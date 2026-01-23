Criminalul de 13 ani din Timiș e liber și s-a întors la școală. Părinții sunt terifiați și cer schimbarea legii: „Toată lumea se teme”

Unul dintre adolescenții acuzați pentru crima din Cenei este liber și s-a întors la școală. Pentru că are doar 13 ani, legea spune că nu răspunde penal pentru fapta comisă.

Părinții sunt revoltați de faptul că minorul de 13 ani a fost lăsat în libertate și spun că le e frică să-și mai trimită copiii la școală.

„Mi-e frică, tremur, nu dorm, nu mănânc. M-am dus la poliţie, am făcut reclamații”, a spus unul dintre părinți pentru Observator.

Aceștia spun că minorul nu se află la prima abatere și că a mai fost agresiv în trecut. Mai mult, ei spun că drogurile sunt principala cauză pentru care au loc astfel de violențe în școli.

„Drogurile. E mare problema și e de mult timp și nimeni nu ia nicio măsură. Şi aceasta crimă tot în baza drogurilor. Minorul de 13 ani a fost anul trecut cu fetița mea în clasă. Agresiv, țigări, droguri. Şi acum e liber, la ce ne putem aștepta?”, se întreabă părintele.

Părinți și localnici cer schimbarea legii după ce minorul de 13 ani implicat în crimă a fost lăsat liber: mulți consideră că legea actuală trebuie modificată pentru fapte extrem de grave, inclusiv omor. Comentariile din spațiul public au sugerat idei precum scăderea vârstei de răspundere penală sau excepții pentru crime grave, cum ar fi uciderea de persoane și îngroparea clandestină a cadavrului.

„Toată lumea se teme. Am nepoată… Normal că sunt stresat numai pentru copii, dar și pentru noi, mai ales ăștia mai vârstnici. Poate să se întâmple oricui”, a spus bunicul unei eleve.

Ancheta arată că uciderea nu a fost un act spontan, ci rezultatul unui plan pus la punct cu aproximativ o lună înainte. Cei doi adolescenți au urmărit atent momentul în care să acționeze și au așteptat ca tatăl băiatului de 13 ani, în casa unde urma să fie comisă crima, să plece la muncă în străinătate, rămânând astfel fără supraveghere.

Potrivit anchetatorilor, cei doi adolescenți, unul în vârstă de 13 ani, iar celălalt de 15 ani, au pus la cale uciderea colegului lor de școală, Alin Mario Berinde, iar un al treilea minor, în vârstă de 15 ani, i-a ajutat ulterior să scape de cadavru.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți de 15 ani. Unul este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea de profanare de cadavre. Minorul de 13 ani nu răspunde penal și a fost lăsat în libertate, fiind sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.