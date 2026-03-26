Americanii devin tot mai critici față de modul în care Trump gestionează războiul cu Iranul, susține Politico

Americanii privesc din ce în ce mai negativ implicarea SUA în războiul din Iran, arată mai multe sondaje publicate miercuri, în contextul în care prețurile la carburanți rămân ridicate, iar temerile privind extinderea conflictului cresc.

Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, 61% dintre respondenți dezaprobă modul în care președintele Donald Trump gestionează conflictul, declanșat la finalul lunii februarie în coordonare cu liderul israelian Benjamin Netanyahu, scrie POLITICO.

Un alt sondaj, realizat de Quinnipiac University, arată că 42% dintre alegătorii înregistrați cred că războiul va face lumea mai puțin sigură, în timp ce doar 35% consideră că aceasta va deveni mai sigură.

Datele apar în contextul în care, în această săptămână, președintele a dat semnale că ar putea reduce anumite operațiuni împotriva Teheranului. Luni, Trump a anunțat suspendarea „oricăror lovituri militare asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene”, invocând „discuții foarte bune și productive” între negociatorii celor două părți.

Republicanii și democrații rămân profund divizați în privința acțiunilor militare ale președintelui. Astfel, 78% dintre republicani au declarat pentru Pew că războiul decurge destul de bine sau foarte bine, comparativ cu doar 29% dintre democrați.

„Încă de la început, președintele Trump și Departamentul de Război au estimat că această misiune critică va dura aproximativ patru până la șase săptămâni”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un briefing susținut miercuri. „După 25 de zile, cea mai puternică armată din lume este înaintea graficului și performează excepțional.”

Leavitt a mai precizat că vizita lui Trump în China, amânată la începutul conflictului, a fost reprogramată pentru mijlocul lunii mai.

Cu toate acestea, în timp ce oficialii de la Casa Albă afișează un optimism prudent privind apropierea finalului conflictului, Pentagonul pregătește planuri pentru trimiterea a încă 3.000 de militari în Orientul Mijlociu, din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate a armatei americane.

Conflictul începe să afecteze și costul vieții – un subiect-cheie pe agenda președintelui înaintea alegerilor parțiale din noiembrie. Prețurile la carburanți au continuat să crească, în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă din cauza riscului unor atacuri din partea forțelor iraniene.

În acest context, 45% dintre adulții americani chestionați într-un sondaj realizat de Associated Press și NORC at the University of Chicago au declarat că sunt „extrem” sau „foarte” îngrijorați de posibilitatea de a-și permite combustibilul în următoarele luni.

Casa Albă susține însă că prețurile vor scădea odată cu reducerea operațiunilor militare.

„Președintele a spus că, odată încheiate aceste operațiuni de luptă, administrația va continua să consolideze dominația energetică a SUA”, a afirmat Leavitt. „Facem asta zilnic și vom vedea prețurile la pompă scăzând din nou, așa cum s-a mai întâmplat sub acest președinte.”

Sondajul Pew Research Center a fost realizat online și telefonic în perioada 16–22 martie, având o marjă de eroare de ±1,8 puncte procentuale. Sondajul Quinnipiac a fost realizat telefonic între 19 și 23 martie, cu o marjă de eroare de ±3,6 puncte procentuale. Sondajul AP-NORC a fost realizat online și telefonic în aceeași perioadă, având o marjă de eroare de ±4 puncte procentuale.