serviciu din ianuarie, a avut un rol mult mai activ.

Împreună cu secretarul Marinei, John Phelan, Harrison a implementat schimbări majore în structurile de politică și buget și a încercat să limiteze influența funcției de secretar adjunct.

De asemenea, au redistribuit mai mulți asistenți care ar fi trebuit să-l sprijine pe Cao și au planificat să interviweze viitorii asistenți militari pentru a se asigura că deciziile provin direct din biroul secretarului.

Potrivit publicației citate, demisia lui Harrison face parte dintr-o serie de schimbări majore în Pentagon, în ultimele luni, când Hegseth a înlăturat mai mulți consilieri de top și liderii uniformați ai Marinei, Forțelor Aeriene și Gărzii de Coastă.