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Prețurile motorinei în SUA nu au scăzut de la acordul dintre Trump și Putin

Război în Ucraina
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Prețurile motorinei în Statele Unite au crescut cu șapte cenți după ce președintele Donald Trump a ajuns la un acord cu Rusia pentru aprovizionarea țării cu combustibil. Mai exact, potrivit Asociației Automobilelor Americane, miercuri, 28 octombrie, costul mediu al unui galon de motorină a ajuns la 6,35 dolari. Cu toate acestea, când Trump a anunțat acordul cu Rusia, un galon de combustibil costa în medie 6,28 dolari, scrie The Wall Street Journal.

Benzinărie din SUA
Prețurile la motorină nu au scazut în SUA Foto: Pexels

Un petrolier care transporta aproximativ 300.000 de barili de motorină a plecat săptămâna trecută din portul rusesc Primorsk, potrivit serviciului de urmărire a navelor Kpler. Nava a menționat inițial New York ca destinație, dar ulterior a schimbat-o în „la comandă”, ceea ce înseamnă că portul final în care petrolierul urmează să descarce combustibilul nu a fost încă stabilit.

Analiștii, însă, se îndoiesc că acordul va contribui la reducerea semnificativă a prețurilor la motorină în SUA și în întreaga lume. Aceștia consideră că Rusia ar putea să nu fie capabilă să furnizeze volumele promise din cauza problemelor de la rafinăriile sale de petrol și a restricțiilor privind exporturile de combustibil.

Chiar dacă Rusia își respectă promisiunile, oferta nu va fi suficientă pentru a acoperi semnificativ deficitul global de motorină. Estimările sugerează că aprovizionarea va fi puțin peste 100.000 de barili pe zi în această lună, ajungând la aproximativ 125.000 de barili pe zi în noiembrie. Prin comparație, Rusia a furnizat aproximativ 800.000 de barili pe zi anul trecut.

Pe 9 octombrie, Trump a anunțat un acord de succes cu Rusia pentru furnizarea imediată de motorină către SUA și piețele globale. La ordinul lui Trump, Departamentul Trezoreriei SUA a emis imediat o licență temporară care permite furnizarea de motorină rusească către piețele globale. Sancțiunile privind aceste livrări au fost ridicate temporar până la 7 aprilie 2027.

Presa americană a subliniat că Trump a decis să ajungă la un acord cu Rusia privind furnizarea de motorină după ce Zelenski nu a răspuns la aproximativ șase solicitări din partea părții americane care i se cerea să oprească atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești.

Președintele Volodimir Zelenski a explicat că atacurile militare ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești și a altor instalații petroliere au fost un răspuns la atacurile de lungă durată ale Rusiei asupra energiei ucrainene. De asemenea, el a declarat că Ucraina este pregătită să oprească aceste atacuri dacă Rusia oprește atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene.

Washingtonul a găsit o explicație convenabilă pentru prețul ridicat al motorinei: Ucraina este de vină pentru atacul asupra rafinăriilor rusești. Dar oare această versiune rezistă la o analiză numerică? Să presupunem că Ucraina va înceta mâine să atace rafinăriile rusești. Va face acest lucru motorina americană mai ieftină? Nu este un fapt, notează WSJ. În schimb, Rusia va avea timp să repare instalațiile avariate, să acumuleze resurse și să se pregătească pentru noi atacuri. Între timp, principalele șocuri pentru piața mondială vin dintr-o direcție complet diferită: din Orientul Mijlociu.

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