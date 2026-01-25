Poliția Română avertizează asupra unei fotografii generate cu AI care circulă online după crima din Timiș. „Vă rugăm să dați dovadă de respect și empatie”

Poliția Română a avertizat duminică, 25 ianuarie, cu privire la existența unei fotografii care circulă în mediul online, apărută în urma crimei din Timiș. Potrivit instituției, este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din județul Timiș. Este important de știut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenței artificiale.

Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă și o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală”, transmite Poliția Română pe Facebook.

Instituția roagă cetățenii să verifice sursele informațiilor, să nu distribuie conținut neverificat și să dea „dovadă de respect și empatie față de victime și familiile acestora.”

„Uneori, important este să ne oprim din a da share.”

Vineri seară, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat oficial că s-a autosesizat și a deschis un dosar penal in rem pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, urma rezultatului pozitiv la consumul de droguri în cazul minorului de 13 ani, autorul crimei.

Ziua următoare, DIICOT a reținut doi tineri suspectați că ar fi furnizat substanțe interzise minorilor implicați în uciderea lui Mario Berinde.

Potrivit ultimelor informații, tânărul în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv, în timp ce minorul de 17 ani a fost lăsat liber.

În urma audierilor a reieșit faptul că adolescentul de 17 ani le furniza droguri celor trei minori care l-au ucis pe Mario încă din vara anului trecut, consumând şi el uneori împreună cu ei. Dealerul de droguri din sat era tânărul de 24 de ani, acasă la el fiind descoperite aproximativ 100 de grame de canabis.

Amintim că crima a avut loc în seara de 19 ianuarie, când Mario a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că acesta ar vrea să-i arate un ATV, știind pasiunea victimei pentru astfel de vehicule. Anchetatorii susțin că planul fusese pus la cale cu aproximativ o lună înainte, profitând de absența părinților.

Potrivit anchetei, Mario a fost lovit în cap de mai multe ori cu o toporișcă de către minorul de 13 ani, apoi un adolescent de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, un al treilea tânăr a fost chemat pentru a ajuta la incendierea trupului, iar când tentativa a eșuat, cei trei au îngropat cadavrul în grădină.

La audieri, suspecții și-au recunoscut faptele, susținând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă și că ar fi acționat din dorință de răzbunare.

Băiatul de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, în urma examenului toxicologic, medicii ar fi descoperit în organismul minorului substanțe interzise. Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia acesta ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei.