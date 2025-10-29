Casa Albă a concediat toți membrii agenției de urbanism responsabilă cu patrimoniului arhitectural din Washington D.C. Trump vrea remodelarea Capitalei după propria viziune

Casa Albă i-a concediat pe cei șase membri ai Comisiei de Arte Frumoase din Statele Unite, o agenție federală independentă responsabilă cu evaluarea proiectelor arhitecturale și de construcție din Washington D.C. Donald Trump își continuă planul de remodelare a capitalei după propria viziune.

Comisia urma să analizeze o serie de proiecte inițiate de administrația Trump, inclusiv lucrări ample de renovare la Casa Albă și alte construcții federale, potrivit Washington Post.

Demiterea membrilor comisiei elimină o piedică semnificativă pentru planurile lui Trump, criticate intens de arhitecți, istorici și adversari politici, relatează presa americană, citată de Agerpres.

Comisia de Arte Frumoase, înființată în 1910 de Congres, are rol consultativ în privința designului urban și conservării patrimoniului arhitectural din Washington D.C. Aceasta era formată din arhitecți și urbaniști cu experiență.

Săptămâna trecută, lucrările de demolare a aripii de est a Casei Albe au început deja, în vederea construirii unei săli de bal de lux în valoare de 300 de milioane de dolari, proiect susținut personal de Donald Trump. Mai mult, președintele ar intenționa să ridice un arc de triumf inspirat de cel din Paris, chiar lângă Monumentul Lincoln.

Trump va numi probabil noua sală de bal a Casei Albe, în valoare de 300 de milioane de dolari, după numele său, potrivit unor oficiali de rang înalt din administrație.

Critici din partea arhitecților și a opoziției

Organizația nonprofit americană Society of Architectural Historians a transmis pe 16 octombrie un comunicat în care și-a exprimat „profunda îngrijorare” față de planurile administrației Trump, descriind Casa Albă drept „una dintre cele mai importante clădiri istorice din Statele Unite”.

Democrații au reacționat imediat. Hillary Clinton l-a acuzat pe Trump că „distruge Casa Albă”.

Toți cei șase membri demiși ai Comisiei de Arte Frumoase fuseseră numiți de fostul președinte democrat Joe Biden, după ce acesta îi concediase la rândul său pe membrii numiți de Trump în primul său mandat.

Conform presei americane, Casa Albă urmează să numească rapid noi comisari.