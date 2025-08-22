search
Șeful NATO, vizită surpriză la Kiev după summitul din SUA. Mark Rutte discută cu Zelenski despre garanțiile de securitate

Război în Ucraina
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a efectuat o vizită surpriză la Kiev unde s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski pentru a discuta garanțiile de securitate menite să descurajeze viitoare agresiuni ruse. 

Șeful NATO se află într-o vizită surpriză la Kiev după summitul din SUA / Sursa foto: X
Șeful NATO se află într-o vizită surpriză la Kiev după summitul din SUA / Sursa foto: X

Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a sosit la Kiev pentru o vizită surpriză pe 22 august și s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, a anunțat șeful biroului prezidențial ucrainean, Andrii Iermak.

Momentul sosirii șefului NATO la Kiev. Imagini video surprinse în gara din oraș

Șeful NATO a ajuns cu trenul la Kiev unde a fost așteptat de oficialii ucraineni, înainte de a se îndrepta spre palatul prezidențial pentru a discuta cu președintele Zelenski despre garanțiile de securitate. 

Discuții cruciale purtate între șeful NATO și președintele Ucrainei privind viitoarele garanții de securitate promise deja de mai multe state 

Vizita lui Rutte are loc la câteva zile după o reuniune de rang înalt la Washington între Zelenski, președintele SUA, Donald Trump, și partenerii europeni, care a avut ca scop asigurarea unor garanții de securitate pentru Ucraina.

„Acum lucrăm împreună — Ucraina, europenii, Statele Unite — pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt de un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina,” a declarat Rutte într-o conferință de presă.

Potrivit șefului NATO, acordul privind garanțiile de securitate va avea două componente: consolidarea armatei ucrainene și angajamente din partea SUA și Europei menite să descurajeze Rusia în eventualitatea unei agresiuni viitoare.

Bloomberg a raportat pe 19 august că pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat săptămâna aceasta. Oficialii europeni au discutat, potrivit surselor, despre trimiterea trupelor britanice și franceze în Ucraina, alături de contingente din aproximativ 10 alte țări.

Rutte a precizat că discuțiile privind desfășurarea trupelor străine în Ucraina, ca parte a garanțiilor de securitate, sunt în curs, dar „este prea devreme să spunem care va fi rezultatul”.

„Este încă prea devreme să spunem cine ar putea trimite trupe, cine va contribui cu informații, cine va fi prezent pe mare și cine — în aer,” a adăugat președintele Zelenski.

Șeful NATO a fost primit de președintele Zelenski la Kiev / Sursa foto: X
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat pe 18 august că garanțiile nu vor implica aderarea Ucrainei la NATO, ci se vor baza pe o armată ucraineană puternică, sprijinită de angajamente din partea Coaliției de Voință (Coalition of the Willing), care include peste 30 de țări.

Oficiali europeni au declarat pentru Kyiv Independent pe 19 august că ar putea avea loc o serie de reuniuni între țările membre ale Coaliției pentru a stabili detaliile.

Trump a spus pentru Fox News pe 19 august că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian ca parte a garanțiilor, dar a exclus trimiterea de trupe terestre americane.

La începutul acestei săptămâni, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că garanțiile de securitate pentru Ucraina nu pot fi discutate fără participarea Rusiei.

„Ucraina are nevoie de garanții de securitate pentru ca noi, copiii și nepoții noștri să fim siguri că Rusia nu ne va ataca. Acestea sunt garanții împotriva unui agresor,” a declarat Zelenski într-o conferință de presă, răspunzând afirmațiilor lui Lavrov.

„Când Rusia ridică problema garanțiilor de securitate, sincer, nu știu cine anume îi amenință. Ei sunt cei care ne-au atacat.”

