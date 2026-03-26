Kremlinul sfidează SUA și Israelul: trimite drone letale, medicamente și alimente către Iran pentru a-și întări aliatul, în plin război

Rusia este aproape de a finaliza o livrare etapizată de drone, medicamente și alimente către Iran pentru a sprijini efortul său de război împotriva SUA și Israelului, potrivit unui raport citat de presa internațională.

Oficiali de rang înalt din Iran și Rusia au început să discute în secret despre livrarea dronelor la câteva zile după ce Israelul și SUA au lansat primul lor atac asupra Teheranului luna trecută, au declarat doi oficiali pentru The Financial Times.

Moscova a început livrările la începutul lunii martie, iar acestea urmau să fie finalizate până la sfârșitul lunii, potrivit serviciilor de informații occidentale.

Rusia a rămas un aliat apropiat al Teheranului pe măsură ce războiul continuă, urmând ani de sprijin din partea Iranului pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat în repetate rânduri că Rusia furnizează informații Iranului. El a declarat miercuri că Moscova a încercat să șantajeze Statele Unite oferind să înceteze schimbul de informații militare cu Iranul dacă, în schimb, Washingtonul ar opri accesul Ucrainei la datele de informații, potrivit independent.

Luni, el a susținut că are dovezi „irefutabile” că Rusia continuă să furnizeze informații Iranului, spunând pentru Reuters că a văzut datele, dar fără a oferi detalii suplimentare.

O livrare de drone ar fi prima dovadă a sprijinului letal al Moscovei pentru Iran de la începutul războiului.

Întrebat despre livrarea de drone, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru FT: „Circulă foarte multe informații false în acest moment. Un lucru este adevărat-continuăm dialogul cu conducerea iraniană.”

Iranul a fost un furnizor cheie de drone Shahed, parte vitală a artileriei Rusiei în războiul împotriva Ucrainei. Moscova a lansat sute de drone Shahed pe noapte în timpul ofensivei sale asupra Ucrainei, ceea ce a determinat Kievul să devină expert în apărarea împotriva dronelor.

Zelenski a declarat miercuri, 25 martie că statele din Golf arată un interes puternic pentru experiența Ucrainei în apărarea împotriva dronelor.

„Vedem deja că nu numai <Shahed> sunt folosite în regiune, ci există și dovezi tot mai mari privind utilizarea dronelor FPV,” a spus el pe X.

„Aceasta este războiul modern, iar toată lumea trebuie să fie pregătită. Ucraina are această expertiză și, în schimbul sprijinului nostru, avem nevoie de ajutor în domenii în care întâmpinăm provocări mai mari. Aceasta include protecția împotriva amenințărilor balistice și resurse financiare pentru apărare. Ucraina oferă un parteneriat reciproc avantajos: putem întări pe cei care ne pot întări pe noi”, a adăugat liderul ucrainean.