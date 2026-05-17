search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Nu va mai rămâne nimic din Iran”. Donald Trump transmite un nou avertisment Teheranului

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Donald Trump a lansat o nouă ameniţare, avertizând că riscă „să nu mai rămână nimic” din Iran dacă nu ajunge rapid la un acord cu Statele Unite.

Donald Trump ameninţă din nou Iranul cu distrugerea. FOTO: Profimedia
Donald Trump ameninţă din nou Iranul cu distrugerea. FOTO: Profimedia

Președintele american Donald Trump a scris duminică pe platforma sa Truth Social că Iranul ar trebui să acționeze rapid dacă vrea să evite o escaladare serioasă a situației.

„Pentru Iran, timpul se scurge, şi ar fi bine să acționeze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a transmis liderul american, în tonul său obișnuit.

Amenințarea vine în contextul în care discuțiile dintre Statele Unite și Iran rămân blocate, în special pe tema programului nuclear, unde diferențele dintre cele două părți sunt în continuare majore.

Potrivit presei iraniene, Washingtonul nu ar fi făcut „nicio concesie concretă” în răspunsul la propunerile Teheranului. Agenția Fars susține că SUA au venit cu un set de cinci cerințe, printre care reducerea drastică a programului nuclear iranian și transferul în SUA al întregului stoc de uraniu puternic îmbogățit.

În același timp, sursele iraniene spun că americanii au refuzat și ideea deblocării unei părți din activele înghețate ale Iranului sau plata unor despăgubiri pentru pierderile suferite de-a lungul timpului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați
stirileprotv.ro
image
Delia Velculescu va fi, cel mai probabil, premierul nominalizat de Nicușor Dan. Surse Cotroceni, pentru Gândul: „Este favorită”. Vine de la FMI și s-a remarcat în una dintre cele mai complicate misiuni ale Fondului
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
Ce adversari ar putea avea Craiova în UEFA Champions League. Traseu înfiorător pentru olteni
fanatik.ro
image
Cum comentează Alexandra Căpitănescu punctajul primit în finala de la Viena: „Nu mi-am dorit să câștig Eurovision”
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
digisport.ro
image
A ajuns din greșeală la nunta unor străini și și-a găsit soția. Povestea virală a unui român: „Nu îmi pot imagina viața cu altcineva”
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
EXCLUSIV. În misiune cu ambulanța, pe tura de noapte: "Cazurile sunt diferite, nu știm la ce să ne așteptăm"
observatornews.ro
image
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
cancan.ro
image
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Orașele din România unde populația scade cel mai rapid. Județele care pierd cei mai mulți locuitori de la un an la altul
playtech.ro
image
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj 5-0, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Luca Băsceanu marchează chiar de ziua lui de naștere!
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
digisport.ro
image
Furtunile răscolesc România. Unde au fost probleme în ultimele ore, ce spun meteorologii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
O mai ții minte pe Gina Felea, tânăra parodiată de Anca Dinicu în serialul „Băieți de oraș”? Cum arată și cu ce se ocupă astăzi
mediaflux.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
click.ro
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Tocătorul de lemn sau de plastic, de domeniul trecutului. Varianta modernă cu care îl poți înlocui
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
femeie cu ghete piele intoarsă 24750 jpg
5 reguli de stil pentru o garderobă rafinată de vacanță
clickpentrufemei.ro
Președintele SUA, Donald J. Trump, președintele Republicii Populare Chineze, Xi Jinping, la Beijing, vineri, 15 mai 2026. Fotografie oficială a Casei Albe, de Daniel Torok (© “P20260515DT-0114” by The White House, United States Government Work)
Ce este „capcana lui Tucidide”, despre care Xi l-a avertizat pe Trump? Lecții dintr-un război antic dintre Atena și Sparta
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Gina Pistol, imagini rare cu Josephine. Cum a fost surprinsă prezentatoarea la plimbare alături de fiica ei și a lui Smiley
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în țara noastră. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas