Pentagonul a pregătit deja o listă de ținte în cazul în care Trump decide să reia atacurile asupra Iranului

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit pe 16 mai cu membri de rang înalt ai echipei sale de securitate națională pentru a discuta următorii pași în războiul cu Iranul, relatează CNN, citând surse. Pentagonul a pregătit chiar și o listă de ținte în cazul unor noi atacuri asupra Iranului.

Surse media au declarat că întâlnirea a avut loc la clubul de golf al lui Trump din Virginia. La ea au participat vicepreședintele J.D. Vance, secretarul de stat Marco Rubio, directorul CIA John Ratcliffe și trimisul special Steve Witkoff. Întâlnirea a avut loc la doar câteva ore după ce Trump s-a întors la Washington din China , o țară cu legături strânse cu Iranul.

CNN a relatat că Trump a devenit din ce în ce mai nerăbdător în ceea ce privește modul în care Teheranul gestionează negocierile diplomatice. De asemenea, el este frustrat de închiderea Strâmtorii Ormuz și de impactul acesteia asupra prețurilor globale ale petrolului.

În ultimele zile, Trump a luat în considerare mai serios posibilitatea reluării operațiunilor militare majore din Iran pentru a forța Teheranul să facă compromisuri pentru a pune capăt războiului.

Se așteaptă ca Trump să se întâlnească din nou cu echipa sa de securitate națională pentru a discuta despre război la începutul acestei săptămâni.

Pentagonul a pregătit o serie de planuri pentru ținte militare în cazul în care Trump decide în cele din urmă să continue atacurile, au declarat sursele. În special, Departamentul de Război a avut în vedere atacuri țintite asupra instalațiilor energetice și de infrastructură din Iran.

Nu au existat noi semne din partea iraniană că înalți oficiali sunt pregătiți să dea înapoi. Presa iraniană a relatat pe 17 mai că ministrul pakistanez de interne, Mohsin Naqvi, s-a întâlnit cu înalți oficiali iranieni, inclusiv cu președintele Massoud Pezeshkian. Pakistanul a fost principalul mediator în discuțiile de pace dintre Statele Unite și Iran.

În timpul acestor întâlniri, oficialii de la Teheran au declarat că prezența Statelor Unite în Orientul Mijlociu provoacă instabilitate în regiune. Potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată Iranului, Pezeshkian a declarat că Statele Unite și Israelul „au încercat întotdeauna să pună țările islamice una împotriva celeilalte prin proiecte divizive și prin cultivarea neîncrederii”, chiar dacă „Iranul caută relații sincere și stabile, bazate pe bună vecinătate cu țările islamice din regiune”.

Pe măsură ce riscurile unui nou război cresc după întoarcerea președintelui american Donald Trump din China, Iranul semnalează din ce în ce mai mult că are la dispoziție instrumente puternice care depășesc forța militară. Noile amenințări subliniază importanța Strâmtorii Ormuz pentru mai mult decât simple exporturi de energie. Teheranul încearcă să-și transforme avantajul geografic într-o putere economică și strategică pe termen lung.