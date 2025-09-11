Netanyahu cere Qatarului să expulzeze biroul politic al Hamas. Noi detalii privind atacul israelian de la Doha

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a respins miercuri criticile internaționale cu privire la atacul Israelului împotriva liderilor Hamas din Qatar, și a comparat operațiunea cu acțiunile SUA în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, relatează Times of Israel.

Premierul israelian a adoptat un ton sfidător într-un videoclip în limba engleză în care apără acțiunile Israelului și avertizează Qatarul că trebuie fie să „expulzeze” membrii biroului politic Hamas, fie „să-i aducă în fața justiției, pentru că, în caz contrar, o vom face noi”.

Comparând atacul condus de Hamas din 7 octombrie 2023 cu atacurile din 11 septembrie, comemorate joi, Netanyahu a subliniat că Israelul „își amintește de 7 octombrie”, când „teroriștii islamiști au comis cel mai grav masacru împotriva poporului evreu de la Holocaust”.

„Ce a făcut America în urma atacurilor din 11 septembrie? A promis să-i vâneze pe teroriștii care au comis această crimă odioasă, oriunde s-ar afla. Și a adoptat, de asemenea, o rezoluție în Consiliul de Securitate al ONU, două săptămâni mai târziu, potrivi căreia guvernele nu pot oferi adăpost teroriștilor.”

Israelul a urmat această abordare, a declarat Netanyahu, acuzând Qatarul că adăpostește teroriști, finanțează Hamas și oferă liderilor acesteia conace.

„Am făcut exact ceea ce a făcut America când i-a atacat pe teroriștii al-Qaeda din Afganistan și după ce aceștia l-au ucis pe Osama bin Laden în Pakistan”, a argumentat el.

Qatarul l-a replicat ulterior lui Netanyahu, denunțând remarcile acestuia drept „nepăsătoare” și descriindu-le drept „amenințări explicite cu viitoare încălcări ale suveranității statului”.

„Netanyahu este pe deplin conștient de faptul că găzduirea biroului Hamas a avut loc în cadrul eforturilor de mediere ale Qatarului solicitate de Statele Unite și Israel”, a declarat Ministerul qatarez de Externe într-un comunicat.

„Negocierile s-au desfășurat întotdeauna într-un mod oficial și transparent, cu sprijin internațional și în prezența delegațiilor americane și israeliene. Insinuarea lui Netanyahu că Qatarul a adăpostit în secret delegația Hamas este o încercare disperată de a justifica o crimă condamnată de întreaga lume.”

Atacul aerian israelian de marți a vizat o întâlnire a liderilor de rang înalt ai Hamas, în timp aceștia se întruneau la Doha pentru a discuta o nouă propunere de încetare a focului, susținută de SUA, care vizează încheierea războiului din Gaza.

Detalii despre atacul Israelului

Se crede că la această întrunire au participat toți liderii de top ai grupării teroriste din afara Fâșiei Gaza, inclusiv liderul unităților Hamas din Gaza, Khalil al-Hayya; Zaher Jabarin, care conduce Hamas în Cisiordania; Muhammad Darwish, șeful Consiliului Shura al Hamas; Nizar Awadallah; și Khaled Mashaal, șeful Hamas de peste hotare.

Hamas a insistat că niciunul dintre membrii conducerii sale nu a fost ucis în atac, dar că cinci membri de nivel inferior au fost uciși, inclusiv fiul lui Khalil al-Hayya - liderul Hamas pentru Gaza și principalul său negociator - precum și trei gărzi de corp și șeful biroului lui al-Hayya.

Ziarul saudit Asharq Al-Awsat a relatat că doi înalți oficiali Hamas, membri ai biroului politic al organizației, au fost răniți în atacul asupra sediului grupării teroriste palestiniene din Doha.

Conform raportului, unul dintre cei doi oficiali — niciunul dintre ei nefiind identificat — se afla în „stare critică”.

Ambii oficiali au fost internați într-un spital privat sub pază strictă, se arată în raport.

Oferind detalii suplimentare despre atac, ziarul a relatat că mai multe locații au fost atacate în complexul care găzduiește sediul Hamas, inclusiv biroul fostului lider Hamas, Ismail Haniyeh, unde avea loc reuniunea.

Haniyeh a fost asasinat de Israel în iulie 2024 în timp ce se afla într-o vizită în Iran.

Însă biroul lui al-Hayya, nu cel al lui Haniyeh, a fost ținta principală a atacului, a relatat agenția de știri, citând surse familiare cu situația. Întrucât cele două birouri erau situate aproape unul de celălalt, una dintre bombe a lovit biroul lui Haniyeh, rănind doi membri ai biroului politic Hamas care se aflau într-un colț îndepărtat față de punctul de impact.

Separat, sursele au sugerat agenției de știri saudite că motivul pentru care atacul nu a reușit să elimine niciuna dintre țintele vizate a fost acela că Israelul s-a bazat în principal pe geolocalizarea telefoanelor pentru a identifica locațiile liderilor Hamas, necunoscând faptul că aceștia nu își aduc telefoanele la astfel de întâlniri, ci le lasă în birouri sau la consilierii lor.

Într-o declarație oficială referitoare la atac, Husam Badran, o figură importantă a Hamas, a emis o declarație cu privire la atac, argumentând că „crimele Israelului nu vor afecta deciziile conducerii și nici coordonarea noastră cu celelalte facțiuni”.

„Ocupația criminală reprezintă o amenințare reală la adresa securității și stabilității regiunii”, a adăugat Badran.

Badran este un lider important al Hamas cu sediul în străinătate, despre care se crede că se afla în Qatar în momentul atacului.

Declarația emisă pe numele său părea să indice că acesta nu a fost rănit în timpul atacului.

Șeful Mossad-ului s-a opus programării atacului

Unii oficiali israelieni, inclusiv președintele Isaac Herzog, au continuat să apere atacul împotriva conducerii Hamas, argumentând că gruparea teroristă, nu Israelul, a împiedicat ajungerea la un acord.

Herzog, aflat în prezent într-o vizită de trei zile în Marea Britanie, a declarat pentru Daily Mail că Israelul l-a vizat pe al-Hayya pentru că acesta împiedica eliberarea ostaticilor și un acord de încetare a focului.

„L-am vizat pe Khalil al-Hayya pentru că s-a opus unui acord privind Gaza. A tot spus «Da, dar» în timpul negocierilor”, a spus el.

Al-Hayya este „numărul unu în Hamas și are pe mâini sângele a mii de israelieni”, a declarat Herzog pentru publicația respectivă înainte de întâlnirea sa cu premierul britanic Keir Starmer.

Alții, însă, se spune că au fost mai puțin entuziasmați de lovitură și și-au exprimat rezervele înainte ca aceasta să fie aprobată.

Conform unui reportaj al Canalului 12 de miercuri seară, șeful Mossad-ului, David Barnea, i-a spus premierului că ar fi o „greșeală” să efectueze atacul în acest moment, având în vedere că discuțiile despre un armistițiu și un acord privind ostaticii erau în curs de desfășurare.

În schimb, se spune că șeful Mossad-ului ar fi sugerat ca Israelul să mai aștepte o săptămână înainte de a lansa atacul, permițând astfel Hamas timp să răspundă la propunerea SUA.

Netanyahu a distrus orice speranță de a lua ostatici

Între timp, prim-ministrul qatarez, șeicul Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, a declarat miercuri într-un interviu acordat CNN că va exista un răspuns la atacul Israelului și că acest lucru este în prezent în discuții cu partenerii regionali.

Se fac planuri pentru organizarea unui summit la Doha în viitorul apropiat pe marginea acestor discuții, a declarat al-Thani, fără a oferi o dată specifică.

Prim-ministrul qatarez a declarat că Doha reevaluează „totul” legat de rolul său de mediator între Israel și Hamas pentru un armistițiu în Gaza, precum și de viitorul grupării teroriste în Qatar.

Qatar a servit drept intermediar cheie în războiul de aproape doi ani declanșat de Hamas odată cu brutalul său atac transfrontalier din 7 octombrie 2023.

Al Thani a spus că s-a întâlnit cu una dintre familiile ostaticilor chiar în dimineața în care Israelul a atacat oficialii Hamas din țara sa.

Familiile „contează pe această mediere (de încetare a focului). Nu au altă speranță în acest sens”, a spus el.

Dar, a spus el, „ceea ce a făcut Netanyahu ieri a distrus orice speranță pentru acei ostatici”.

El l-a acuzat pe premier că a târât Orientul Mijlociu în „haos” și că „irosește” timpul Qatarului, indicând faptul că el consideră că Israelul nu negocia realmente pentru a se ajunge la încetarea războiului și eliberarea celor 48 de ostatici.

El a făcut referire la rechizitoriul împotriva lui Netanyahu înaintat de Curtea Penală Internațională.

„Trebuie adus în fața justiției”, a spus Al Thani, avertizând că regiunea Golfului este în pericol.

Statul din Golf și-a reiterat condamnarea Israelului în mesajele adresate Națiunilor Unite, numind atacurile drept încălcări „lașe” ale suveranității țării, potrivit Ministerului de Externe qatarez.

Într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres, Doha a descris atacul drept „o încălcare flagrantă a tuturor legilor și normelor internaționale”, subliniind că „nu va tolera acest comportament israelian nechibzuit” și repetând că anchetele sunt în curs de desfășurare.

Qatar a solicitat, de asemenea, ca mesajul să fie transmis membrilor Consiliului de Securitate și emis ca document oficial al Consiliului, a adăugat ministerul.

Consiliul de Securitate al ONU urma să discute atacurile miercuri seară.

Într-o declarație separată, adresată Consiliului pentru Drepturile Omului al Națiunilor Unite de la Geneva, reprezentantul Qatarului a declarat că „încălcările și crimele israeliene” din Gaza s-au „extins la vizarea lașă a clădirilor rezidențiale” în care se află membri Hamas.

Ministerul a mai relatat că prim-ministrul qatarez și ministrul de externe, Mohammed Abdulrahman Al Thani, au primit astăzi apeluri de la miniștrii de externe ai Arabiei Saudite, Omanului și Emiratelor Arabe Unite, care și-au afirmat solidaritatea cu Qatarul și „condamnarea fermă” a atacului.

Reacția SUA

Oficialii Casei Albe ar fi fost furioși, având în vedere că oficialii Hamas se întâlneau pentru a discuta planul Washingtonului de a pune capăt luptelor din Gaza odată pentru totdeauna, a relatat Axios.

Președintele american Donald Trump a declarat public că „nu este încântat” de atacuri, având în vedere că Qatarul este un aliat cheie al SUA și găzduiește cea mai mare bază militară americană din Orientul Mijlociu.

Conform raportului Axios, oficialii americani au fost, de asemenea, înfuriați de faptul că, deși Israelul a ales să îi anunțe despre atac, a făcut-o când era deja prea târziu pentru a face ceva în acest sens.

Wall Street Journal a relatat că Trump i-a spus lui Netanyahu că decizia sa de a viza Hamas în Qatar nu a fost una înțeleaptă. Trump a făcut aceste comentarii în timpul a ceea ce raportul a descris ca o convorbire telefonică aprinsă după atac, președintele SUA ar fi fost furios că a aflat vestea de la armata americană și nu de la Israel.

Potrivit ziarului, Netanyahu a explicat că are doar o scurtă fereastră pentru a lansa atacurile și a profitat de ocazie. O a doua convorbire între cei doi lideri ulterior marți, a fost cordială, Trump întrebându-l pe Netanyahu dacă atacul a avut succes, a relatat WSJ, adăugând că premierul Israel a spus că nu știe.

Raportul a citat și un oficial de rang înalt al administrației care a declarat că Trump este din ce în ce mai frustrat de Netanyahu, considerând că prim-ministrul ia unilateral măsuri care îl blochează și care intră în conflict cu obiectivele sale din Orientul Mijlociu.

Israelul nu a răspuns direct criticilor americane la adresa acțiunilor sale, iar Netanyahu a evitat orice mențiune despre acest lucru în timpul ceremoniei de punere a pietrei de temelie pentru o promenadă numită după cel de-al 47-lea președinte, miercuri.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu, centru, la o ceremonie din Bat Yam cu ambasadorul

În schimb, l-a acoperit de laude, numindu-l „cel mai bun prieten pe care Israelul l-a avut vreodată la Casa Albă”.

„A recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului, a mutat Ambasada SUA acolo, a recunoscut suveranitatea noastră asupra Înălțimilor Golan, s-a retras din acordul nuclear catastrofal cu Iranul, ne-a ajutat să confruntăm amenințarea nucleară iraniană și a făcut multe alte lucruri”, a spus el la ceremonia de la Bat Yam, conform unui comunicat.

„Este un prieten adevărat și sunt mândru să fiu aici pentru a-i aduce un omagiu președintelui Trump”, a declarat Netanyahu, adăugând că Trump i-a vorbit „de mai multe ori despre proprietățile de pe malul mării”.

„Mi-a spus că avem aici resurse minunate pe coastă. A vorbit despre un loc situat puțin la sud de aici – în Gaza. A spus că ar trebui să devină un loc al păcii, prosperității și al vieții bune, nu al terorii. Are dreptate.”