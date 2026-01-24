Mario Berinde este înmormântat în localitatea natală. Tatăl lui va fi adus de la penitenciar sub escortă pentru a-și lua rămas-bun

Familia lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani ucis de colegii săi, pregătește ultimele detalii pentru înmormântare. Tânărul va fi îngropat sâmbătă în localitatea natală, comuna timișeană Cenei.

Priveghiul a avut loc vineri, 23 ianuarie, la capela din Cenei, iar înmormântarea este programată sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 13.00, la cimitirul din localitate, potrivit unui anunț publicat de un membru al familiei pe rețelele sociale.

Viorel, tatăl lui Mario, va fi adus de la penitenciar sub escorta forțelor de ordine pentru a-şi putea lua rămas-bun de la fiul său. Părintele adolescentului ucis a fost condamnat în urmă cu câțiva ani la închisoare, iar la finalul anului 2025 a fost trimis în judecată într-un alt dosar, în care este acuzat de furt.

Întreaga comunitate este profund afectată de crima care a zguduit întreaga țară. Localnicii se tem să-și mai lase copiii la școală sau să circule nesupravegheați, mai ales că unul dintre suspecți, un băiat de 13 ani, nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei și se află în libertate.

La școala unde învăța Mario, colegii săi au transformat banca în care stătea într-un altar al durerii. Au aprins lumânări, au adus flori și au lăsat mesaje de adio. Psihologul unității școlare a spus despre băiat că era săritor și mereu dispus să ajute.

Crima a avut loc în seara de 19 ianuarie, când Mario a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că acesta ar vrea să-i arate un ATV, știind pasiunea victimei pentru astfel de vehicule. Anchetatorii susțin că planul fusese pus la cale cu aproximativ o lună înainte, profitând de absența părinților.

Potrivit anchetei, Mario a fost lovit în cap de mai multe ori cu o toporișcă de către minorul de 13 ani, apoi un adolescent de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, un al treilea tânăr a fost chemat pentru a ajuta la incendierea trupului, iar când tentativa a eșuat, cei trei au îngropat cadavrul în grădină.

La audieri, suspecții și-au recunoscut faptele, susținând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă și că ar fi acționat din dorință de răzbunare.

Băiatul de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, în urma examenului toxicologic, medicii ar fi descoperit în organismul minorului substanțe interzise. Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia acesta ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei.