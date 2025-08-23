search
Sâmbătă, 23 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Concedieri în lanț la Pentagon. Șeful agenției de informații și comandanți militari, demiși. Ce l-ar fi înfuriat pe Trump

0
0
Publicat:

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, l-a concediat pe șeful agenției de informații a Pentagonului, generalul Jeffrey Kruse, și pe alți doi comandanți militari de rang înalt, au informat trei oficiali americani.

Șeful agenției de informații a Pentagonului a fost demis FOTO Arhivă
Șeful agenției de informații a Pentagonului a fost demis FOTO Arhivă

Epurările lui Hegseth s-au extins mai târziu, vineri. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că, pe lângă Kruse, Hegseth a ordonat și demiterea șefului rezervelor navale ale SUA și a comandantului Comandamentului Forțelor Speciale Navale. Toți cei trei oficiali au spus că nu se știe de ce au fost concediați.

„Concedierea încă unui oficial de rang înalt din domeniul securității naționale subliniază obiceiul periculos al administrației Trump de a trata serviciile de informații ca pe un test de loialitate, și nu ca pe o garanție pentru siguranța țării noastre”, a declarat senatorul american Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA.

Deși nu este clar de ce anume a fost demis Kruse, decizia vine după ce o evaluare preliminară a DIA (Defense Intelligence Agency), scursă în presă, a arătat că atacurile aeriene americane din 22 iunie asupra a trei facilități nucleare iraniene au întârziat programul Teheranului doar cu câteva luni – o concluzie care contrazicea afirmația lui Trump potrivit căreia țintele au fost „îndepărtate”.

Dezvăluirea evaluării, relatată și de Reuters, l-a înfuriat pe Trump. Casa Albă a denunțat documentul ultrasecret drept „complet greșit”, iar Trump a atacat CNN, New York Times și alte publicații care au obținut raportul, numindu-le „scursuri” și „ȘTIRI FALSE”.

Oficiali militari, înlăturați pe bandă rulantă

Mișcarea pare a fi cea mai recentă încercare a administrației Trump de a pedepsi actuali și foști oficiali militari, din serviciile de informații și aplicare a legii, ale căror opinii au fost percepute ca fiind în contradicție cu cele ale lui Trump.

În aprilie, Trump l-a concediat pe generalul Timothy Haugh din funcția de director al Agenției Naționale de Securitate (NSA), într-o epurare care a inclus peste 10 membri ai consiliului de securitate națională de la Casa Albă.

Hegseth a vizat și ofițeri superiori în uniformă din cadrul Pentagonului. În februarie, el l-a demis pe generalul Forțelor Aeriene C.Q. Brown, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, care a fost îndepărtat împreună cu alți cinci amirali și generali, într-o remaniere fără precedent a conducerii militare americane.

Șeful Forțelor Aeriene ale SUA a făcut luni un anunț surprinzător, spunând că plănuiește să se retragă la jumătatea mandatului.

Trump taie adânc în structurile de securitate

Administrația Trump a desfășurat o amplă epurare a ofițerilor militari, de informații și diplomați americani, afirmând că face parte dintr-un efort de reducere a dimensiunilor guvernului federal, de micșorare a bugetului și de sancționare a ceea ce a descris drept „politizarea sau transformarea în arme” a informațiilor.

Știrea despre concedierea lui Kruse a venit la două zile după ce directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, a anunțat că, la ordinul lui Trump, retrage autorizațiile de securitate pentru 37 de profesioniști americani actuali și foști din domeniul informațiilor.

Revocările de săptămâna aceasta au fost doar cele mai recente din zecile de astfel de măsuri luate în cel de-al doilea mandat al lui Trump. Printre cei vizați s-au numărat Biden, care l-a învins pe Trump la alegerile din 2020, și fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a pierdut scrutinul de anul trecut.

La începutul acestei săptămâni, Gabbard a anunțat și prima restructurare majoră a biroului său de la înființare, reducând personalul cu peste 40% până la 1 octombrie și economisind mai mult de 700 de milioane de dolari anual.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
FOTO Imaginile care dezvăluie planul lui Putin. Rusia construiește o antenă uriașă, lângă Polonia, pentru a spiona NATO
digi24.ro
image
Kim Jong Un a îngenuncheat în fața unui supus de-al său, apoi l-a îmbrățișat pe un altul. Omul a înlemnit | FOTO
stirileprotv.ro
image
Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată
gandul.ro
image
Dezvăluiri despre crima oribilă din Craiova: Femeia a fost înjunghiată cu 27 de lovituri de cuțit
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu monedele aruncate în Fontana di Trevi de turiști, de fapt. Puțină lume știe
fanatik.ro
image
Misterul crimelor în serie din satul Sălcuța: 5 oameni ucişi şi niciun vinovat. Principalul suspect, numit „urmaşul lui Rîmaru”, a fost condamnat pe viață şi apoi achitat definitiv
libertatea.ro
image
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
digi24.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
digisport.ro
image
Răfuiala amânată a României - Ce perspective are ”bolnavul Europei”
stiripesurse.ro
image
O gară abandonată, veche de 150 de ani, a fost renovată și transformată într-o casă spectaculoasă. Se vinde cu o sumă surprinzătoare
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Reacţia poliţistului lovit cu sabia în cap de Alexandru Huţuleac, după extrădarea interlopului
observatornews.ro
image
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
cancan.ro
image
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
prosport.ro
image
După ce s-a aflat de divorţul iminent, Emmanuel Macron face un alt pas important! Brigitte e la pământ, nu se aştepta la aşa ceva
playtech.ro
image
Stațiunea din România care ar putea renaște din propria cenușă. Era refugiul împăraților în trecut, iar acum s-a ales praful de ea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
FOTO Donald Trump a scos din sertar o poză cu Vladimir Putin, iar ce a urmat i-a lăsat "mască" pe toți
digisport.ro
image
Poșta se desființează: digitalizarea a fost un succes / Experiența Danemarcei
stiripesurse.ro
image
Mesajele disperate ale tinerei din Timișoara, înainte ca șoferul de ride-sharing să provoace accidentul sângeros: „I-a fost frică, s-a speriat”
kanald.ro
image
Prima țară care permite elevilor folosirea inteligenței artificiale la examenul de bacalaureat...
playtech.ro
image
Scena SFÂȘIETOARE cu fetița Silvanei, în timp ce își ținea mama înjunghiată de mână. Ultimele cuvinte pe care a apucat să i le spună fiicei sale, înainte să moară. TULBURĂTOR
wowbiz.ro
image
Anunţul care dă fiori funcţionarilor. Se aplică de săptămâna viitoare
romaniatv.net
image
Tensiuni majore în Coaliție! Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat! Pachetul 2 de măsuri fiscale, blocat
mediaflux.ro
image
Finala uitată de la US Open jucată de o junioară română. Cum a salvat-o soția lui Ilie Năstase
gsp.ro
image
La ce orori era supusă Monica Gabor de proxenetul Dinu Damaschin. A vândut-o pe 1000 de dolari la 16 ani: „I-am spus lui Cristi Tănase ca sunt virgină, dar m-a violat”
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, bătută de Gabi Bădălău. Martorii au chemat de urgență Poliția / FOTO
actualitate.net
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”
click.ro
image
Zodiile care vor fi pe val până pe 15 septembrie. Bucurie și belșug pentru acești nativi
click.ro
image
Prăjitură răsturnată cu mere și scorțișoară, rețeta ideală de toamnă. Ingredientul secret pentru un gust unic și aromat. VIDEO
click.ro
Tily Niculae a divorțat Instagram jpg
Divorț șoc în showbiz! Tily Niculae: „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”
okmagazine.ro
Gem de smochine Sursa foto shutterstock 1509096479 jpg
Cum să faci gem de smochine. 5 ingrediente care-l fac unic
clickpentrufemei.ro
Cercetare arheologică la fortificația Valul lui Traian de Jos (© Facebook / Agenția Națională Arheologică)
Vestigii din perioada apogeului Imperiului Roman, descoperite în Republica Moldova
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
image
Dani Oțil, dat afară dintr-un restaurant de fițe din Marbella. Care a fost motivul, dar și cum a reacționat prezentatorul TV: „Eu, star în România, nu mai contează...”

OK! Magazine

image
Unde-a dispărut Rose Hanbury? Contul de Instagram în spatele căruia se ascunde presupusa amantă a lui William

Click! Pentru femei

image
„E ușor să crești copii. Atât timp cât faci ce vor ei...”. Cine a spus asta și ce reacții a stârnit?

Click! Sănătate

image
Poţi găsi numărul diferit, ascuns printre 23-uri?