Metodele prin care Ucraina poate bloca cea mai letală tactică a Rusiei în prezent

Forțele ucrainene se străduiesc să blocheze unitățile clandestine rusești care încearcă să le străpungă apărarea și apoi să exploateze breșele în scopuri tactice, se arată într-o analiză publicată de Euromaidan Press și semnată de jurnalistul și analistul Julian McBride, fost pușcaș marin american. Ucrainenii au totuși mijloace de a combate aceste tactici, numai să ia deciziile corecte, dar și cu ajutor din partea aliaților.

Mici grupuri de soldați ruși, unii îmbrăcați în civili, se strecoară noaptea printre liniile ucrainene. Ei identifică punctele vulnerabile, se ascund în clădiri, elimină apărătorii ucraineni și mențin pozițiile până la sosirea blindatelor.

Rusia recurge la aceste Grupuri de Recunoaștere Diversioniste (DRG) din primăvara acestui an - acestea sunt formate din trei până la zece soldați, majoritatea acestora fiind încorporați în forțe de operațiuni speciale sau unități specializate, precum infanteria marină.

Sarcina lor: să efectueze sabotaje, să pătrundă în sectoare slab apărate, să colecteze informații și să mențină sectoare cheie pentru potențiale breșe.

Odată ce unitățile DRG ating un obiectiv cheie, acestea se ascund, încercând în același timp să elimine orice trupe sau civili ucraineni din zonă care le-ar putea detecta. Această tactică a fost observată la Pokrovsk, unde infiltrații ruși au ucis mai mulți civili în octombrie 2025.

Odată ce grupurile de recunoaștere stabilesc un cap de pod, forțele rusești aduc treptat echipament greu și blindate înainte ca întăririle Ucrainei să poată acoperi breșa din apărare.

Aceste unități au fost observate de-a lungul mai multor fronturi critice ale câmpului de luptă, unde Rusia își propune să aplice presiune maximă în toamnă și iarnă.

Aceste zone includ Kupiansk, Liman, Dobropilia, Pokrovsk în regiunea Donețk și Pokrovske în regiunea Zaporijie. De la începutul anului, DRG-urile rusești au câștigat treptat un punct de sprijin dincolo de râul Oskil pentru a lansa ofensiva asupra Kupiansk.

Prin introducerea lentă și clandestină de agenți DRG în Kupiansk, unitățile rusești au creat un cap de pod localizat, permițând Rusiei să obțină o poziție importantă în acest oraș.

Folosind tactici similare, acest tip de unități au ajutat Rusia să se stabilească și în orașul apropiat Pokrovsk.

Ofensiva a fost sângeroasă pentru ruși, care au pierdut peste 600 de tancuri, sute de vehicule de luptă pentru infanterie și 100.000 de soldați, morți și răniți.

În prezent însă, datorită DRG-urilor, dar și proliferării dronelor cu fibră optică situația din Pokrovsk s-a schimbat: a rămas o rută de evacuare de doar un km lățime pentru apărători, care se confruntă cu încercuirea.

Ucrainenii au dovedit că pot opri unitățile de recunoaștere

De pildă, Corpul Azov a reușit asta lângă Dobropillia - unde rușii au pătruns câțiva km în teritoriul controlat de ucraineni - blocând, încercuind și capturând numeroase trupe rusești.

Corpul 1 Azov a reușit să creeze trei buzunare lângă Dobropillia, după ce unitățile rusești au supraîntins liniile de aprovizionare în loc să-și consolideze pozițiile.

Trei probleme pe care Ucraina trebuie să le rezolve

Fiecare factor din spatele succesului DRG-urilor este rezolvabil. Însă Kievul trebuie să se ocupe mai întâi de problemele locale - comandanți neglijenți, alocarea inegală a forțelor de luptă - înainte ca acestea să se transforme în veritabile crize.

Deficitul de infanterie

DRG-urile au posibilitatea să exploateze punctele slabe atâta vreme cât nu există suficienți apărători care să le supravegheze.

Ucraina are capacitatea de a recruta între 20.000 și 25.000 de persoane lunar, dar se luptă să le păstreze pe front. Frontintelligence Insight, un analist independent al serviciilor de informații din Ucraina, a documentat numeroase cazuri de dezertare și de abandon fără permisiune militară - adesea în conexiune cu o rată ridicată a victimelor, hărțuiere și lipsa de încredere în conducere.

Astfel, înaltul comandament trebuie să identifice care unități au cele mai mari probleme de personal și de ce, înainte ca deficitul să devină o amenințare existențială.

Lacunele în combaterea dronelor

Contracararea activităților vehiculelor aeriene fără pilot (UAV) rusești va fi crucială, în contextul în care mașinăria de război a Kremlinului accelerează constant producția de drone.

Astfel, apărătorii din prima linie au nevoie de o gamă mai largă de contramăsuri electronice și arme anti-drone. În acest scop, Ucraina trebuie să își extindă capacitățile anti-drone. Țările occidentale și asiatice, care au în față același tip de război în viitor, trebuie, de asemenea, să își sporească ajutorul militar acordat Ucrainei și, între timp, să tragă învățăminte din experiența ucrainenilor.

Autoritatea comandanților

Forțele armate ucrainene au nevoie să aibă mai multă încredere în comandanții lor de teren pentru a putea lua decizii critice sub presiune. Atunci când are loc o breșă de-a lungul liniei frontului, comandanților de teren ar trebui să li se acorde autoritate maximă pentru a neutraliza imediat amenințarea, mai degrabă decât să aștepte ca superiorii să trimită rezerve.

Pe măsură ce războiul se apropie de al cincilea an, DRG-urile devin esențiale pentru înaintarea armatei Kremlinului, ân timp ce capacitățile de arme combinate se diminuează.

În concluzie, Ucraina are capacitatea de a contracara aceste tactici rusești. Instrumentele există. Întrebarea este dacă Kievul le va folosi înainte să aibă loc mai multe breșe.