Foto Preoți ruși „luptă” împotriva dronelor ucrainene. Au scos icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit un oraș

Într-o încercare neobișnuită de a contracara atacurile aeriene, preoții Bisericii Ortodoxe Ruse din orașul Perm au organizat o procesiune religioasă și o slujbă de rugăciune, aducând o icoană a Maicii Domnului pe străzile orașului, cu scopul declarat de a „proteja” zona de dronele ucrainene, relatează publicația rusă Ostorojno Novosti.

Evenimentul a avut loc pe 12 mai și a fost inițiat de șeful Mitropoliei Perm, în contextul atacurilor repetate care au vizat infrastructura industrială din regiune.

Reprezentanții Episcopiei de Perm au susținut demersul, afirmând că astfel de procesiuni au o tradiție istorică în perioade de criză.

„Împrejmuirea sfintei moaște în jurul orașelor și satelor are loc în perioade de evenimente istorice complexe, tulburări sociale semnificative, epidemii și invazii străine. Istoria cunoaște multe cazuri în care, prin rugăciunile credincioșilor, Domnul și-a trimis mila și ajutorul, eliberându-i de invazia inamică”, a transmis serviciul de presă al eparhiei.

Gestul religios vine pe fondul unor pagube importante în regiune. Cu doar câteva zile înainte de procesiune, pe 8 mai, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit pentru a treia oară rafinăria Permnaftoorgsintez, precum și o stație locală de pompare a țițeiului.

Atacuri similare au fost raportate și pe 29 și 30 aprilie, vizând aceeași zonă industrială.

Potrivit unei analize publicate de agenția Reuters, rafinăria din Perm a fost nevoită să își oprească complet activitatea după atacul din 7 mai și rămâne în prezent închisă.

Surse din industrie indică faptul că mai multe unități de procesare au fost scoase din funcțiune în urma avariilor, inclusiv unități primare și secundare de distilare a țițeiului. Una dintre instalațiile cheie, CDU-4, era deja afectată din 30 aprilie, după atacuri anterioare cu drone.

În timp ce atacurile asupra infrastructurii energetice continuă, autoritățile regionale din Perm par să combine măsuri de securitate convenționale cu gesturi simbolice de natură religioasă, într-un context de război care afectează tot mai puternic regiunea.