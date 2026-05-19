Video Răsturnare de situație: Daniel Băluță s-a răzgândit și îi pune pe oameni să decidă dacă parcul va purta numele lui Donald Trump: „Decizia vă aparține”

Locuitorii din Sectorul 4 pot decide prin vot online dacă extinderea Parcului „Tudor Arghezi” va purta numele președintelui american Donald Trump, după ce primarul Daniel Băluță s-a răzgândit și a anunțat că decizia finală va aparține cetățenilor.

Decizia vine după ce edilul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunțase anterior intenția de a denumi noul parc „Donald J. Trump”, în onoarea președintelui american Donald Trump. Propunerea a generat reacții împărțite în rândul comunității, între susținători și critici.

„Unii au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect. De aceea am decis să facem o platformă pe care să votăm. Decizia să nu-mi aparțină, ci să aparțină comunității”, a transmis primarul pe rețelele sociale.

Potrivit acestuia, platforma de vot online a fost lansată marți, 19 mai, iar cetățenii vor putea alege denumirea finală atât pentru extinderea Parcului „Tudor Arghezi”, cât și pentru patinoarul Berceni Arena. Edilul a făcut apel la locuitorii Sectorului 4 să participe în număr cât mai mare și să distribuie linkul de vot.

„Start vot pe platforma prin intermediul căreia puteți vota pentru a alege denumirea pe care o vom acorda extinderii Parcului Tudor Arghezi și patinoarului Berceni Arena. Sper că veți vota în număr cât mai mare, așa că vă rog să distribuiți linkul platformei: https://romaniavoteaza.live/#vot”, a scris Băluță, pe FB.

Inițial, pe 7 aprilie, Daniel Băluță anunțase că noul spațiu verde ar putea purta numele lui Donald J. Trump, argumentând că astfel ar putea fi marcată o legătură simbolică între România și Statele Unite, în contextul aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA.

„Comunitatea noastră poate deveni parte a unei povești globale de prietenie și respect între națiuni”, declara atunci edilul.

În urma reacțiilor apărute în spațiul public, autoritățile locale au decis însă ca denumirea finală să fie stabilită prin vot direct al cetățenilor.