Ucraina lovește tot mai adânc în Rusia, iar Putin începe să simtă presiunea

Seria atacurilor masive cu drone lansate de Ucraina asupra teritoriului rus arată că războiul începe să își schimbe direcția în favoarea Kievului, susțin analiștii occidentali. Potrivit expertului britanic Keir Giles, de la Chatham House, semnele că Rusia pierde inițiativa în conflict „încep în sfârșit să ajungă și la Vladimir Putin”.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Ucraina a lansat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene de la începutul războiului: aproape 600 de drone au vizat mai multe regiuni ale Federației Ruse, inclusiv zona Moscovei.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că sistemele antiaeriene au interceptat 556 de drone în timpul nopții și alte 30 după răsăritul soarelui.

Atacurile s-au extins până la aproximativ 1.100 de kilometri de granița ucraineană și au vizat infrastructură militară, depozite de petrol, fabrici de microelectronice și obiective strategice.

Patru persoane au murit în urma bombardamentelor, potrivit autorităților ruse.

„Războiul se întoarce acolo de unde a pornit”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris operațiunea drept o reacție „pe deplin justificată” după bombardamentele masive lansate recent de Rusia asupra Kievului, soldate cu cel puțin 24 de morți.

„Răspunsurile noastre la prelungirea războiului de către Rusia și la atacurile asupra orașelor și comunităților noastre sunt complet justificate”, a declarat Zelenski.

Potrivit Ministerului ucrainean al Apărării, dronele au lovit pentru prima dată rafinăria de petrol din Moscova, depozitul petrolier Solnechnogorsk și mai multe fabrici implicate în producția de microcipuri pentru armament de precizie.

Statul Major ucrainean a anunțat că una dintre ținte a fost o fabrică specializată în produse high-tech și componente pentru arme ghidate.

„Războiul se întoarce acolo de unde a pornit”, au transmis oficialii ucraineni.

Drone noi și ieftine, arma care schimbă războiul

Kievul a confirmat că în operațiune au fost folosite drone FP-1 Firepoint, drone-machetă RS-1 Bars și un nou model necunoscut până acum, denumit Bars-SM Gladiator.

Dronele FP-1 au o rază de acțiune de până la 1.600 de kilometri, iar modelele Bars pot lovi ținte aflate la 700–800 de kilometri distanță.

Ucraina investește masiv în dezvoltarea propriei industrii de drone, considerate mult mai ieftine și mai eficiente decât armele clasice cu rază lungă de acțiune.

În ultimele săptămâni, Kievul a atacat repetat rafinării, fabrici de componente electronice și infrastructură militară din interiorul Rusiei, încercând să lovească direct economia care finanțează războiul lui Putin.

Expert: Rusia nu poate apăra tot

Analistul britanic Keir Giles afirmă că amploarea și frecvența atacurilor demonstrează că Ucraina începe să exploateze vulnerabilitățile structurale ale Rusiei.

„Atacurile cu drone nu vor câștiga singure războiul, dar sunt unul dintre semnele clare că avantajul începe să se întoarcă în favoarea Ucrainei”, a declarat acesta pentru Daily Mail.

Potrivit expertului, dimensiunea uriașă a teritoriului rus face imposibilă apărarea eficientă a tuturor obiectivelor strategice.

„Chiar dacă Rusia ar investi în apărarea aeriană la nivelul la care a fost forțată Ucraina să o facă, tot nu ar putea proteja toate infrastructurile vitale pe care Kievul le țintește acum”, a explicat Giles.

Moscova, lovită tot mai aproape de centru

În regiunea Moscovei, o femeie a murit după ce o dronă a lovit o casă particulară, a anunțat guvernatorul Andrei Vorobiov. Alte două persoane au murit în atacurile de dimineață, inclusiv un cetățean indian care lucra în Rusia.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că mai mulți muncitori au fost răniți în apropierea unei rafinării de petrol și gaze.

Deși Moscova este vizată periodic de drone ucrainene, atacurile directe asupra capitalei ruse rămân relativ rare și au un impact psihologic major.

Potrivit unor surse din serviciile de securitate, obiectivul Kievului este să demonstreze populației ruse că războiul nu mai este un conflict îndepărtat și că Kremlinul nu poate garanta siguranța internă.

„Putin începe să înțeleagă”

Keir Giles susține că efectele psihologice și economice ale acestor atacuri ar putea deveni decisive pe termen lung.

„Încă din 2022, Ucraina a încercat să le arate rușilor că războiul îi afectează direct. Nu mai poate fi prezentat la televiziunile de stat drept ceva ce se întâmplă departe de ei”, spune expertul.

Potrivit acestuia, reacțiile recente ale Kremlinului ar putea indica faptul că Vladimir Putin începe să realizeze că Rusia pierde treptat inițiativa strategică.

Analistul amintește inclusiv parada militară redusă organizată de Kremlin de Ziua Victoriei, unde, pentru prima dată în aproape două decenii, tancurile și lansatoarele de rachete au lipsit aproape complet.

Autoritățile ruse au invocat „situația operațională actuală”, iar purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a recunoscut că au fost introduse măsuri suplimentare de securitate de teama unor atacuri ucrainene asupra Moscovei.

Zelenski a ironizat situația, afirmând că autoritățile ruse „se tem că dronele vor zbura deasupra Pieței Roșii”.

Negocierile de pace, în impas

În paralel cu escaladarea atacurilor, eforturile diplomatice pentru încheierea războiului rămân blocate.

Kievul refuză să accepte cererile teritoriale ale Moscovei în Donbas, considerându-le echivalente cu o capitulare.

Deși Statele Unite au încercat să readucă părțile la masa negocierilor, discuțiile au stagnat în ultimele luni.

Între timp, Rusia continuă atacurile asupra Ucrainei. Zelenski a declarat că forțele ruse au lansat într-o singură noapte 524 de drone și 22 de rachete asupra teritoriului ucrainean.

Luni, Kievul a acuzat Rusia că a lovit inclusiv o navă comercială chineză în Marea Neagră, în apropierea portului Odesa — un nod vital pentru exporturile agricole ucrainene.

Incidentul are loc chiar înaintea vizitei de două zile a lui Vladimir Putin în China, unde liderul rus urmează să discute cu Xi Jinping despre aprofundarea relațiilor dintre cele două state.