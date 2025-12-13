„Așa arată justiția pentru un copil”: românca lăudată de Melania Trump denunță cazul unui minor dintr-un centru de plasament

Un copil aflat într-un centru de plasament a rămas fără păr, după ce a stat aproape permanent pe spate într-un pătuț, atrage atenția Georgiana Pascu activistă pentru drepturile copiilor și persoanelor cu dizabilități. Angajații centrului ar fi recomandat ca acesta să nu fie luat în brațe. Ea critică lipsa reacției eficiente a autorităților și a justiției, în ciuda plângerilor și implicării organizațiilor internaționale pentru drepturile copilului.

În postarea sa publicată pe Facebook, Georgiana Pascu denunță situația unui copil dintr-un centru de plasament public, rămas cu probleme de sănătate și neglijat.

De asemenea, arată că, la un an de la sesizarea abuzurilor, plângerile au fost ignorate de procurori și nu există urmărire penală.

„Așa arăta în decembrie 2024 îngrădirea accesului la justiție pentru un copil mic dintr-un centru de plasament public. Copilul a rămas fără păr de la poziția aproape permanentă pe spate într-un pătuț.

Îmi amintesc cum angajații spuneau să nu îi luăm în brațe că nu le place. Scaunul pe care stă e cumpărat de un ONG din fonduri private (economii, nu de la vreun CJ).

Cum arată justiția pentru copil la un an după: trei procurori care și-au dat din mână în mână cel puțin o plângere uitată jos jos ..., zero urmărire penală și mai multe autorități ale statului care au lăsat impresia că suntem noi exagerați și că acolo e bine și frumos.

Dacă mai adaug și o organizație internațională de drepturile copilului - avem tabloul complet. Dar mai citesc”, transmite aceasta.

Cine este Georgiana Pascu

Georgiana Pascu și-a dedicat cariera promovării accesului la responsabilitate și la recunoașterea drepturilor omului pentru copiii și adulții instituționalizați cu dizabilități psihosociale și intelectuale, scrie pe pagina de Facebook a U.S. Embassy Bucharest.

În aprilie, Georgiana Pascu a fost lăudată de prima doamnă a SUA, Melania Trump, în cadrul unei ceremonii de acordare a Premiilor Internaționale pentru Femei Curajoase, organizate de Departamentul american de Stat.

Este laureată a Premiului Internațional Women of Courage (IWOC) 2025

Într-un interviu pentru Adevărul Live, Georgiana Pascu povestea, din postura de manager de proiect la Centrul de Resurse Juridice (CRJ), despre ororile prin care trec asistații centrelor de stat:

„Pe tânărul Valentin Câmpeanu l-am cunoscut cu puţin timp înainte să moară, când am făcut o vizită de monitorizare. În acel moment, în spital erau câteva sute de persoane, care aveau probleme de sănătate mintală sau retard mintal.

La sfârşitul vizitei noastre, am urmat procedura pe care o respectăm întotdeauna şi anume să vizităm fiecare încăpere. Prin urmare, am solicitat şi deschiderea unei uşi care era închisă, dar angajaţii spitalului ne-au spus că este vorba de o cameră goală, un depozit de mobilă.

Acolo erau însă mai multe paturi depozitate, iar pe un pat se afla acest tânăr, Valentin Câmpeanu. Starea în care se afla acolo era critică. În încăpere era deosebit de frig, iar Valentin Câmpeanu avea doar o bluză subţire de bumbac”, spunea Georgiana Pascu, explicând că în jurul tânărului nu erau aparate care să îl alimenteze artificial.