Joi, 26 Martie 2026
Adevărul
Americanii devin tot mai critici față de modul în care Trump gestionează războiul cu Iranul, susține Politico

Război în Orientul Mijlociu
Americanii privesc din ce în ce mai negativ implicarea SUA în războiul din Iran, arată mai multe sondaje publicate miercuri, în contextul în care prețurile la carburanți rămân ridicate, iar temerile privind extinderea conflictului cresc.

Americanii devin tot mai critici față de modul în care Trump gestionează războiul FOTO Getty
Potrivit unui sondaj realizat de Pew Research Center, 61% dintre respondenți dezaprobă modul în care președintele Donald Trump gestionează conflictul, declanșat la finalul lunii februarie în coordonare cu liderul israelian Benjamin Netanyahu, scrie POLITICO.

Un alt sondaj, realizat de Quinnipiac University, arată că 42% dintre alegătorii înregistrați cred că războiul va face lumea mai puțin sigură, în timp ce doar 35% consideră că aceasta va deveni mai sigură.

Datele apar în contextul în care, în această săptămână, președintele a dat semnale că ar putea reduce anumite operațiuni împotriva Teheranului. Luni, Trump a anunțat suspendarea „oricăror lovituri militare asupra centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene”, invocând „discuții foarte bune și productive” între negociatorii celor două părți.

Republicanii și democrații rămân profund divizați în privința acțiunilor militare ale președintelui. Astfel, 78% dintre republicani au declarat pentru Pew că războiul decurge destul de bine sau foarte bine, comparativ cu doar 29% dintre democrați.

„Încă de la început, președintele Trump și Departamentul de Război au estimat că această misiune critică va dura aproximativ patru până la șase săptămâni”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-un briefing susținut miercuri. „După 25 de zile, cea mai puternică armată din lume este înaintea graficului și performează excepțional.”

Leavitt a mai precizat că vizita lui Trump în China, amânată la începutul conflictului, a fost reprogramată pentru mijlocul lunii mai.

Cu toate acestea, în timp ce oficialii de la Casa Albă afișează un optimism prudent privind apropierea finalului conflictului, Pentagonul pregătește planuri pentru trimiterea a încă 3.000 de militari în Orientul Mijlociu, din cadrul Diviziei 82 Aeropurtate a armatei americane.

Conflictul începe să afecteze și costul vieții – un subiect-cheie pe agenda președintelui înaintea alegerilor parțiale din noiembrie. Prețurile la carburanți au continuat să crească, în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz rămâne închisă din cauza riscului unor atacuri din partea forțelor iraniene.

În acest context, 45% dintre adulții americani chestionați într-un sondaj realizat de Associated Press și NORC at the University of Chicago au declarat că sunt „extrem” sau „foarte” îngrijorați de posibilitatea de a-și permite combustibilul în următoarele luni.

Casa Albă susține însă că prețurile vor scădea odată cu reducerea operațiunilor militare.

„Președintele a spus că, odată încheiate aceste operațiuni de luptă, administrația va continua să consolideze dominația energetică a SUA”, a afirmat Leavitt. „Facem asta zilnic și vom vedea prețurile la pompă scăzând din nou, așa cum s-a mai întâmplat sub acest președinte.”

Sondajul Pew Research Center a fost realizat online și telefonic în perioada 16–22 martie, având o marjă de eroare de ±1,8 puncte procentuale. Sondajul Quinnipiac a fost realizat telefonic între 19 și 23 martie, cu o marjă de eroare de ±3,6 puncte procentuale. Sondajul AP-NORC a fost realizat online și telefonic în aceeași perioadă, având o marjă de eroare de ±4 puncte procentuale.

image
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul Mijlociu a ajuns la un nivel record
digi24.ro
image
Grav accident în Neamţ, între două mașini. Una a luat foc după impact, patru persoane au murit. Un bebeluș a rămas orfan
stirileprotv.ro
image
Imagini incredibile din Casa Poporului, care a crăpat pe jumătate. Cea mai grea și scumpă construcție civilă a lumii se degradează rapid, după ce o crevasă a apărut în zidul dintre Senat și Camera Deputaților
gandul.ro
image
Iranul anunță ce „țări prietenoase” pot trece prin Strâmtoarea Ormuz. Avertismente pentru Europa și SUA
mediafax.ro
image
El este fotbalistul român care nu și-a luat cetățenia turcă dintr-un motiv uluitor: „În viață nu știi ce se întâmplă”
fanatik.ro
image
Experiment Libertatea. Preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România: şi castraveţii aduşi din Grecia sunt mai scumpi la vecini
libertatea.ro
image
Reacția Rusiei la planul american în 15 puncte pentru războiul din Iran
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Au făcut anunțul la prima oră, chiar înainte de Turcia - România: Mohamed Salah!
digisport.ro
image
Iranul și marele său as din mânecă: va putea SUA să-i deposedeze pe Gardienii Revoluției de această putere?
stiripesurse.ro
image
Un expert britanic anunță de unde va începe apocalipsa pensiilor în Europa: „Dacă va exista o prăbușire, va începe în România”
antena3.ro
image
Val de ieftiniri în magazine, deşi preţul carburanţilor tot creşte. Explicaţia fenomenului
observatornews.ro
image
💣 Valentin Sanfira s-a iubit în SECRET cu Gabriela Prisăcariu, soția lui Dani Oțil↘️
cancan.ro
image
Anglia crește vârsta de pensionare la 68 ani. Nemții, la 67 de ani. De ce România e condamnată să facă la fel?
newsweek.ro
image
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
prosport.ro
image
Ce salarii oferă Umbrărescu angajaţilor săi: Condiţiile de pe şantierele ”regelui asfaltului”
playtech.ro
image
”Rădoi la FCSB? Nu mi-a venit să cred!” Edi Iordănescu a comentat relația cu Gigi Becali: “Eu nu mă mai întorc la FCSB! Nu voi mai fi ofertat niciodată”
fanatik.ro
image
Proprietarul unui hotel oferă un comision de 100.000 de euro pentru cel care ajută la vânzarea proprietății. Se află într-o destinație de vis și este o afacere profitabilă
ziare.com
image
Lovitură de teatru! Donald Trump a luat o decizie radicală
digisport.ro
image
Matematica divorțului Bolojan - Grindeanu. Cine are prima șansă să formeze alt Guvern
stiripesurse.ro
image
Mare atenție la aceste simptome❗️ Primul lucru pe care trebuie sa il faci
kanald.ro
image
Codruța Filip, „săgeată” pentru Valentin Sanfira? Mesajul cu subînțeles postat de artistă după ce a confirmat divorțul: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV Mirabela Grădinaru, apariție fabuloasă la Casa Albă. Cine a îmbrăcat-o pe Prima Doamnă a României, SURPRIZĂ TOTALĂ: Ne-a plăcut provocarea!
romaniatv.net
image
Trump e pregătit să dezlănțuie Iadul. Panică pe piețe după ce barilul de petrol a atins un nivel record
mediaflux.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
Cum arată noul apartament în care s-a mutat Andreea Popescu după ce a plecat din penthouse-ul de 4 milioane de euro VIDEO
actualitate.net
image
Femeia care l-a umilit public pe fiul preferat al dictatorului Nicolae Ceaușescu. L-a tratat ca pe ultimul om după un episod care a rămas în istorie
actualitate.net
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
click.ro
image
Cozonac rapid și delicios fără frământare. Rețeta perfectă pentru masa de Paște
click.ro
image
Cum arată locuința în care s-a mutat Andreea Popescu, după divorț: „Anastasia a văzut pentru prima oară noul apartament”
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mormânt vechi de aproximativ 4500 de ani, atribuit culturii Yamnaya, descoperit în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un mormânt vechi de 4500 de ani, descoperit de arheologi în Neamț, pe traseul viitoarei autostrăzi A8
historia.ro
image
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
image
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești

image
Kate Middleton, excentrică într-un moment istoric. Unde a apărut cu Prințul William, în locul Regelui Charles

image
20 de ani de Hannah Montana. Cum a marcat Miley Cyrus marea aniversare

image
Cât de sănătos este hreanul? Iată ce beneficii are şi cine trebuie să îl evite!