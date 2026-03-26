Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Kremlinul sfidează SUA și Israelul: trimite drone letale, medicamente și alimente către Iran pentru a-și întări aliatul, în plin război

Război în Orientul Mijlociu
Rusia este aproape de a finaliza o livrare etapizată de drone, medicamente și alimente către Iran pentru a sprijini efortul său de război împotriva SUA și Israelului, potrivit unui raport citat de presa internațională. 

Rusia instruiește Iranul în tactici de atac cu drone FOTO: Shutterstok
Oficiali de rang înalt din Iran și Rusia au început să discute în secret despre livrarea dronelor la câteva zile după ce Israelul și SUA au lansat primul lor atac asupra Teheranului luna trecută, au declarat doi oficiali pentru The Financial Times.

Moscova a început livrările la începutul lunii martie, iar acestea urmau să fie finalizate până la sfârșitul lunii, potrivit serviciilor de informații occidentale.

Rusia a rămas un aliat apropiat al Teheranului pe măsură ce războiul continuă, urmând ani de sprijin din partea Iranului pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că Rusia furnizează informații Iranului. El a declarat miercuri că Moscova a încercat să șantajeze Statele Unite oferind să înceteze schimbul de informații militare cu Iranul dacă, în schimb, Washingtonul ar opri accesul Ucrainei la datele de informații, potrivit independent.

Luni, el a susținut că are dovezi „irefutabile” că Rusia continuă să furnizeze informații Iranului, spunând pentru Reuters că a văzut datele, dar fără a oferi detalii suplimentare.

O livrare de drone ar fi prima dovadă a sprijinului letal al Moscovei pentru Iran de la începutul războiului.

Întrebat despre livrarea de drone, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru FT: „Circulă foarte multe informații false în acest moment. Un lucru este adevărat-continuăm dialogul cu conducerea iraniană.”

Iranul a fost un furnizor cheie de drone Shahed, parte vitală a artileriei Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Moscova a lansat sute de drone Shahed pe noapte în timpul ofensivei sale asupra Ucrainei, ceea ce a determinat Kievul să devină expert în apărarea împotriva dronelor.

Zelenski a declarat miercuri, 25 martie că statele din Golf arată un interes puternic pentru experiența Ucrainei în apărarea împotriva dronelor.

„Vedem deja că nu numai <Shahed> sunt folosite în regiune, ci există și dovezi tot mai mari privind utilizarea dronelor FPV,” a spus el pe X.

„Aceasta este războiul modern, iar toată lumea trebuie să fie pregătită. Ucraina are această expertiză și, în schimbul sprijinului nostru, avem nevoie de ajutor în domenii în care întâmpinăm provocări mai mari.  Aceasta include protecția împotriva amenințărilor balistice și resurse financiare pentru apărare. Ucraina oferă un parteneriat reciproc avantajos: putem întări pe cei care ne pot întări pe noi”, a adăugat liderul ucrainean.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
Cele mai valoroase cadouri primite de Nicușor Dan, la Cotroceni: de la fotografia de mii de euro dăruită de Regele Charles, până la darurile de suflet de la Maia Sandu
fanatik.ro
image
Experiment Libertatea. Preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România: şi castraveţii aduşi din Grecia sunt mai scumpi la vecini
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Val de ieftiniri în magazine, deşi preţul carburanţilor tot creşte. Explicaţia fenomenului
observatornews.ro
image
De ce l-a părăsit Codruța pe Sanfira, de fapt. 'Nașa' Teo aruncă BOMBA care schimbă tot ce știam până acum
cancan.ro
image
Cum poți să afli câți ani trebuie cumpărați la pensie pentru vechime? Casa de Pensii nu face simulări
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Care este pluralul corect al cuvântului „spam”. Cei mai mulţi folosesc forma greşită
playtech.ro
image
Fanii români iau cu asalt Piaţa Taksim înainte de baraj! Turcii au impus restricţii dure în Fan Zone: nu se vinde alcool
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
TAS a confirmat decizia, după ce Senegalul a amenințat cu ”al Treilea Război Mondial”
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Lovitură pentru șoferi! OUG pentru ieftinirea carburanților a fost amânată din nou
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Mirabela Grădinaru, apariție fabuloasă la Casa Albă. Cine a îmbrăcat-o pe Prima Doamnă a României, SURPRIZĂ TOTALĂ: Ne-a plăcut provocarea!
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Patrice Cărăușan de la Survivor se ascunde prin București! Vedeta Antena 1, încă în concurs, camuflată alături de iubit FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
O nouă despărțire zguduie showbizul românesc. Vedeta de la „Vorbește lumea” care a divorțat în secret
click.ro
image
Subiectul delicat care ar fi pus capăt relației dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip: „Suntem mereu pe drumuri, e greu, știi...”
click.ro
image
David Pușcaș a rezistat doar 3 zile după ce s-a angajat în mall, la o insulă de parfumuri: „Se holbau la mine. Nu o să fiu niciodată vânzător”
click.ro
Gwyneth Paltrow, GettyImages (7) jpg
Viața ei sexuală e bine condimentată, a creat lumânarea cu miros de vulvă! Focoasa vedetă e atât de stârnită de dorințe
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
