Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
Video Hegseth spunea în 2016 că armata trebuie să refuze ordinele ilegale ale lui Trump. Acum îi atacă pe democrații care gândesc astfel

Publicat:

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, afirma în repetate rânduri în 2016, la Fox News, că militarii americani ar trebui să refuze ordinele „ilegale” ale unui posibil președinte Trump – exact poziția pe care luna trecută a calificat-o drept „dezgustătoare” atunci când au formulat-o parlamentarii democrati.

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth FOTO Profimedia
Secretarul american al apărării, Pete Hegseth FOTO Profimedia

Disputa privind refuzarea ordinelor ilegale de soldații americani se află acum în centrul unei dispute politice aprinse legate de uciderea unor presupuși traficanţi de droguri aflaţi în bărci în largul coastelor Venezuelei şi Columbiei, scrie The Guardian.

Într-un clip din martie 2016, recuperat de CNN, când Donald Trump era candidat republican la președinție, Hegseth a comentat afirmațiile lui Trump dintr-o dezbatere, subliniind că militarii au datoria de a refuza ordinele ilegale.

„Nu vei executa un astfel de ordin dacă este nelegal”, spunea atunci Hegseth, pe vremea când era contributor Fox News, într-o apariție la Fox & Friends, emisiune pe care avea să o şi prezinte ulterior.

El a repetat același mesaj într-o intervenție la Fox Business, mai târziu în aceeași lună. Ca şi candidat în 2016, Trump promitea că personalul militar american va executa ordine precum uciderea familiilor teroriștilor şi readucerea în practică a unor metode de tortură interzise, dacă ar ajunge preşedinte.

„Armata nu va urma ordine ilegale”, spunea Hegseth despre acel angajament al lui Trump, pe care candidatul l-a retractat ulterior.

Hegseth este acum prins într-o controversă privind un al doilea atac asupra unei presupuse ambarcațiuni a traficanților de droguri, din 2 septembrie, în urma căruia au murit doi supraviețuitori ai unei lovituri anterioare produse cu mai puțin de o oră înainte. Numărul loviturilor administrației în Caraibe și Pacificul de est a ajuns la 20, iar acestea ar fi provocat peste 80 de morți, despre care autoritățile afirmă – fără a prezenta dovezi – că ar fi fost implicați în trafic de narcotice.

Criticii descriu atacurile ca fiind ilegale și execuții extrajudiciare, subliniind că infracțiunea de trafic de droguri – chiar dacă ar fi reală – nu este sancționată prin execuție fără proces. Administrația își justifică acțiunile declarând diverse grupări drept „narco-teroriști”.

În ultimele săptămâni, Hegseth i-a criticat pe democrații care și-au exprimat îngrijorări similare cu cele pe care el însuși le avea înainte ca Trump să fie ales.

„Iată problema cu Trump”, spunea Hegseth în 2016, în emisiunea lui Megyn Kelly de la Fox, după dezbaterea în care Trump făcuse aceste afirmații. „El spune: «Ucide familia. Torturează. Mergi mai departe decât simularea înecului.» Ce se întâmplă când oamenii execută aceste ordine sau refuză? Nu este clar că Donald Trump îi va proteja. Lui Donald Trump îi pasă, de multe ori, de Donald Trump”, a spus el, adăugând: „Dacă nu modifici legea și doar spui astfel de lucruri, creezi și mai multă ambiguitate.”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a repetat pentru CNN poziția administrației potrivit căreia parlamentarii democrați care au transmis acel videoclip „au semănat îndoială în lanțul de comandă, ceea ce este iresponsabil, periculos și profund imprudent pentru un oficial ales”, adăugând că „armata are deja proceduri clare pentru gestionarea ordinelor ilegale, dar democrații au introdus ambiguitate”.

Hegseth avusese același argument într-un eveniment din aprilie 2016, potrivit unor relatări recente, declarând în fața Liberty Forum of Silicon Valley că militarii americani „nu vor urma ordine ilegale ale comandantului lor suprem”. El a adăugat că refuzarea comenzilor ilegale face parte din obligațiile și standardele etice ale armatei.

Luna trecută, i-a numit pe parlamentarii democrați care au făcut aceeași afirmație „Cei Șase rebeli”.

SUA

