search
Duminică, 25 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Poliția Română avertizează asupra unei fotografii generate cu AI care circulă online după crima din Timiș. „Vă rugăm să dați dovadă de respect și empatie”

0
0
Publicat:

Poliția Română a avertizat duminică, 25 ianuarie, cu privire la existența unei fotografii care circulă în mediul online, apărută în urma crimei din Timiș. Potrivit instituției, este realizată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Fotografia deepfake distribuită de Poliția Română/FOTO: Facebook
Fotografia deepfake distribuită de Poliția Română/FOTO: Facebook

„În mediul online circulă o fotografie apărută în urma cazului din județul Timiș. Este important de știut că această imagine este realizată 100% cu ajutorul inteligenței artificiale.

Nu doar că fotografia este creată pentru a induce în eroare publicul, dar reprezintă și o nouă lovitură adusă celor care, în aceste momente, trăiesc o durere reală”, transmite Poliția Română pe Facebook.

Instituția roagă cetățenii să verifice sursele informațiilor, să nu distribuie conținut neverificat și să dea „dovadă de respect și empatie față de victime și familiile acestora.”

„Uneori, important este să ne oprim din a da share.”

Vineri seară, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat oficial că s-a autosesizat și a deschis un dosar penal in rem pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu,  urma rezultatului pozitiv la consumul de droguri în cazul minorului de 13 ani, autorul crimei.  

Ziua următoare, DIICOT a reținut doi tineri suspectați că ar fi furnizat substanțe interzise minorilor implicați în uciderea lui Mario Berinde.

Potrivit ultimelor informații, tânărul în vârstă de 24 de ani a fost arestat preventiv, în timp ce minorul de 17 ani a fost lăsat liber.

În urma audierilor a reieșit faptul că adolescentul de 17 ani le furniza droguri celor trei minori care l-au ucis pe Mario încă din vara anului trecut, consumând şi el uneori împreună cu ei. Dealerul de droguri din sat era tânărul de 24 de ani, acasă la el fiind descoperite aproximativ 100 de grame de canabis.

Amintim că crima a avut loc în seara de 19 ianuarie, când Mario a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că acesta ar vrea să-i arate un ATV, știind pasiunea victimei pentru astfel de vehicule. Anchetatorii susțin că planul fusese pus la cale cu aproximativ o lună înainte, profitând de absența părinților.

Potrivit anchetei, Mario a fost lovit în cap de mai multe ori cu o toporișcă de către minorul de 13 ani, apoi un adolescent de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, un al treilea tânăr a fost chemat pentru a ajuta la incendierea trupului, iar când tentativa a eșuat, cei trei au îngropat cadavrul în grădină.

La audieri, suspecții și-au recunoscut faptele, susținând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă și că ar fi acționat din dorință de răzbunare.

Băiatul de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, în urma examenului toxicologic, medicii ar fi descoperit în organismul minorului substanțe interzise. Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia acesta ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump strânge rândurile: lista țărilor incluse în Consiliul pentru Pace. Cine a spus „pas” invitației sale. Răspunsul României întârzie
digi24.ro
image
Liderul UE cu care Kremlinul refuză orice discuții. Rușii nu vor să îi audă nici numele: „Așteptăm până când va pleca”
stirileprotv.ro
image
Prognoză meteo Paște 2026 | Pe ce dată pică Paștele anul acesta și cum va fi vremea în România, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
Daniel Pancu face legea la CFR Cluj! Iuliu Mureșan, dezvăluiri din interior: „E jupân și peste mine. Hotărăște tot”
fanatik.ro
image
Moarte la ofertă? Pericol uriaș ascuns în medicamentele vândute ilegal pe internet și în târguri: „La mine e mai ieftin decât la farmacie. Cumpără cu încredere!”
libertatea.ro
image
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
digi24.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Încă unul! Românii stau ”la coadă la ușa ei” și-i plătesc 500 €/ședință, dar Pancu nu e de acord: ”Am fost o singură dată”
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Momentul în care Alex Pretti este împușcat de agenții federali în Minneapolis. Victima era cetăţean american
observatornews.ro
image
Ce a făcut călăul lui Mario Berinde imediat după ce și-a ucis prietenul. Anchetatorii au rămas stupefiați!
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea. Revin ninsorile. Zonele în care se va depune strat de zăpadă consistent
playtech.ro
image
Cu ce probleme se confruntă Cristi Borcea, după ce a fost amendat de Poliție. Vrea să-și facă dreptate în instanță
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open
digisport.ro
image
România se va topi la propriu. Ce fenomene meteo extreme ne vor lovi în următoarea perioadă
stiripesurse.ro
image
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
kanald.ro
image
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
wowbiz.ro
image
Ce frumoasă este! Gabriela Cristea a slăbit enorm în ultimele luni. Mulți au acuzat-o că folosește filtre, dar nici vorbă. A ținut dietă și acum arată într-un mare fel! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dieta de iarnă. Ce alimente ajută metabolismul când e frig afară
mediaflux.ro
image
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Zodia care trăiește ceva neașteptat. Perioada în care adevărul iese la suprafață. Deciziile care schimbă tot
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi
click.ro
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Durere fără margini la priveghiul lui Mario! Mama adolescentului ucis nu-și găsește liniștea: „Urlă ca un animal”. FOTO
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
vedete fit colaj jpg
Cultul corpului perfect la peste 45 de ani. Ce-au testat divele pe propria piele, ca să arate atât de bine
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Foto: © Facebook / Vasile Diaconu – archaeologist
O descoperire rară în Neamț, pe șantierul autostrăzii A8
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andra, în lacrimi în direct la „La Măruță”: „Este ceva peste care nu pot să trec!”
image
Cele 3 zodii care scapă de stres, iar viața li se schimbă complet după 24 ianuarie 2026. Totul devine mai simplu pentru acești nativi

OK! Magazine

image
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!