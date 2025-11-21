search
Vineri, 21 Noiembrie 2025
Adevărul
Publicat:

Președintele Volodimir Zelenski a transmis, vineri seară, 21 noiembrie, că Ucraina traversează unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa și ar putea fi pusă în situația în care să aleagă între pierderea onoarei și riscul de a pierde un partener cheie, făcând evident referire la SUA.

Mesajul video transmis de președinte a fost publicat pe canalul său oficial de Telegram.

„Fără presupuneri, zvonuri, bârfe sau tot ce e în plus… Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră. Presiunea asupra Ucrainei este acum extrem de mare”, a declarat liderul ucrainean.

Președintele a subliniat că statul se confruntă cu o dilemă serioasă: fie să semneze cele 28 de puncte propuse de SUA, fie să se confrunte cu riscul anulării ajutorului și cu o iarnă extrem de dificilă pentru țară.

El a amintit de jurământul de credință față de poporul ucrainean, pe care l-a depus în timpul învestirii sale în 2019.

„Pentru mine, nu este o formalitate protocolară bifată de complezență, este un jurământ… și nu îl voi trăda niciodată”, a spus președintele Ucrainei.

Șeful statului a promis menținerea unui dialog constructiv cu SUA, dar a precizat că negocierile vor fi purtate ținând cont de interesele naționale.

Vom colabora calm cu America și cu toți partenerii. Va fi o căutare constructivă a soluțiilor cu partenerul nostru principa. Cu siguranță nu vom da dușmanului motive să spună că Ucraina nu vrea pace… asta nu se va întâmpla”, a adăugat președintele.

În mesaj, Zelenski a subliniat că demnitatea și libertatea sunt condiții de netrecut pentru un acord de pace, explicând că suveranitatea țării și viitorul oamenilor și teritoriului depind de respectarea acestor principii.

Zelenski a amintit și rolul Ucrainei ca barieră de protecție pentru Europa și a subliniat importanța sprijinului partenerilor europeni.

„Ne bazăm pe prietenii europeni, care înțeleg exact (…) că Ucraina este acum singurul scut care separă viața confortabilă europeană de planurile lui Putin”, a spus el.

Președintele a făcut apel la forțele politice și la societate să dea dovadă de autocontrol și unitate: să oprească conflictele interne, să renunțe la jocuri politice și să lucreze eficient pentru apărarea țării.

Zelenski a amintit și de încercările anterioare de a impune Ucrainei ultimatumuri și a asigurat că, atunci, țara a trecut testul datorită unității poporului și armatei.

„Atunci nu am trădat Ucraina, nu o vom face nici acum”, a afirmat președintele.

La finalul mesajului, președintele și-a exprimat speranța pentru o pace demnă și a avertizat că lupta pentru aceasta va fi dificilă. El a făcut apel să nu se cedeze tentației de a destabiliza societatea și a promis că statul va face tot posibilul pentru a evita un scenariu catastrofal pentru Ucraina și pentru continentul european.

Documentul ar solicita Ucrainei să renunțe la noi teritori

Planul, prezentat recent la Washington și transmis ulterior Kievului, cuprinde 28 de puncte și ar răspunde multora dintre cererile fundamentale ale Rusiei.

Documentul ar solicita Ucrainei să renunțe la noi teritorii, să reducă dimensiunea armatei la 600.000 de militari, să renunțe definitiv la perspectiva aderării la NATO și să accepte restricții privind desfășurarea de trupe aliate pe teritoriul său. În contrapondere, sancțiunile împotriva Moscovei ar urma să fie ridicate treptat, iar Rusia ar fi invitată să reintre în grupul G8.

În plus, activele rusești înghețate ar fi transformate într-un fond de investiții, din care Statele Unite ar urma să primească o parte din profit.

Documentul, analizat de Reuters, detaliază clar avantajele pentru Moscova, însă tratează mult mai vag obiectivele Kievului. Garanțiile de securitate – una dintre cerințele esențiale ale Ucrainei – sunt menționate într-o singură propoziție, fără detalii privind aplicarea lor.

Oficiali americani au declarat că planul ar fi fost elaborat după consultări cu Rustem Umerov, fost ministru al Apărării și actual secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei. Potrivit acestora, Umerov ar fi fost „de acord cu mare parte a documentului”, după câteva modificări, și l-ar fi prezentat președintelui Volodimir Zelenski.

