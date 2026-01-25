search
Video Revoltă în comuna unde s-ar fi mutat suspectul de 13 ani al crimei din Cenei. Localnicii au înconjurat casa păzită de jandarmi: „Vrem siguranță pentru copiii noștri!”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

În comuna Sânmihaiu Român din Timiș, localnicii protestează după ce au aflat că minorul de 13 ani acuzat că l-a ucis pe Mario Berinde a fost mutat la ei în comună. Aceștia au înconjurat casa unde se află copilul, cerând autorităților să ia măsuri.

Potrivit publicației Opinia Timișoarei, localnicii se tem că, liber fiind, acesta le-ar putea face rău copiilor lor și spun că nu vor ca acesta să meargă la aceeași școală cu elevii din localitate.

Consilierii locali discută posibile măsuri. Băiatul ar fi în casa bunicilor.

E obosit, e trist. O să regrete. Nu numai el a fost vinovat, Legea să scoată dreptatea”, a spus bunicul copilului criminal.

Întreaga situație va fi discutată în prima ședință de Consiliu Local care este programată joi, 29 ianuarie, însă autoritățile nu pot împiedica familia să se mute în Sânmihaiu Român.

Primarul exprimă condoleanțe familiei victimei, condamnă orice formă de violență sau răzbunare, îndeamnă la calm și încredere în autorități și explică că a evitat declarațiile publice inițial pentru a nu agrava durerea familiei și ancheta.

Acesta adaugă că prioritatea absolută a primăriei rămâne siguranța copiilor.

„Vom intensifica colaborarea cu Inspectoratul Școlar, IPJ Timiș și Serviciile de Protecție a Copilului pentru:

– programe de educație emoțională și prevenire a violenței în școli,

– discuții deschise cu părinții despre supraveghere și riscurile consumului de substanțe,

– măsuri suplimentare de monitorizare și siguranță în comună.

Suntem vecini cu Cenei – durerea lor este și a noastră. Suntem uniți în compasiune și în hotărârea de a preveni astfel de drame.

Dacă aveți îngrijorări concrete legate de copii sau siguranță, vă rog să veniți la Primărie – suntem aici pentru voi”, a transmis Viorel Mărcuți, primarul din Sânmihaiu Român.

Ulterior, localnicii s-au adunat în jurul case unde s-ar afla minorul de 13 ani. La fața locului au sosit jandarmi și polițiști, scrie Buletin de Timișoara.

Cum preveniți astfel de drame dacă aduceți ucigașul în satul nostru? Vrem siguranță pentru copiii noștri, nu frică și nesiguranță. Duceți-l pe ucigaș la pușcărie, acolo unde îi este locul!!!”, a scris o localnică drept reacție la postarea primarului în grupul de Facebook Nemulțumiți din Sânmihaiu Român.  

Primarul a ajuns la locuința unde se află autorul crimei, așteptat de localnici, fiind aplaudat dar și huiduit. Localnicii sunt furioși că minorul se află în libertate, dar și din cauza faptului că s-a mutat în comuna lor.

Citește și: Cât de mare e distanța de la „băieții se mai bat câteodată” la crimă. „Astfel de evenimente nu apar niciodată din senin”

Un domn a venit la protest cu poza lui Mario Berinde, copilul ucis.

„Nu am știut că s-a mutat aici, îi cunosc pe bunici, nu am fost de acord, o să discut cu mama și bunicii. Soluția este ca, împreună cu Poliția și Jandarmeria, să plece de aici. S-a întâmplat o tragedie, haideți să nu mai facem una“, a spus Viorel Mărcuți.

Primarul a spus că minorul nu are nicio măsură instituită și nici nu există o confirmare că acesta este în casă deoarece nu a fost lăsat să intre.

Edilul a spus că va convoca Consiliul Local și Profesoral, iar copilul nu va rămâne în comună și nici nu va merge la școală în Sânmihaiu Român.

Filmul tragediei

Crima a avut loc în seara de 19 ianuarie, când Mario a fost invitat la domiciliul unui coleg de 13 ani, sub pretextul că acesta ar vrea să-i arate un ATV, știind pasiunea victimei pentru astfel de vehicule. Anchetatorii susțin că planul fusese pus la cale cu aproximativ o lună înainte, profitând de absența părinților.

Potrivit anchetei, Mario a fost lovit în cap de mai multe ori cu o toporișcă de către minorul de 13 ani, apoi un adolescent de 15 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cuțit. Ulterior, un al treilea tânăr a fost chemat pentru a ajuta la incendierea trupului, iar când tentativa a eșuat, cei trei au îngropat cadavrul în grădină.

La audieri, suspecții și-au recunoscut faptele, susținând că ar fi fost amenințați și agresați în trecut de victimă și că ar fi acționat din dorință de răzbunare.

Băiatul de 13 ani implicat în crima din localitatea Cenei ar fi consumat substanțe interzise înainte de comiterea faptei. Potrivit unor surse citate de Antena 3 CNN, în urma examenului toxicologic, medicii ar fi descoperit în organismul minorului substanțe interzise. Anchetatorii iau în calcul ipoteza potrivit căreia acesta ar fi fost drogat în momentul comiterii crimei.

