Trump le-a spus consilierilor cât mai durează războiul din Iran

Președintele american Donald Trump le-a spus recent consilierilor săi că dorește să evite un război prelungit cu Iranul și speră să pună capăt conflictului în câteva săptămâni. Potrivit publicației The Wall Street Journal, la aproximativ o lună după începerea războiului, el le-a spus consilierilor săi într-o conversație privată că, în opinia sa, conflictul era deja aproape de sfârșit și a cerut să se respecte intervalul de timp de patru până la șase săptămâni menționat anterior, potrivit The Wall Street Journal.

Oficialii Casei Albe ar fi programat o întâlnire la mijlocul lunii mai cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, în speranța că războiul se va încheia până la summit. Însă Trump nu are o modalitate ușoară de a pune capăt conflictului, au declarat sursele, iar discuțiile de pace sunt încă în stadii incipiente.

Trump s-a abătut ocazional de la agenda sa de politică externă în timpul discuțiilor cu aliații străini, a declarat una dintre persoane. El s-a concentrat pe viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului, pe decizia sa de a trimite agenți de control al imigrației în aeroporturi și pe strategiile de promovare a proiectelor de lege ale Congresului care ar înăspri regulile de vot. Șeful Casei Albe a mai spus că războiul îi distrage atenția de la aceste alte priorități.

„Președintele Trump este foarte priceput la multitasking. Este pe deplin concentrat pe atingerea obiectivelor militare împotriva regimului terorist iranian. Scopul său principal este întotdeauna victoria”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Carolyn Levitt.

Cercul apropiat al lui Trump, în special, a declarat că este greu de prezis ce decizii va lua în război. Aceștia au remarcat că liderul de la Casa Albă a oscilat între negocieri și intensificarea atacurilor în timpul conflictului. Unii l-au sfătuit să acționeze mai dur, crezând că schimbarea regimului în Iran ar putea fi o parte importantă a istoriei sale ca președinte.

După cum notează publicația, Trump a încercat să prezinte războiul din Orientul Mijlociu ca pe o operațiune pe termen scurt. El a subliniat că războiul s-a terminat deja, iar singurele știri false încearcă să-l prelungească.

Recent, armata iraniană a declarat că Trump ar putea, practic, „ negocia cu el însuși ”, în timp ce Casa Albă discută activ despre contacte cu Teheranul pentru a pune capăt războiului. În același timp, purtătorul de cuvânt al Forțelor Armate Iraniene, Ebrahim Zolfaqari, a criticat conducerea SUA într-un discurs la televiziunea de stat și a spus că „timpul promisiunilor lor a trecut”.

În același timp , Trump a declarat că este optimist și crede că se poate ajunge în curând la un acord cu Iranul. El a mai spus că vicepreședintele J.D. Vance și secretarul de stat Marco Rubio sunt în prezent în discuții. Teheranul nu a confirmat acest lucru și a spus că a primit semnalul doar prin intermediari.

„Vor fi uciși de propriii cetățeni”: Trump a dezvăluit temerile conducerii iraniene

Donald Trump a declarat că liderii Iranului „își doresc atât de mult să încheie un acord” pentru a pune capăt ostilităților , dar „se tem să vorbească despre asta pentru că cred că vor fi uciși de propriii cetățeni”.

Vorbind la un eveniment de strângere de fonduri republican la Washington, Trump a declarat că Teheranul este „în discuții” cu SUA privind conflictul din Orientul Mijlociu, relatează Sky News .

El a subliniat că „nu a existat niciodată un șef de stat care să-și fi dorit această funcție atât de puțin precum șef al Iranului”.

Declarația președintelui american a venit după ce Iranul a respins anterior un plan de pace în 15 puncte propus de Washington, numind cerințele „excesive”.

Acest lucru l-a determinat pe Trump să amenințe că va „dezlănțui iadul” în Iran dacă acesta nu își va recunoaște înfrângerea, adăugând că țara va „fi lovită mai tare ca niciodată”.

După cum a remarcat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Caroline Levitt, „Trump nu blufează” și este pregătit pentru noi atacuri, așa că Iranul nu ar trebui să facă aceeași greșeală din nou.

Ce este mai important pentru președintele SUA - să demonstreze putere sau să evite o lovitură economică pentru propriii alegători? Poate un război care a început ca o „plimbare scurtă” să se transforme într-un factor în înfrângerea țării? Creșterea prețurilor, riscul unui conflict prelungit și fisurile dintre aliați îl pun pe Trump în fața unei alegeri fără o cale de ieșire evidentă.