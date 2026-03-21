Donald Trump amenință că va trimite agenții ICE să efectueze controalele de securitate în aeroporturi

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va trimite poliţia de imigrare (ICE) să efectueze controalele de securitate în aeroporturile din SUA, unde timpul de aşteptare poate dura ore întregi din cauza lipsei agenţilor specializaţi.

Aceştia nu au mai fost plătiţi din februarie din cauza unei paralizii bugetare parţiale, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Dacă democraţii de extremă stânga nu semnează imediat un acord pentru ca ţara noastră, în special aeroporturile noastre, să fie din nou libere şi sigure, voi trimite agenţii noştri ICE, străluciţi şi patrioţi, pe aeroporturi, unde se vor ocupa de securitate", a avertizat preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

Finanţarea DHS - ministerul responsabil în special de controalele de securitate din aeroporturi - este îngheţată începând din 14 februarie, din cauza dezacordului profund între democraţi şi republicani în Congres faţă de practicile poliţiei de imigrare, extrem de contestate de stânga.

ICE nu este însă instruit pentru proceduri TSA (screening, detectarea explozibililor, controlul bagajelor). Se ocupă de arestări și deportări, nu de securitate aeroportuară.

Prezența agenților ICE aeroporturi ar transforma controalele într-o operațiune de imigrare, nu de securitate, potrivit celor care critică ideea.

PlayWashington, 21 mar /Agerpres/ - Preşedintele american Donald Trump a ameninţat sâmbătă că va trimite poliţia de imigrare (ICE) să efectueze controalele de securitate în aeroporturile din SUA, unde timpul de aşteptare poate dura ore întregi din cauza lipsei agenţilor specializaţi. Aceştia nu au mai fost plătiţi din februarie din cauza unei paralizii bugetare parţiale, relatează AFP."Dacă democraţii de extremă stânga nu semnează imediat un acord pentru ca ţara noastră, în special aeroporturile noastre, să fie din nou libere şi sigure, voi trimite agenţii noştri ICE, străluciţi şi patrioţi, pe aeroporturi, unde se vor ocupa de securitate", a postat preşedintele american pe reţeaua sa de socializare Truth Social.Din 14 februarie, finanţarea DHS - ministerul responsabil în special de controalele de securitate din aeroporturi - este îngheţată din cauza dezacordului profund între democraţi şi republicani în Congres faţă de practicile poliţiei de imigrare, extrem de contestate de stânga.