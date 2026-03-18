Administrația Trump apără decizia Pentagonului de a include Anthropic pe lista neagră

Administrația Trump a afirmat marți, într-un document depus în instanță, că includerea companiei Anthropic pe lista neagră a Pentagonului a fost justificată și legală, opunându-se astfel procesului cu miză mare intentat de laboratorul de inteligență artificială, care contestă această decizie.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a desemnat compania Anthropic, producătorul popularului asistent AI Claude, drept un risc pentru lanțul de aprovizionare în materie de securitate națională, pe 3 martie, după ce compania a refuzat să elimine măsurile de protecție împotriva utilizării tehnologiei sale pentru arme autonome sau supraveghere internă, potrivit Mediafax.

Documentul depus de administrația Trump afirmă că este puțin probabil ca Anthropic să aibă câștig de cauză în ceea ce privește afirmațiile sale că acțiunea SUA a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament al Constituției SUA, susținând că disputa provine din negocieri contractuale și preocupări legate de securitatea națională, nu din represalii.

„Abia când Anthropic a refuzat să renunțe la restricțiile privind utilizarea produselor sale – refuz care constituie o conduită, nu o exprimare protejată – președintele a ordonat tuturor agențiilor federale să înceteze relațiile comerciale cu Anthropic”, se arată în documentul juridic al administrației.

Documentul, emis de Departamentul de Justiție al SUA, precizează că „nimeni nu a pretins să restricționeze activitatea de exprimare a Anthropic”.

Procesul intentat de Anthropic la tribunalul federal din California solicită unui judecător să blocheze decizia Pentagonului pe durata desfășurării procesului.

Ce spun experții

Unii experți juridici afirmă că compania pare să aibă argumente solide în susținerea faptului că guvernul a depășit limitele.

Într-o declarație, Anthropic a afirmat că analizează documentația depusă de guvern. Compania a declarat că „solicitarea unei revizuiri judiciare nu schimbă angajamentul nostru de lungă durată de a valorifica IA pentru a proteja securitatea noastră națională, dar acesta este un pas necesar pentru a ne proteja afacerea, clienții și partenerii”.

Donald Trump a susținut decizia lui Hegseth, care exclude Anthropic dintr-un set limitat de contracte militare, dar ar putea afecta reputația companiei și provoca pierderi de miliarde de dolari în acest an, potrivit directorilor acesteia.

Desemnarea a venit după ce luni de negocieri între Pentagon și Anthropic au ajuns într-un impas, determinându-i pe Trump și Hegseth să denunțe compania și să o acuze că pune în pericol viețile americanilor prin restricțiile sale de utilizare.

Anthropic a contestat aceste afirmații și a declarat că IA nu este încă suficient de sigură pentru a fi utilizată în arme autonome. Compania a declarat că se opune supravegherii interne din principiu.

Drepturile „încălcate” la libertatea de exprimare

În procesul intentat pe 9 martie, Anthropic a afirmat că desemnarea „fără precedent și ilegală” i-a încălcat drepturile la libertatea de exprimare și la un proces echitabil, încălcând totodată o lege care impune agențiilor federale să urmeze proceduri specifice atunci când iau decizii.

Pentagonul a desemnat separat Anthropic ca reprezentând un risc pentru lanțul de aprovizionare în temeiul unei alte legi care ar putea extinde ordinul la întregul guvern.

Anthropic contestă această măsură într-un al doilea proces la o curte de apel din Washington, D.C.