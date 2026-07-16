Pentagonul introduce testarea obligatorie a nivelului de testosteron pentru militarii de peste 30 de ani. Cei cu deficit vor beneficia de tratament hormonal

Pentagonul introduce testarea obligatorie a nivelului de testosteron pentru militarii activi și rezerviștii de peste 30 de ani. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a anunțat că măsura va fi inclusă în controalele medicale anuale, iar cei diagnosticați cu deficit vor putea urma, în mod voluntar, un tratament de substituție hormonală.

Într-un videoclip publicat pe platforma X, Hegseth a precizat că programul are scopul de a identifica eventualele deficiențe de testosteron și de a se asigura că militarii beneficiază de îngrijirea medicală necesară pentru a-și menține capacitatea operațională.

„Le datorăm războinicilor noștri cea mai bună îngrijire medicală din lume”, a declarat oficialul american. Potrivit acestuia, menținerea sănătății pe termen lung înseamnă ca militarii să rămână „puternici, rezilienți și capabili”, atât în timpul serviciului, cât și după încheierea carierei militare, scrie BBC.

Soldații diagnosticați cu un nivel scăzut de testosteron vor putea beneficia, în mod voluntar, de terapie de substituție hormonală. Pentru personalul militar cu vârsta sub 30 de ani, testarea va fi opțională

Hegseth a subliniat că programul nu urmărește îmbunătățirea artificială a performanțelor fizice. În armata americană, utilizarea testosteronului fără indicație medicală, în scopul creșterii masei musculare sau al sporirii performanței, rămâne strict interzisă.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a anunțat că noul protocol intră în vigoare imediat pentru toți militarii activi și membrii componentelor de rezervă care au împlinit 30 de ani.

„Protocolul va permite Departamentului Apărării să stabilească o bază de referință și să ofere terapii țintite cu testosteron, contribuind la menținerea unei forțe de luptă sănătoase, capabile și decisiv dominante”, a declarat acesta.

Oficialii Pentagonului nu au precizat dacă programul se va aplica și femeilor militar, ale căror niveluri de testosteron scad, de asemenea, odată cu înaintarea în vârstă.

Întrebați dacă acestea vor putea beneficia și de evaluări pentru terapii pe bază de estrogen în perioada de perimenopauză, reprezentanții instituției au refuzat să ofere comentarii suplimentare.

Anunțul a generat reacții politice. Senatoarea democrată Tammy Duckworth, veterană a războiului din Irak, a cerut ca testarea hormonală să fie disponibilă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

În schimb, congresmena democrată Chrissy Houlahan, fostă militară în Forțele Aeriene, a criticat inițiativa, descriind-o drept „cea mai recentă obsesie din războiul cultural” a lui Pete Hegseth.

Dr. Mohit Khera, profesor de urologie la Baylor College of Medicine și coordonator al unui grup de experți al Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) privind utilizarea testosteronului în armată, consideră că bărbații trecuți de 30 de ani ar trebui testați, deoarece nivelul acestui hormon reprezintă un indicator important al stării generale de sănătate.

Potrivit specialistului, un nivel scăzut de testosteron poate afecta masa musculară și nivelul de energie, aspecte importante pentru personalul militar. Totuși, el avertizează că tratamentul trebuie administrat doar persoanelor care prezintă și simptome specifice.

Medicul a explicat că terapia de substituție hormonală poate contribui la creșterea masei musculare, reducerea grăsimii corporale, scăderea riscului de depresie și îmbunătățirea densității osoase. În același timp, aceasta poate avea și efecte adverse, inclusiv infertilitate la bărbații tineri și un posibil risc cardiovascular crescut.

Anunțul Pentagonului vine în contextul în care secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., și alți oficiali ai administrației susțin eliminarea unor restricții privind prescrierea terapiei cu testosteron. Kennedy a prezentat tratamentul drept una dintre soluțiile pentru combaterea crizei fertilității din Statele Unite.

Luna trecută, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a propus eliminarea unor avertismente privind siguranța și eficacitatea de pe etichetele produselor pentru terapia de substituție cu testosteron și relaxarea condițiilor de prescriere a acestora.