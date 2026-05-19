Video Un drum județean neamenajat blochează deschiderea celui mai nou tronson din Autostrada Moldovei. Legătura cu E85 ar fi un pericol real

Un tronson de aproximativ 22 de kilometri din Autostrada Moldovei, între Adjud și Răcăciuni, deși este aproape finalizat, nu poate fi deschis circulației. Motivul este lipsa unei conexiuni sigure și funcționale cu drumul național DN2/E85, esențială pentru intrarea și ieșirea în autostradă.

Pe cei aproximativ 22 de kilometri dintre Adjud și Răcăciuni, asfaltul este deja turnat, iar marcajele rutiere au fost aplicate. Cu toate acestea, tronsonul nu poate fi deschis circulației, deoarece lipsește o descărcare temporară, fie un nod rutier, fie bretele de legătură, care să permită vehiculelor să iasă în siguranță pe DN2 (E85), una dintre cele mai circulate artere din estul țării.

În lipsa acestei conexiuni, autostrada „se termină în câmp”, ceea ce ar face imposibilă utilizarea sa în regim normal și sigur.

Deschiderea segmentului este condiționată și de progresul lucrărilor pe Lotul 3 Răcăciuni – Bacău, continuarea naturală a traseului. Acesta este într-un stadiu de execuție mai redus, estimat la aproximativ 65–70%, în timp ce Lotul 2 este mult mai avansat.

Constructorul UMB este mobilizat pe șantier, însă diferența de ritm între cele două loturi creează un blocaj logistic: fără continuitate spre Bacău, deschiderea parțială a tronsonului Adjud – Răcăciuni rămâne problematică.

Probleme de siguranță la DN2 și Răcăciuni

O variantă temporară de ieșire din autostradă în zona Răcăciuni a fost luată în discuție, dar este considerată riscantă din punct de vedere al siguranței rutiere. DN2 este intens circulat, iar în anumite momente ar putea apărea blocaje majore.

Reprezentanți ai comunităților de infrastructură semnalează, de asemenea, problemele din zonă, printre care se numără și trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN2.

Potrivit acestora, barierele feroviare frecvent active ar putea duce la întârzieri semnificative și la un risc crescut de accidente dacă traficul de pe autostradă ar fi redirecționat temporar în acest punct.

„Există o barieră de cale ferată pe DN2, cu trafic intens de trenuri de călători, marfă și militare. Blocajele pot dura între 3 și 10 minute, iar în anumite condiții s-ar forma cozi semnificative”, au semnalat reprezentanți ai comunității „Autostrada Moldovei A7”.

Prin urmare, până la rezolvarea acestor probleme, cei 22 de kilometri de autostradă rămân finalizați pe hârtie și în teren, dar închiși circulației.