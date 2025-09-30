Donald Trump revendică Premiul Nobel pentru Pace: „Ar fi o mare insultă pentru SUA să nu-l primesc”

Președintele Donald Trump a declarat că ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite dacă nu ar primi Premiul Nobel pentru Pace, în baza rolului său autoproclamat în soluționarea mai multor conflicte.

„O să primesc Premiul Nobel? Absolut deloc. Îl vor da unui tip care nu a făcut absolut nimic,” a spus Trump marți, 30 septembrie, în cadrul unei întâlniri cu ofițeri superiori ai armatei americane.

„Ar fi o mare insultă pentru SUA să nu-l primesc”, a completat liderul american, potrivit trtworld.

El a mai afirmat că Statele Unite se confruntă cu un „război din interior”, cauzat de criminalitate și imigrație.

Adresându-se generalilor și amiralilor convocați din întreaga lume de șeful Pentagonului, Pete Hegseth, președintele american a avertizat că armata va fi implicată în intervențiile sale în mai multe orașe conduse de democrați.

„O să-i punem la punct unul câte unul, și acesta va fi un rol major pentru unii dintre oamenii din această sală. Și acesta este tot un război – un război din interior,” a spus Trump în fața unui imens drapel american la Quantico, Virginia.

Trump a adăugat că a semnat un ordin pentru înființarea unei forțe militare de reacție rapidă pentru a controla tulburările civile „pentru că este vorba despre dușmanul din interior, și trebuie să gestionăm situația înainte să scape de sub control.”

Recent, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Donald Trump ar putea primi Premiul Nobel pentru Pace doar dacă reușește să pună capăt conflictului dintre Israel și palestinienii din Gaza.

„Văd un președinte american mobilizat, care a declarat în această dimineață [în fața Adunării Generale]: «Vreau pace, voi rezolva acest conflict». Care dorește Premiul Nobel pentru Pace. Premiul Nobel pentru Pace este posibil doar dacă oprești acest conflict”, a declarat Macron.