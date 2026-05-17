„Nu va mai rămâne nimic din Iran”. Donald Trump transmite un nou avertisment Teheranului

Donald Trump a lansat o nouă ameniţare, avertizând că riscă „să nu mai rămână nimic” din Iran dacă nu ajunge rapid la un acord cu Statele Unite.

Președintele american Donald Trump a scris duminică pe platforma sa Truth Social că Iranul ar trebui să acționeze rapid dacă vrea să evite o escaladare serioasă a situației.

„Pentru Iran, timpul se scurge, şi ar fi bine să acționeze rapid, altfel nu va mai rămâne nimic din ei”, a transmis liderul american, în tonul său obișnuit.

Amenințarea vine în contextul în care discuțiile dintre Statele Unite și Iran rămân blocate, în special pe tema programului nuclear, unde diferențele dintre cele două părți sunt în continuare majore.

Potrivit presei iraniene, Washingtonul nu ar fi făcut „nicio concesie concretă” în răspunsul la propunerile Teheranului. Agenția Fars susține că SUA au venit cu un set de cinci cerințe, printre care reducerea drastică a programului nuclear iranian și transferul în SUA al întregului stoc de uraniu puternic îmbogățit.

În același timp, sursele iraniene spun că americanii au refuzat și ideea deblocării unei părți din activele înghețate ale Iranului sau plata unor despăgubiri pentru pierderile suferite de-a lungul timpului.