Primele măsuri după incidentele din Minneapolis. Agenții ICE vor fi echipați cu camere video corporale

Autoritățile federale americane anunță primele măsuri concrete după incidentele și protestele din Minneapolis, urmând să echipeze agenții de imigrare cu camere video corporale, pe fondul unei anchete federale și a presiunii publice tot mai mari.

Autoritățile federale ale Statelor Unite au anunțat primele măsuri după incidentele violente și tensiunile sociale din Minneapolis, Minnesota, declanșate în urma unei operațiuni a agenților federali de imigrare soldate cu moartea a doi cetățeni americani. Agenții detașați în zonă vor fi echipați, în perioada următoare, cu camere video corporale, aşa numitele bodycam, potrivit unui anunț oficial al Departamentului pentru Securitate Internă al SUA (DHS), citat de The Washington Post.

Decizia vine în contextul reacțiilor publice negative și al protestelor care au urmat morții lui Alex Pretti și Renee Good, survenite luna trecută în timpul unei descinderi a agenților federali de imigrare în cadrul unei acțiuni de combatere a imigrației ilegale desfășurate în zona Minneapolis.

„Începând de acum, vom echipa cu camere corporale toți agenții aflați în teren în Minneapolis”, a transmis luni, 2 februarie, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, într-un mesaj publicat pe platforma X, precizând că măsura are ca scop creșterea transparenței și a responsabilității în intervențiile agenților federali.

Anunţul a venit la scurt timp după ce raportul publicat în aceeaşi zi de medicul legist care a făcut autopsia a arătat că Alex Pretti, una dintre victimele agenţilor ICE, a suferit „multiple răni prin împușcare”, provocate de unul sau mai mulți ofițeri.

Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor al SUA a confirmat că cei doi agenți implicați în moartea lui Pretti purtau deja camere video corporale în momentul intervenției, precizând că aceștia au fost suspendați din funcție, în așteptarea finalizării investigațiilor.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a deschis, la rândul său, o anchetă privind posibile încălcări ale drepturilor civile în acest caz.

ICE este cel mai bine finanţată agenţie

Măsura anunțată de DHS este adoptată într-un context politic și social tensionat. Statele Unite se află în prezent în a treia zi de blocaj parțial al activității guvernamentale, în timp ce Partidul Democrat continuă să solicite reforme ample în domeniul imigrației. Printre acestea se numără și introducerea obligatorie a camerelor video corporale pentru agenții federali, ca parte a oricărui acord de finanțare pentru redeschiderea guvernului.

În prezent, Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE) este cea mai bine finanțată agenție de aplicare a legii din Statele Unite, după ce Congresul a aprobat anul trecut un buget de 80 de miliarde de dolari pentru această instituție.

Întrebat despre anunțul făcut de Kristi Noem, președintele Donald Trump a declarat că utilizarea camerelor video corporale este, în general, benefică pentru forțele de ordine.

„În general, aceste camere tind să fie bune pentru aplicarea legii, pentru că oamenii nu pot minți despre ceea ce se întâmplă. Cred că sunt benefice în proporție de aproximativ 80%”, a spus liderul de la Casa Albă.

În urma împușcării lui Alex Pretti, administrația Trump l-a demis pe Greg Bovino din funcția de șef al Poliției de Frontieră a SUA din Minneapolis, acesta fiind înlocuit cu Tom Homan, responsabilul cu securitatea frontierelor.