Crimă terifiantă în Timiș. Un băiat de 15 ani a fost ucis și îngropat de alți doi minori, în curtea unuia dintre ei

Un băiat de 15 ani din Cenei, județul Timiș care fusese dat dispărut de familie a fost ucis de doi minori și îngropat în curtea unuia dintre aceștia. Polițiștii i-au reținut pe cei doi și continuă ancheta pentru a stabili toate circumstanțele crimei.

O crimă terifiantă a zguduit comunitatea din Cenei, județul Timiș, după ce un băiat de 15 ani, Alin Mario Berinde, a fost ucis și îngropat într-o curte. Incidentul a ieșit la iveală după ce familia adolescentului a alertat poliția în legătură cu dispariția acestuia, iar autoritățile au demarat imediat cercetările.

Băiatul fusese dat dispărut după ce plecase de acasă luni, 18 ianuarie, cu trotineta și nu s-a mai întors. Mama sa a anunțat poliția a doua zi, pe 19 ianuarie, iar oamenii legii au început căutările pe raza localității Cenei, verificând locurile pe care băiatul ar fi putut să le frecventeze.

În cursul investigațiilor, polițiștii au găsit mai întâi trotineta și ghetele adolescentului, ascunse într-un tufiș, iar continuând cercetările, au descoperit urme de sânge pe stradă și într-o curte din comună. Aceste semne au condus anchetatorii la o descoperire șocantă: trupul neînsuflețit al băiatului fusese îngropat în curtea minorului de 13 ani, unul dintre cei doi suspecți principali.

Potrivit primelor informații, autorii crimei ar fi doi minori, în vârstă de 13 și 15 ani, care au fost reținuți și sunt audiați în acest moment, în timp ce criminaliștii dezgroapă trupul copilului și adună probe, potrivit sursadevest.

De asemenea, un tânăr de 21 de ani este implicat în anchetă ca posibil martor; autoritățile investighează rolul său și încearcă să stabilească dacă a fost martor direct sau a avut informații relevante pentru anchetă.

Știre în curs de actualizare.