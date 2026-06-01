Polițist din Galați surprins de radar în timp ce conducea cu viteză excesivă mașina de serviciu

Un agent de poliție din cadrul unei secții rurale din județul Galați a fost depistat de colegii de la Rutieră în timp ce conducea o autospecială a Ministerului Afacerilor Interne cu o viteză peste limita legală admisă în municipiul Galați

Potrivit unui comunicat transmis de IPJ Galați, incidentul a avut loc la data de 31 mai 2026, în timpul unei acțiuni desfășurate de polițiștii Biroului Rutier pentru depistarea și sancționarea șoferilor care nu respectă regimul legal de viteză.

În cadrul controlului, oamenii legii au oprit o autospecială aparținând Secției 1 Poliție Rurală Galați, care circula prin municipiu cu o viteză ce depășea limita admisă pe sectorul respectiv de drum.

„Din primele verificări efectuate a reieșit că, la data de 31 mai 2026, polițiști din cadrul Biroului Rutier Galați, care desfășurau activități în baza unui plan de acțiune pentru depistarea și sancționarea conducătorilor de autovehicule care nu respectă regimul legal de viteză, au depistat în trafic o autospecială de poliție aparținând Secției 1 Poliție Rurală Galați, care circula în municipiul Galați cu o viteză peste limita legală admisă. Verificările preliminare au indicat faptul că echipajul aflat în autospeciala oprită intervenise anterior la un eveniment sesizat prin apel la numărul unic de urgență 112, în localitatea Frumușița, și se deplasa către sediul subunității pentru finalizarea documentelor și activităților procedurale aferente intervenției”, potrivit IPJ Galați.

Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Galați a dispus efectuarea de verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, precum și pentru clarificarea modului de acțiune al personalului implicat.

La finalizarea verificărilor vor fi dispuse măsurile legale și administrative care se impun, în funcție de concluziile rezultate.