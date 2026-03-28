Video „Poporul este furios”. Milioane de americani, așteptați la protestele „No Kings” împotriva administrației Trump. Peste 3.000 de manifestații în SUA

Milioane de americani sunt așteptați să participe sâmbătă, 28 martie, la protestele „No Kings”, organizate împotriva administrației Trump, în ceea ce ar putea deveni cea mai amplă mobilizare de acest tip din istoria recentă a Statelor Unite.

Potrivit publicației The Guardian, sunt planificate peste 3.000 de evenimente în toate cele 50 de state americane, dar și în alte 16 țări, în cadrul unei mobilizări coordonate de o coaliție de organizații civice, sindicate și grupuri de bază.

Ezra Levin, cofondator al organizației Indivisible, a declarat că protestele din 28 martie ar putea reprezenta „cea mai mare manifestație din istoria Americii”.

Acțiunea face parte din seria „No Kings”, ajunsă la a treia ediție. Ultimul val de proteste, organizat în octombrie, a adunat aproximativ 7 milioane de participanți la nivel național.

Unul dintre evenimentele principale va avea loc în orașele gemene Minneapolis și Saint Paul, unde organizatorii vor marca opoziția față de acțiunile agenților Serviciului de Imigrare și Vamă (ICE).

La mitingul din Saint Paul sunt așteptate mai multe personalități publice, printre care senatorul Bernie Sanders, actrița Jane Fonda și muzicienii Bruce Springsteen și Joan Baez.

Nemulțumiri diverse: de la imigrație la economie

Organizatorii susțin că protestele sunt alimentate de o gamă largă de nemulțumiri, inclusiv politicile de imigrație, creșterea prețurilor la alimente și combustibili, dar și temeri privind drepturile de vot.

„Poporul american este furios”, a declarat Sarah Parker, una dintre coordonatoarele mișcării 50501, invocând presiunile economice și contextul internațional tensionat.

De asemenea, Leah Greenberg a precizat că peste două treimi dintre participanții care și-au anunțat prezența provin din afara marilor centre urbane, inclusiv din zone conservatoare.

Organizatorii insistă asupra caracterului pașnic

Coaliția „No Kings” a subliniat că protestele vor avea un caracter strict nonviolent. Participanților le este interzis să aducă arme, iar liderii locali au fost instruiți în tehnici de prevenire a conflictelor.

Măsurile vin după incidentele de la o ediție anterioară, când un protestatar a fost ucis în Salt Lake City, iar altul rănit, în urma unei intervenții a unui voluntar de securitate.

Tensiuni cu autoritățile federale

Deși Donald Trump și-a temperat criticile directe la adresa protestelor, administrația sa continuă să urmărească penal protestatari anti-ICE.

Recent, nouă persoane au fost condamnate în Texas pentru acuzații legate de terorism, în urma unei manifestații organizate pe 4 iulie în fața unui centru de detenție.

Totodată, cazul a doi activiști uciși în ianuarie la Minneapolis, în timp ce documentau activitățile agenților federali, a amplificat tensiunile dintre autorități și societatea civilă.