Miercuri, 29 Octombrie 2025
Adevărul
George Simion acuză puterea pentru retragerea trupelor americane: „Suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”

Publicat:

Liderul AUR, George Simion, leagă anunțul MApN privind redimensionarea unei părți a trupelor americane dislocate pe Flancul Estic al NATO de o deteriorare a relației cu Washingtonul și susține că formațiunea sa este „singura” capabilă să o „deblocheze”.

George Simion, președintele AUR FOTO: Profimedia
Liderul AUR, George Simion, a reacționat printr-o postare pe Facebook, legând anunțul privind retragerea trupelor de relația bilaterală cu Statele Unite.

„Eu v-am spus în momentul scoaterii din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”, a scria Simion pe Facebook.

Simion susține că formațiunea sa ar fi „singura” capabilă să „deblocheze” relația cu SUA și critică lideri politici din coaliția de guvernare.

România și aliații săi au fost informați despre decizia Statelor Unite privind redimensionarea trupelor americane din Europa.

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că  Statele Unite au subliniat că întrucât europenii și-au consolidat pozițiile pe flancul estic și în restul Europei și au convenit să își îmbunătățească propriile capacități de apărare Washingtonul își va orienta tot mai mult atenția către zona Indo-Pacificului.

„Este important de precizat că nu este vorba despre retragerea forțelor americane, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi care avea elemente dislocate în mai multe state NATO.Aproximativ 1.000 de soldați americani vor rămâne în România, pentru a contribui la descurajarea eventualelor amenințări. Capacitățile strategice ale României rămân neschimbate: sistemul de apărare antirachetă își menține integralitatea, iar baza de la Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, urmând să găzduiască în continuare un grup de luptă aerian”, a spus ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu.

Politică

