Eduard Hellvig, dezvăluiri despre fostul șef MI6, Alex Younger: „A sprijinit personal întreg procesul de transformare instituțională a SRI”

Fostul șef al Serviciului Român de Informații (SRI), Eduard Hellvig a adus un mesaj pentru fostul său omolog britanic, Sir Alex Younger, care a condus MI6 timp de aproape trei decenii și care s-a stins din viață pe 2 iunie.

Într-un mesaj postat pe platforma X, Eduard Hellvig a afirmat despre fostul șef MI6 că „și-a petrecut aproape întreaga carieră în serviciul secret britanic cu profesionalism și discreție, parcă în pofida rolului flamboaiant pe care i-l atribuie tradițional cinematografia”.

„L-am cunoscut pe Alex la București în anul 2015. Era de puțin timp director, ca și mine de altfel, și venise în România în plină campanie Brexit, pentru a se asigura că, oricare ar fi rezultatul votului, serviciile noastre vor continua cooperarea. Ne-am revăzut ulterior în câteva ocazii și ne-am auzit de mai multe ori. Alex era acel tip de profesionist care identifica rapid problemele și le definea clar și precis. Avea un fel de a fi, cordial și direct, pe care analiștii l-ar numi carismă. De fapt, era o bucurie permanentă de a dialoga, de a-și sluji țara și profesia, în moduri și tonuri care nu erau niciodată rigide sau convenționale”, își amintește Eduard Hellvig.

Dezvăluiri din lumea spionilor

Hellvig a dezvăluit despre Younger că „nu a fost niciodată personajul prețios din filme, care rostogolește replici șlefuite în lumina unui candelabru de cristal”, dar că „a fost însă cea mai apropiată versiune de erou real în lumea informațiilor” și că „frumosul acestei profesii este că nu are nevoie nici de explozii, nici de gadgeturi, nici de pahare cu picior”.

Fostul șef SRI a relatat și câteva episoade din cariera lui Sir Alex Younger, menționând inclusiv războiul din fosta Iugoslavie, care l-au făcut pe Younger să înțeleagă „la firul ierbii treburile complicate ale Balcanilor”.

El a vorbit, totodată, despre relația strânsă dintre cei doi foști directori, afirmând: „România nu va ști niciodată cu certitudine dacă și în ce măsură a beneficiat de prietenia unui astfel de om. Dar eu știu suficient ca să spun că Estul nu i-a fost indiferent și că prietenia sa a fost eficientă, cordială și discret-loială. A sprijinit personal întreg procesul de transformare instituțională a SRI și am lucrat împreună pe câteva dintre dosarele delicate ale Europei Centrale și de Est, cu ecouri indirecte atât în România, cât și în UK. Sir Alex Younger a înțeles România și partea noastră de lume mai complet și mai nuanțat decât mulți dintre europeni.”

Sir Alex Younger, fostul director al MI6, a murit la vârsta de 62 de ani, după ce a urmat un tratament pentru cancer. Younger, care a condus MI6 între 2014 și 2020, a avut o carieră de aproape trei decenii în serviciile britanice de informații, după ce s-a alăturat agenției în 1991, notează BBC.

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Activitatea în Balcanii de Vest

Fost ofițer al Armatei Britanice, acesta a avut misiuni în Europa, Orientul Mijlociu și Afganistan, înainte de a deveni analist pe teme de securitate globală.

Sir Alex a povestit, într-un discurs susținut la fosta sa universitate, St Andrews, despre primul său post în Balcanii de Vest, la mijlocul anilor 1990, unde a contribuit la pregătirea terenului pentru urmărirea penală a criminalilor de război.

Ulterior, el a condus divizia de combatere a terorismului din cadrul MI6, responsabilitățile sale incluzând și pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Londra din 2012.

La finalul anului 2014, l-a succedat pe Sir John Sawers la conducerea Secret Intelligence Service, cunoscut mai ales sub numele de MI6.

La momentul numirii sale, s-a confruntat cu numeroase provocări: dejucarea planurilor de atac împotriva Occidentului puse la cale de jihadiști din Orientul Mijlociu și din alte regiuni, monitorizarea și limitarea ambițiilor nucleare ale Iranului, precum și anticiparea următoarelor mișcări ale Rusiei în Ucraina.

Discursul celebru despre James Bond

Într-un discurs susținut în 2016, fostul șef al serviciilor secrete a declarat celebru că spionul fictiv James Bond nu ar trece procesul de recrutare al agenției. El a afirmat că celebrul personaj „a creat un brand puternic pentru MI6”, însă că „dacă Bond ar aplica acum pentru a se alătura MI6, ar trebui să-și schimbe comportamentul”.

În anul următor, a dezvăluit că adevăratul „Q” — șeful departamentului de tehnologie și gadgeturi din filmele Bond — era o femeie, într-un demers menit să încurajeze mai multe femei să se alăture serviciului.

Într-un discurs susținut la Universitatea St Andrews în 2018, Sir Alex a făcut apel la o nouă generație de ofițeri de informații care să „facă față amenințărilor erei hibride”.

Mandatul său la conducerea MI6 urma să se încheie în 2019, însă, potrivit The Times, i s-a cerut să rămână încă un an pentru a ghida agenția în perioada Brexitului.