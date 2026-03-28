Ce se petrece cu adevărat în Situation Room. Motivele pentru care Trump are convingerea că SUA câștigă războiul

În timp ce mesajele publice ale președintelui Donald Trump continuă să sugereze că un armistițiu cu Iranul rămâne posibil, o imagine diferită transpare din așa-numita Situation Room, de unde liderul SUA urmărește războiul, se arată într-o analiză publicată de Daily Mail.

Potrivit unor surse anonime din cadrul Departamentului Apărării, planificatorii militari pregătesc în liniște ceea ce unul dintre ei a descris drept „lovitura finală” - un asalt amplu, desfășurat pe mai multe fronturi, menit să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să slăbească decisiv rezistența Teheranului.

Detaliile operațiunii rămân fluide și strict secrete. Oficialii spun că atât amploarea, cât și momentul acesteia sunt supuse schimbării, însă un element pare sigur: atacurile vor fi documentate, iar imaginile cu loviturile vor fi tăiate în videoclipuri scurte, atent selectate, care vor fi prezentate Comandantului Suprem.

În interiorul Casei Albe, aceste briefinguri vizuale au devenit, potrivit relatărilor, o componentă centrală a rutinei zilnice a președintelui. De la lansarea Operațiunii Epic Fury, o campanie de o lună marcată de mii de lovituri americane asupra unor ținte iraniene, Trump organizează frecvent reuniuni în noua Cameră de Război. Acolo, alături de consilierii săi de rang înalt, analizează „montaje ale loviturilor”, imagini selectate ale operațiunilor militare.

Potrivit unor surse de nivel înalt, conducerea de top trebuie nu doar să informeze asupra mersului acestor operațiuni, ci și să satisfacă nevoia de informație vizuală a președintelui american, prezentându-i un flux de "lucruri care explodează".

Videoclipurile, care durează de obicei doar câteva minute, oferă ceea ce o sursă a descris drept un „pachet de momente importante” ale distrugerii. Având în vedere că aproximativ 10.000 de ținte au fost lovite în ultimele săptămâni, oficialii recunosc că doar o mică parte dintre operațiuni poate fi prezentată. Deși există și briefinguri scrise, sursele sugerează că accentul cade în principal pe imagini.

Trump participă activ în timpul acestor sesiuni, discutând strategia cu oficiali de top, inclusiv șefa de cabinet Susie Wiles, secretarul de stat Marco Rubio, secretarul apărării Pete Hegseth și președintele Comitetului Întrunit al Șefilor de State Majore, generalul Dan Caine. Potrivit relatărilor, președintele primește frecvent apeluri - uneori de la jurnaliști - în timpul întâlnirilor și, ocazional, le pune pe difuzor pentru a dezbate subiectele împreună cu consilierii săi.

Casa Albă a respins acuzațiile potrivit cărora Situation Room ar fi fost transformată într-un „cinematograf privat”, purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt calificând aceste afirmații drept „complet false”, deși nu a negat informările video.

Criticii din Washington sunt îngrijorați că dependența de imagini atent selectate cu distrugerile ar putea influența percepția asupra conflictului, în detrimentul unui tablou strategic. Unii oficiali se întreabă dacă președintelui îi este prezentată imaginea completă a războiului, inclusiv dovezi ale atacurilor de represalii iraniene asupra unor ținte americane din regiune.

Dincolo de Situation Room, există aranjamente similare și la reședința lui Trump de la Mar-a-Lago, unde acesta a urmărit prima noapte a loviturilor la sfârșitul lunii februarie. Președintele american și-a exprimat, de asemenea, frustrarea față de ceea ce consideră a fi o acoperire mediatică insuficient de pozitivă, cerând ca acțiunile militare pe care le consideră de succes să primească mai multă atenție.

Deși tensiunile dintre președinți și presă în timpul războiului nu sunt o noutate - Lyndon B. Johnson și George W. Bush au criticat, la rândul lor, modul în care mass-media a relatat conflictele din timpul mandatelor lor - observatorii remarcă o schimbare de ton în actuala administrație. Canalele oficiale de social media au distribuit videoclipuri stilizate care combină imagini de luptă cu muzică, grafică și chiar elemente din jocuri video, stârnind îngrijorări privind transformarea războiului într-un spectacol.

Uneori, granița dintre imagini reale și fabricate pare să devină neclară. Trump a relatat recent că a contactat un comandant militar după ce a văzut un videoclip fals în care un portavion american era atacat, iar generalul l-a asigurat că niciun foc nu a fost tras către portavionul, întrucât Iranul nu este atât de nesăbuit.

Deși a candidat pe o platformă anti-război, Trump a supravegheat acțiuni militare în mai multe regiuni în timpul celui de-al doilea mandat. Campania din Iran reprezintă acum cea mai amplă dintre acestea și, potrivit mai multor relatări, una pe care președintele a savurat-o în mod special.

Săptămâna aceasta au apărut informații potrivit cărora lideri republicani de rang înalt au părăsit un briefing clasificat privind Iranul, susținând că au fost induși în eroare în legătură cu obiectivele administrației.

Pe măsură ce campaniile pentru alegerile de la jumătatea mandatului încep să se accelereze, crește și neliniștea în rândul unei părți a opiniei publice - inclusiv în interiorul bazei politice a lui Trump - cu privire la direcția politicii externe a SUA și la procesul decizional din spatele acesteia.