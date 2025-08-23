Concedieri în lanț la Pentagon. Șeful agenției de informații și comandanți militari, demiși. Ce l-ar fi înfuriat pe Trump

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, l-a concediat pe șeful agenției de informații a Pentagonului, generalul Jeffrey Kruse, și pe alți doi comandanți militari de rang înalt, au informat trei oficiali americani.

Epurările lui Hegseth s-au extins mai târziu, vineri. Un oficial american, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat pentru Reuters că, pe lângă Kruse, Hegseth a ordonat și demiterea șefului rezervelor navale ale SUA și a comandantului Comandamentului Forțelor Speciale Navale. Toți cei trei oficiali au spus că nu se știe de ce au fost concediați.

„Concedierea încă unui oficial de rang înalt din domeniul securității naționale subliniază obiceiul periculos al administrației Trump de a trata serviciile de informații ca pe un test de loialitate, și nu ca pe o garanție pentru siguranța țării noastre”, a declarat senatorul american Mark Warner, vicepreședintele Comisiei pentru Informații din Senatul SUA.

Deși nu este clar de ce anume a fost demis Kruse, decizia vine după ce o evaluare preliminară a DIA (Defense Intelligence Agency), scursă în presă, a arătat că atacurile aeriene americane din 22 iunie asupra a trei facilități nucleare iraniene au întârziat programul Teheranului doar cu câteva luni – o concluzie care contrazicea afirmația lui Trump potrivit căreia țintele au fost „îndepărtate”.

Dezvăluirea evaluării, relatată și de Reuters, l-a înfuriat pe Trump. Casa Albă a denunțat documentul ultrasecret drept „complet greșit”, iar Trump a atacat CNN, New York Times și alte publicații care au obținut raportul, numindu-le „scursuri” și „ȘTIRI FALSE”.

Oficiali militari, înlăturați pe bandă rulantă

Mișcarea pare a fi cea mai recentă încercare a administrației Trump de a pedepsi actuali și foști oficiali militari, din serviciile de informații și aplicare a legii, ale căror opinii au fost percepute ca fiind în contradicție cu cele ale lui Trump.



În aprilie, Trump l-a concediat pe generalul Timothy Haugh din funcția de director al Agenției Naționale de Securitate (NSA), într-o epurare care a inclus peste 10 membri ai consiliului de securitate națională de la Casa Albă.

Hegseth a vizat și ofițeri superiori în uniformă din cadrul Pentagonului. În februarie, el l-a demis pe generalul Forțelor Aeriene C.Q. Brown, președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, care a fost îndepărtat împreună cu alți cinci amirali și generali, într-o remaniere fără precedent a conducerii militare americane.

Șeful Forțelor Aeriene ale SUA a făcut luni un anunț surprinzător, spunând că plănuiește să se retragă la jumătatea mandatului.

Trump taie adânc în structurile de securitate

Administrația Trump a desfășurat o amplă epurare a ofițerilor militari, de informații și diplomați americani, afirmând că face parte dintr-un efort de reducere a dimensiunilor guvernului federal, de micșorare a bugetului și de sancționare a ceea ce a descris drept „politizarea sau transformarea în arme” a informațiilor.

Știrea despre concedierea lui Kruse a venit la două zile după ce directoarea Serviciilor Naționale de Informații, Tulsi Gabbard, a anunțat că, la ordinul lui Trump, retrage autorizațiile de securitate pentru 37 de profesioniști americani actuali și foști din domeniul informațiilor.

Revocările de săptămâna aceasta au fost doar cele mai recente din zecile de astfel de măsuri luate în cel de-al doilea mandat al lui Trump. Printre cei vizați s-au numărat Biden, care l-a învins pe Trump la alegerile din 2020, și fosta vicepreședintă Kamala Harris, care a pierdut scrutinul de anul trecut.

La începutul acestei săptămâni, Gabbard a anunțat și prima restructurare majoră a biroului său de la înființare, reducând personalul cu peste 40% până la 1 octombrie și economisind mai mult de 700 de milioane de dolari anual.