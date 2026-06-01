Amendă record la Roland Garros. Un tenismen a pierdut 65.000 de euro după remarci sexiste la adresa arbitrei

Tenismenul paraguayan Adolfo Daniel Vallejo, aflat pe locul 71 mondial, a primit o amendă de 65.000 de euro după comentariile considerate sexiste făcute la adresa arbitrei de scaun, Ana Carvalho, la finalul meciului pierdut în turul al doilea de la Roland Garros.

Amendă drastică de 65.000 de euro

Organizatorii turneului au decis să îl sancționeze drastic pe sportivul de 22 de ani, care a fost eliminat de francezul Moise Kouame, în vârstă de 17 ani, după un meci de cinci seturi. Amenda reprezintă aproximativ jumătate din suma câștigată de Vallejo pentru parcursul său la Roland Garros, premiul pentru accederea în turul secund fiind de 130.000 de euro.

La finalul partidei, tenismenul paraguayan a criticat-o pe Ana Carvalho, arbitrul de scaun din Brazilia, susținând că „asemenea meciuri ar trebui să fie conduse de un bărbat, este foarte dificil pentru o femeie. Un arbitru bărbat este absolut necesar pentru că publicul este foarte greu de ținut în frâu și e nevoie de multă putere să fii ferm contra suporterilor”.

Paraguayanul a încercat să dreagă situația

„Publicul a depășit cu mult limitele, dar înțeleg că își susțin compatriotul. E un public destul de aprins și de aceea eram pregătit, știam deja că va fi așa și, sincer să fiu, asta nu m-a afectat, ci, dimpotrivă, m-a întărit. Kouame a pierdut mult timp în multe ocazii, întinzându-se pe zgură sau trăgând de timp.

Și nu este normal ca publicul să strige timp de un minut întreg fără ca meciul să se desfășoare. Într-o partidă în care aspectul fizic contează atât de mult, dacă îi acorzi unui jucător mult timp, este evident că va profita de asta. Adevărul este că este dificil și pentru un arbitru să gestioneze această situație!”, a spus paraguayanul.

Și-a cerut scuze ulterior

Într-o postare pe rețelele de socializare, sportivul a precizat că afirmațiile sale au fost interpretate greșit și a ținut să evidențieze prestația bună a arbitrului de scaun, pe parcursul întregii partide. Totodată, acesta a subliniat că nu consideră arbitrajul drept motivul înfrângerii sale.