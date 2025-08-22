Video „Cred că va veni”. Trump sugerează că Vladimir Putin ar putea participa la Cupa Mondială din 2026

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că liderul rus Vladimir Putin ar putea participa la Cupa Mondială FIFA 2026, găzduită de Statele Unite, Canada și Mexic.

Trump l-a primit vineri la Casa Albă pe președintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a anunța că tragerea la sorți a grupelor va avea loc în decembrie la Kennedy Center. În timpul întâlnirii, Trump a scos dintr-un sertar al biroului său o fotografie cu el și Putin.

„Mi-a fost trimisă o poză de cineva care își dorește foarte mult să fie aici. A fost foarte respectuos față de mine și față de țara noastră, dar nu atât de respectuos cu alții. Am să semnez această fotografie pentru el. Este vorba despre Vladimir Putin”, a spus Trump, arătând imaginea cu cei doi lideri.

„Cred că va veni, depinde de ce se va întâmpla. Poate va veni, poate nu. Urmează multe evenimente în următoarele săptămâni. Dar am considerat că e o poză frumoasă cu el. OK, și cu mine, dar frumoasă cu el. Mi s-a părut un gest frumos că mi-a fost trimisă”, a adăugat președintele american.

Trump nu a precizat dacă Putin ar putea participa la meciuri în Statele Unite, Canada sau Mexic. Totuși, SUA urmează să găzduiască majoritatea celor peste 100 de meciuri programate. Fotografia a fost făcută săptămâna trecută, când cei doi s-au întâlnit în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina.

„Nu sunt fericit deloc”

Trump a mai spus că i-a transmis direct lui Putin nemulțumirea sa legată de un atac rusesc asupra unei fabrici americane din Ucraina, petrecut joi.

„I-am spus că nu sunt fericit în legătură cu asta. Și nu sunt fericit cu nimic legat de acel război. Nu sunt deloc fericit. Vom vedea ce se întâmplă. Cred că în următoarele două săptămâni vom afla în ce direcție merg lucrurile și atunci ar trebui să fiu foarte fericit”, a afirmat Trump.

Tentative de mediere între Putin și Zelenski

Președintele american a dezvăluit și că, la începutul săptămânii, a discutat cu Putin chiar în timpul unei întâlniri la Casa Albă cu lideri europeni și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

După apel, Trump a spus că va încerca să organizeze o întâlnire bilaterală între Putin și Zelenski. Totuși, Moscova a transmis ulterior semnale că intenționează să încetinească negocierile cu Ucraina și și-a exprimat scepticismul față de șansele unui acord de pace rapid.