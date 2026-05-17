Iranul acuză SUA de inflexibilitate în negocieri. „Nicio concesie concretă” la propunerile Teheranului

Iranul acuză Statele Unite că au respins principalele solicitări formulate de Teheran și că nu au făcut „nicio concesie concretă” în negocierile privind programul nuclear. În paralel, oficialii iranieni avertizează că un nou atac american ar declanșa reacții „fără precedent”.

Relațiile deja tensionate dintre Iran și Statele Unite par să intre într-o nouă etapă de blocaj, după ce presa iraniană a relatat că Washingtonul ar fi respins principalele solicitări formulate de Teheran în cadrul negocierilor, în special cele privind programul nuclear iranian, tema care continuă să reprezinte cel mai important punct de dispută între cele două state.

Potrivit agențiilor de presă iraniene, citate de Agerpres, autoritățile de la Washington nu ar fi făcut „nicio concesie concretă” în răspunsul transmis Iranului, iar propunerile americane ar fi venit însoțite de o serie de condiții considerate inacceptabile de către partea iraniană.

Agenția iraniană Fars a relatat că Statele Unite au prezentat o listă de cinci puncte, printre care solicitarea ca Iranul să păstreze o singură instalație nucleară funcțională și să transfere în SUA întregul stoc de uraniu înalt îmbogățit.

În plus, susține aceeași sursă, Washingtonul ar fi refuzat să deblocheze „măcar 25%” din activele iraniene înghețate în străinătate, afectate de sancțiunile impuse de-a lungul anilor. Totodată, partea americană nu ar fi acceptat nici plata unor despăgubiri pentru pierderile și daunele invocate de Iran în timpul conflictelor din regiune.

Și agenția Mehr a transmis un mesaj similar, susținând că Statele Unite nu au oferit Iranului „nicio concesie tangibilă” și criticând ceea ce a descris drept „condiții excesive” impuse de Washington.

Potrivit acestei surse, administrația americană ar fi solicitat restricții severe și de lungă durată asupra sectorului nuclear iranian și ar fi condiționat încetarea ostilităților din regiune de reluarea negocierilor diplomatice.

Ce a cerut Iranul

De partea cealaltă, diplomația iraniană a declarat, săptămâna trecută, că propunerile înaintate de Teheran au inclus cereri clare privind reducerea tensiunilor regionale și diminuarea presiunii economice asupra țării.

Printre solicitările Iranului s-ar număra încetarea imediată a ostilităților în mai multe zone de conflict din Orientul Mijlociu, în special în Liban, dar și ridicarea blocadei impuse porturilor iraniene de Marina americană.

Totodată, Teheranul insistă asupra deblocării activelor sale financiare aflate în străinătate, fonduri afectate de sancțiunile americane și considerate esențiale pentru economia iraniană.

Pe fondul tensiunilor diplomatice, discursul oficialilor iranieni a devenit și mai dur. Duminică dimineață, purtătorul de cuvânt al forțelor armate iraniene, Abolfazl Shekarchi, a lansat un avertisment explicit către Statele Unite în cazul unui nou atac asupra Iranului.

„Preşedintele american ar trebui să ştie că, dacă (...) Iranul va fi atacat din nou, resursele şi armata ţării sale se vor confrunta cu scenarii fără precedent, ofensive, surprinzătoare şi tumultuoase”, a declarat generalul iranian, citat de televiziunea de stat.