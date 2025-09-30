Video Moment ridicol produs de Pete Hegseth. A încercat să facă un truc cu skateboard-ul, dar s-a lovit cu placa între picioare

Pete Hegseth, secretarul Apărării al SUA, a creat un moment amuzant după ce, încercând să facă un truc cu skateboard-ul, s-a lovit din greșeală între picioare cu placa.

Încălțat cu pantofi de skateboarding, secretarul Apărării a încercat, alături de alți bărbați, mai multe trucuri cu placa. Din cauza poziționării greșite a piciorului, skateboard-ul a sărit și l-a lovit între picioare.

Moderatorii de la televiziunea Fox News, care a difuzat scena, au izbucnit în râsete în timpul momentului. Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare, internauții glumind pe seama momentului ridicol.

„Demonstrația de skateboarding de la Pentagon s-a transformat într-o scenă slapstick (n.r. comedie grotească) — «durul» american, uimit de propria placă!”, a transmis o persoană.

Un internaut a distribuit o altă gafă de-a lui Pete Hegseth, ce a avut loc în 2015. În direct, la emisiunea Fox & Friends, acesta a aruncat un topor spre o țintă roșie mare, însă a ratat complet, lovind un toboșar care cânta în spatele panoului, scrie Daily Mail.

Imaginea, care a devenit virală la momentul respectiv, l-a arătat pe Hegseth dându-se înapoi, în timp ce Prosperie tresărea înainte de a-l lovi de braț. Hegseth a ridicat apoi din umeri spre cameră.

Videoclipul a recirculat în 2024 după anunțul că Hegseth, un veteran al Irakului și Afganistanului, va fi numit noul secretar al Apărării al lui Trump anul viitor.

Sursă video: X @RonFilipkowski

Jeff Prosperie, bateristul lovit, a negat că ar fi fost atins de topor la momentul respectiv, dar a spus că a suferit niște tăieturi la încheietura mâinii.

Mai târziu, el a scris: „Am fost lovit de un topor în timp ce cântam un solo de tobe în direct la televiziunea națională..... cuvinte pe care nu mi-am imaginat niciodată că le voi spune! S-a întâmplat asta...”