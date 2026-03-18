Miercuri, 18 Martie 2026
Adevărul
Administrația Trump apără decizia Pentagonului de a include Anthropic pe lista neagră

Administrația Trump a afirmat marți, într-un document depus în instanță, că includerea companiei Anthropic pe lista neagră a Pentagonului a fost justificată și legală, opunându-se astfel procesului cu miză mare intentat de laboratorul de inteligență artificială, care contestă această decizie.

Pentagonul FOTO: Shutterstock

  Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a desemnat compania Anthropic, producătorul popularului asistent AI Claude, drept un risc pentru lanțul de aprovizionare în materie de securitate națională, pe 3 martie, după ce compania a refuzat să elimine măsurile de protecție împotriva utilizării tehnologiei sale pentru arme autonome sau supraveghere internă, potrivit Mediafax.

Documentul depus de administrația Trump afirmă că este puțin probabil ca Anthropic să aibă câștig de cauză în ceea ce privește afirmațiile sale că acțiunea SUA a încălcat protecția libertății de exprimare prevăzută de Primul Amendament al Constituției SUA, susținând că disputa provine din negocieri contractuale și preocupări legate de securitatea națională, nu din represalii.

„Abia când Anthropic a refuzat să renunțe la restricțiile privind utilizarea produselor sale – refuz care constituie o conduită, nu o exprimare protejată – președintele a ordonat tuturor agențiilor federale să înceteze relațiile comerciale cu Anthropic”, se arată în documentul juridic al administrației.

Documentul, emis de Departamentul de Justiție al SUA, precizează că „nimeni nu a pretins să restricționeze activitatea de exprimare a Anthropic”.

Procesul intentat de Anthropic la tribunalul federal din California solicită unui judecător să blocheze decizia Pentagonului pe durata desfășurării procesului.

Ce spun experții

Unii experți juridici afirmă că compania pare să aibă argumente solide în susținerea faptului că guvernul a depășit limitele.

Într-o declarație, Anthropic a afirmat că analizează documentația depusă de guvern. Compania a declarat că „solicitarea unei revizuiri judiciare nu schimbă angajamentul nostru de lungă durată de a valorifica IA pentru a proteja securitatea noastră națională, dar acesta este un pas necesar pentru a ne proteja afacerea, clienții și partenerii”.

Donald Trump a susținut decizia lui Hegseth, care exclude Anthropic dintr-un set limitat de contracte militare, dar ar putea afecta reputația companiei și provoca pierderi de miliarde de dolari în acest an, potrivit directorilor acesteia.

Desemnarea a venit după ce luni de negocieri între Pentagon și Anthropic au ajuns într-un impas, determinându-i pe Trump și Hegseth să denunțe compania și să o acuze că pune în pericol viețile americanilor prin restricțiile sale de utilizare.

Anthropic a contestat aceste afirmații și a declarat că IA nu este încă suficient de sigură pentru a fi utilizată în arme autonome. Compania a declarat că se opune supravegherii interne din principiu.

Drepturile „încălcate” la libertatea de exprimare

În procesul intentat pe 9 martie, Anthropic a afirmat că desemnarea „fără precedent și ilegală” i-a încălcat drepturile la libertatea de exprimare și la un proces echitabil, încălcând totodată o lege care impune agențiilor federale să urmeze proceduri specifice atunci când iau decizii.

Pentagonul a desemnat separat Anthropic ca reprezentând un risc pentru lanțul de aprovizionare în temeiul unei alte legi care ar putea extinde ordinul la întregul guvern.

Anthropic contestă această măsură într-un al doilea proces la o curte de apel din Washington, D.C.

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
Un fost star pop pare să fi descoperit elixirul tinereții. Cum arată bărbatul la 60 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Pentru propaganda de la noi, cine nu vrea să fie criminal de război este trădător
gandul.ro
image
Statele Unite cer tuturor ambasadelor din lume să își revizuiască „imediat” măsurile de securitate
mediafax.ro
image
Prostituție pe fundație. Cât costa ”cocktailul” fetițelor din rețeaua de proxenetism a actorului Vlad Marinescu. Stenograme DIICOT
fanatik.ro
image
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
"Anul Nadiei Comăneci", sărbătorit la Bruxelles. Se împlinesc 50 de ani de la primul 10 perfect
observatornews.ro
image
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
cancan.ro
image
Țara din Europa unde să te retragi la pensie. Peisaje de vis, temperatură moderată, prețuri mici
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cât te costă, de fapt, o zi obișnuită în România, de dimineața până seara, dacă mergi la serviciu. Calcul complet de la cafea la transport
playtech.ro
image
Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni! Decizie fără precedent în istoria fotbalului!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără dubii: cum l-au numit arabii pe Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii și i-a lăsat pe toți fără cuvinte
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Ministrul Muncii a dat în direct vestea aşteptată de 2,8 milioane de pensionari
romaniatv.net
image
Donald Trump, ultimatum pentru NATO! Amenințări directe: Greșeală foarte prostească
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Trei români arestați în Germania după ce au încercat faimoasa metodă „acoperișul”. Cât au cerut aceștia victimei de 90 de ani pentru o oră și jumătate de muncă
actualitate.net
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți
click.ro
image
„Cum își permit oamenii să aibă copii?” Dezbaterea lansată de o româncă după ce a calculat cheltuielile pe care le are cu partenerul
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Vizita de lucru a lui Nicolae Ceauşescu în unităţile agricole ale județului Constanţa, la 1 iulie 1972 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 73/1972)
O „minune” a zootehniei comuniste: porcul de o tonă
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a pilotului Titi Aur, după accidentul lui Ilan Laufer cu trotineta electrică: „Un tată inconștient! Poate vrea să-și facă gemenii cascadori!” Bilanțul tragic din 2025, pe șosele
image
Satul din România unde a fost descoperit un cimitir roman cu aproape 30 de morminte. Arheologii sunt uimiți

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte