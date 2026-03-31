Înțelegere sau escaladare: Secretarul american pentru război avertizează Iranul că „zilele următoare vor fi decisive”

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a avertizat marți că „zilele următoare vor fi decisive” în conflictul cu Iranul, susținând că Teheranul se găsește într-o poziție militară slăbită și poate face „aproape nimic” pentru a-și schimba traiectoria, relatează CBS News.

Vorbind la Pentagon după o vizită fpcută recent la trupele americane din Orientul Mijlociu desfășurate în Operațiunea Epic Fury, Hegseth a vorbit despre o presiune crescută asupra Iranului și o scădere accentuată a atacurilor iraniene. „În ultimele 24 de ore s-au înregistrat cel mai mic număr de rachete și drone inamice lansate de Iran”, a spus el, prezentând declinul drept o dovadă că presiunea exercitată de SUA și aliați dă roade.

„Iranul știe asta și nu prea are ce face din punct de vedere militar pentru a schimba situația”, a declarat Hegseth, adăugând că „puterea de foc americană este în continuă creștere”, în vreme ce cea a Iranului este „în scădere”. El a subliniat ritmul campaniei: „După doar o lună - doar o lună - noi am stabilit termenii.”

Hegseth a reluat declarații aliniate cu cele ale președintelui Donald Trump, sugerând că recentele lovituri comune SUA-Israel au remodelat deja dinamica conducerii Iranului. „Acest nou regim ar trebui să fie mai înțelept decât cel precedent”, a spus el, subliniind totodată că Washingtonul preferă în continuare o soluție negociată. „Discuțiile cu Iranul sunt foarte reale, în desfășurare și câștigă avânt”, a adăugat el. „Scopul nostru este un acord.”

În același timp, el a clarificat că presiunea militară va continua dacă diplomația eșuează. „Dacă Iranul este înțelept, va încheia un acord”, a spus Hegseth. „Am prefera să ajungem la un acord. Dacă Iranul ar fi dispus să renunțe la materialele și ambițiile sale și să redeschidă strâmtoarea - acesta este obiectivul.” El a adăugat: „Nu vrem să facem mai multe din punct de vedere militar decât este necesar. Dar nu am spus în glumă că, între timp, vom negocia cu bombe.” Dacă nu se ajunge la un acord, a avertizat el, SUA „vor continua cu și mai mare intensitate.”

Generalul Dan Caine, președintele Statului Major Interarme, a declarat că forțele americane dispun de capabilități extinse în regiune. „Avem o gamă largă de opțiuni militare dincolo de prezența trupelor la sol”, a spus el, descriind o campanie menită să exercite presiune constantă. Caine a adăugat că, în ultimele 30 de zile, operațiunile au lovit peste 11.000 de ținte și se concentrează tot mai mult pe amenințări dinamice, degradând semnificativ și capacitatea navală a Iranului.

„Forța noastră comună continuă să se concentreze asupra obiectivelor militare, pe măsură ce degradăm și distrugem sistematic capacitatea Iranului de a-și proiecta puterea și de a amenința stabilitatea dincolo de granițele sale”, a spus Caine, subliniind că eforturile vizează în special programele de rachete balistice și drone ale Iranului, precum și lanțurile lor de aprovizionare.

Briefingul a avut loc pe fondul creșterii tensiunilor regionale, inclusiv după un atac cu dronă iraniană asupra unui petrolier kuweitian în largul coastelor Dubaiului. „Petrolierul gigant de țiței din Kuweit a fost supus unui atac iranian direct și malițios în timp ce se afla în zona de ancoraj a portului Dubai din EAU”, a relatat agenția oficială de știri a Kuweitului, identificând nava drept VLCC Al-Salmi.

Conflictul a suscitat și îngrijorări economice în SUA, unde prețul benzinei a depășit 4 dolari pe galon pentru prima dată din august 2022. Prețurile au crescut cu peste un dolar în ultima lună după primele lovituri SUA-Israel asupra Iranului, potrivit datelor AAA. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că „prețurile la benzină vor scădea din nou la minimele multianuale de care s-au bucurat șoferii americani înainte de aceste perturbări pe termen scurt”, adăugând că președintele Trump este „angajat să dezlănțuie pe deplin dominația energetică a Americii.”

Trump a indicat că nu este pregătit „chiar acum” să renunțe la eforturile de a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă globală esențială. El și-a reiterat criticile față de aliați pentru ceea ce consideră a fi un sprijin insuficient. „Țările trebuie să intervină și să se ocupe de asta”, a spus el, îndemnând țări precum Regatul Unit să acționeze mai ferm.

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump a scris: „Am o sugestie pentru voi: Numărul 1, cumpărați din SUA, avem din belșug, și Numărul 2, adunați-vă curajul întârziat, mergeți în strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-l. Va trebui să începeți să învățați să luptați singuri, SUA nu va mai fi acolo să vă ajute, așa cum nici voi nu ați fost acolo pentru noi.”

Hegseth a întărit acest mesaj, spunând că „există țări în întreaga lume care ar trebui să fie pregătite să intervină șa rândul lor în ceea ce privește această cale navigabilă critică”, menționând totodată că traficul prin strâmtoare a crescut. El a adăugat că președintele a fost „clar cu Iranul: «deschideți-o pentru afaceri sau avem opțiuni», iar noi cu siguranță le avem.”

Comandamentul Central al SUA a confirmat că amiralul Brad Cooper s-a întâlnit cu șeful armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, pentru a analiza progresul operațiunilor comune și a reafirma cooperarea. „Cei doi lideri au discutat progresele realizate în cadrul operațiunilor în curs pentru eliminarea capacității Iranului de a-și proiecta puterea în mod semnificativ dincolo de granițele sale”, a transmis CENTCOM.