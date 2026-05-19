Parlamentul Iranului discută o recompensă de 50 de milioane de euro pentru uciderea lui Trump și Netanyahu

Parlamentul iranian analizează posibilitatea introducerii unei recompense uriașe pentru asasinarea președintelui american Donald Trump și a premierului israelian Benjamin Netanyahu, într-o nouă escaladare a tensiunilor dintre Teheran, Washington și Tel Aviv.

Potrivit unor declarații făcute de oficiali iranieni, legislativul de la Teheran urmează să voteze un proiect care ar prevedea acordarea unei recompense de 50 de milioane de euro pentru persoana care i-ar ucide pe cei doi lideri.

Inițiativa este prezentată de autoritățile iraniene drept o reacție la moartea liderului suprem Ali Khamenei, despre care regimul de la Teheran susține că ar fi fost ucis în urma unor atacuri coordonate de Statele Unite și Israel la începutul actualului conflict regional, scrie The Daily Mail.

Amenințări directe la adresa lui Trump și Netanyahu

Președintele Comisiei pentru securitate națională din parlamentul iranian, Ebrahim Azizi, a anunțat că legislativul pregătește un proiect intitulat „Acțiune reciprocă a forțelor militare și de securitate ale Republicii Islamice”.

Potrivit televiziunii de stat iraniene, Azizi a declarat că Donald Trump „trebuie pedepsit de fiecare musulman și de fiecare om liber” pentru presupusul rol în moartea lui Khamenei.

Un alt membru al comisiei parlamentare de securitate, Mahmood Nabavian, a afirmat că recompensa discutată ar avea scopul de a-i „trimite în iad pe Trump și Netanyahu”.

Oficialul iranian a lansat și noi amenințări împotriva Statelor Unite, Israelului și aliaților lor regionali.

„Oficialii americani și sioniști trebuie să știe că, dacă va exista o nouă agresiune, îi vom distruge împreună cu palatele lor”, a declarat acesta.

Fatwa-uri și apeluri la răzbunare

Donald Trump și Benjamin Netanyahu au fost deja ținta unor fatwa-uri emise de lideri religioși iranieni în ultimele luni.

După izbucnirea conflictului regional de la sfârșitul lunii februarie, mai mulți clerici iranieni au cerut public musulmanilor din întreaga lume să răzbune moartea lui Ali Khamenei.

O eventuală recompensă oficială aprobată de statul iranian ar reprezenta însă o escaladare fără precedent a acestor amenințări.

Anul trecut, Donald Trump avertizase că orice tentativă iraniană de a-l asasina ar atrage „ordine foarte dure” pentru a „șterge Iranul de pe fața pământului”.

Trump a oprit în ultimul moment un atac asupra Iranului

În paralel, presa americană relatează că Statele Unite ar fi fost foarte aproape de lansarea, marți, 19 mai, a unui atac militar de amploare împotriva Iranului.

Potrivit informațiilor publicate de Axios, Donald Trump ar fi renunțat în ultimul moment la operațiune după presiuni venite din partea liderilor din Golf.

Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, dar și conducătorii Qatarului și Emiratelor Arabe Unite i-ar fi cerut liderului american să ofere încă o șansă negocierilor privind programul nuclear iranian.

Trump a confirmat ulterior, într-un mesaj publicat pe Truth Social, că a decis să suspende atacul planificat.

„Mi s-a cerut să opresc atacul militar asupra Republicii Islamice Iran, programat pentru mâine”, a scris acesta.

Președinte american a afirmat că negocierile privind programul nuclear iranian continuă și că aliații din Golf cred că poate fi obținut un acord „acceptabil” pentru Washington.

Totuși, Trump a insistat că orice eventuală înțelegere trebuie să excludă complet posibilitatea ca Iranul să obțină arme nucleare.

Washingtonul avertizează că opțiunea militară rămâne pe masă

Potrivit unor oficiali americani citați de presa din SUA, Iranul a transmis recent o nouă propunere de pace Washingtonului.

Sursele afirmă însă că documentul nu aduce schimbări majore față de pozițiile anterioare ale Teheranului.

„Nu facem prea multe progrese. Suntem într-un moment foarte serios”, a declarat un oficial american pentru Axios.

Acesta a adăugat că Statele Unite vor negocieri reale privind programul nuclear iranian și a avertizat că, în lipsa unui acord, discuțiile s-ar putea muta „de la diplomație la bombe”.

În același timp, Trump a declarat că i-a ordonat secretarului american de Război, Pete Hegseth, și armatei SUA să fie pregătiți pentru „un atac complet și de mare amploare” împotriva Iranului, dacă negocierile vor eșua.