Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
Qatarul afirmă că are dreptul să răspundă la atacul israelian care a ucis șase persoane în Doha

Premierul qatarez, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a acuzat Israelul de sabotarea procesului de pace și a calificat atacul drept „terorism de stat”.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, premierul Qatarului/FOTOX
Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, premierul Qatarului/FOTOX

„Qatar își rezervă dreptul de a răspunde la acest atac flagrant și va lua toate măsurile necesare. Nu vom abandona rolul nostru de mediator, indiferent de amenințări,” a declarat oficialul.

Prim-ministrul qatarez a acuzat Israelul că „trage regiunea într-o situație din care, din păcate, nu se mai poate ieși”.

Operațiunea Summit de Foc a fost efectuată cu aprobarea secretă a cabinetului de Securitate israelina, iar pentru a asigura eliminarea cu succes a oficialilor de rang înalt, avioane de vânătoare au lansat 10 bombe

La doar câteva ore după ce armata israeliană a cerut evacuarea totală a orașului Gaza, Tel Avivul a lansat un atac aerian fără precedent asupra unor lideri Hamas reuniți în capitala Qatarului, Doha – într-un moment în care se discutau ultimele propuneri americane privind o eventuală încetare a focului.

Operațiunea, botezată „Summit de Foc”, a fost aprobată în secret de cabinetul de securitate israelian și coordonată direct de la sediul Shin Bet, în prezența premierului Benjamin Netanyahu. Avioane de luptă au lansat zece bombe asupra unei zone rezidențiale, în timp ce drone israeliene au supravegheat operațiunea. Atacul s-a produs la peste 1.800 km distanță de Israel – o acțiune de proiecție militară rară, mai ales pe teritoriul unui stat aliat al SUA.

Deși Hamas a confirmat moartea a șase persoane, printre care și fiul liderului exilat Khalil al-Hayya, surse din cadrul organizației afirmă că întreaga conducere implicată în negocierile pentru pace ar fi supraviețuit.

SUA au fost informate, dar se spală pe mâini

Casa Albă a confirmat că a fost notificată în avans de către partea israeliană, însă a subliniat că nu a aprobat atacul. Mai mult, administrația Trump a încercat, fără succes, să avertizeze autoritățile qatareze înainte de lovitură.

„Acțiunea unilaterală pe teritoriul Qatarului, un aliat apropiat al Statelor Unite și partener esențial în medierea conflictului, nu servește nici intereselor americane, nici celor israeliene,” a declarat purtătoarea de cuvânt a președintelui SUA, Karoline Leavitt.

Donald Trump, într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, s-a distanțat de incident: „Aceasta a fost o decizie luată exclusiv de premierul Netanyahu. Eu nu am fost implicat.” Fostul președinte a adăugat că încercările de a notifica Qatarul „au venit, din păcate, prea târziu”.

Reacțiile critice au venit și din alte capitale: Turcia a vorbit despre o „politică de stat teroristă” practicată de Israel, iar Liga Arabă a acuzat o încălcare gravă a suveranității Qatarului.

De cealaltă parte, Netanyahu a susținut că decizia i-a aparținut integral: „Această acțiune împotriva liderilor teroriști din Hamas este o operațiune 100% israeliană. Israelul a decis, Israelul a executat, Israelul își asumă.”

Atac pe fundalul negocierilor eșuate și al unei Gaza devastate

Raidul are loc într-un moment delicat: Hamas anunțase că este gata să reia discuțiile pentru încetarea focului, în baza unei propuneri americane. Potrivit unor surse din mișcare, oferta ar fi fost o „capcană” menită să atragă liderii Hamas într-un loc ușor de atacat.

Imagini distribuite de martori oculari arată coloane de fum deasupra districtului Katara din Doha – zonă turistică în care, potrivit Al Jazeera, se desfășura o întâlnire a echipei de negociere Hamas.

Într-un comunicat comun, armata israeliană și agenția de securitate Shin Bet au precizat că au folosit muniții de precizie și au luat „măsuri speciale pentru a minimiza victimele colaterale”.

Context tensionat: o Gaza sub asediu și o regiune în pragul unui nou val de instabilitate

Atacul vine într-un moment în care armata israeliană intensifică presiunea asupra ultimelor poziții Hamas din orașul Gaza, în condițiile în care sute de mii de civili trăiesc în foamete.

De la începutul războiului, izbucnit pe 7 octombrie 2023 după atacul-surpriză al Hamas, peste 65.000 de palestinieni au fost uciși, potrivit autorităților sanitare din enclavă.

Qatarul, împreună cu SUA și Egiptul, a jucat un rol central în încercările repetate de a obține o încetare a focului – cu puțin succes până în prezent.

Între timp, declarațiile oficialilor americani și ai think-tank-urilor de la Washington subliniază riscurile strategice ale acțiunii: „Este un atac asupra diplomației în sine,” a comentat Matt Duss, fost consilier pe politică externă al senatorului Bernie Sanders.

„Dacă SUA au aprobat sau tolerat această lovitură, e încă o dovadă că mitul Americii ca pacificator în Orientul Mijlociu s-a prăbușit definitiv,” a adăugat Trita Parsi de la Quincy Institute.

În lume

