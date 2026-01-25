Crima de la Cenei. Percheziții DIICOT în ziua înmormântării lui Mario Berinde. Procurorii au ridicat doi tineri, de 24 şi 17 ani

Ancheta crimei de la Cenei se extinde pe linia traficului de droguri. DIICOT a reținut, sâmbătă, doi tineri suspectați că ar fi furnizat substanțe interzise minorilor implicați în uciderea lui Mario Berinde.

Sursa; TVR Timişoara

Ancheta în cazul crimei care a șocat şi a revoltat nu doar comunitatea din Cenei, ci o ţară întreagă capătă proporții tot mai ample, după ce procurorii DIICOT au intervenit pentru a stabili modul în care drogurile ar fi ajuns la adolescenții care l-au ucis pe Mario Berinde.

Vineri seară, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat oficial că s-a autosesizat și a deschis un dosar penal in rem pentru trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu, urma rezultatului pozitiv la consumul de droguri în cazul minorului de 13 ani, autorul crimei.

Potrivit unor surse din anchetă, și ceilalți doi adolescenți implicați în faptă, ambii în vârstă de 15 ani, ar fi recunoscut că au consumat marijuana după comiterea crimei. Cei doi au fost scoși, sâmbătă, din arest și duși la sediul DIICOT pentru audieri, în cadrul extinderii investigațiilor.

În acest context, pe 24 ianuarie – chiar în ziua în care Mario Berinde a fost condus pe ultimul drum – polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate, alături de procurorii DIICOT, au descins în comuna Cenei, uned au fost efectuate percheziții la câteva adrese, vizând persoane suspectate că ar fi furnizat droguri minorilor implicați în tragedie.

În cadrul acestora, un tânăr de 24 de ani a fost ridicat de mascații de la antidrog, fiind bănuit că ar fi fost principalul dealer, cel care le-ar fi pus la dispoziție substanțele interzise adolescenților.

La una dintre locațiile percheziționate, anchetatorii au descoperit aproximativ 100 de grame de canabis, precum și un cântar electronic, potrivit presei locale.

Ulterior, procurorii DIICOT au decis reținerea unui al doilea suspect, un adolescent de 17 ani, care ar fi avut rol de intermediar și este suspectat că a contribuit la furnizarea drogurilor către minorii care și-au ucis cu sânge rece prietenul.

Sursă: TeleEuropa Nova

Ambii suspecți au fost conduși la sediul DIICOT pentru audieri, iar cercetările continuă pentru a se stabili cu exactitate responsabilitățile fiecărei persoane implicate.