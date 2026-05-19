search
Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Foto Preoți ruși „luptă” împotriva dronelor ucrainene. Au scos icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit un oraș

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Într-o încercare neobișnuită de a contracara atacurile aeriene, preoții Bisericii Ortodoxe Ruse din orașul Perm au organizat o procesiune religioasă și o slujbă de rugăciune, aducând o icoană a Maicii Domnului pe străzile orașului, cu scopul declarat de a „proteja” zona de dronele ucrainene, relatează publicația rusă Ostorojno Novosti.

Preoți ruși au mers cu icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit orașul împotriva dronelor ucrainene FOTO Telegram
Imaginea 1/3: Preoți ruși au mers cu icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit orașul împotriva dronelor ucrainene FOTO Telegram
Preoți ruși au mers cu icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit orașul împotriva dronelor ucrainene FOTO Telegram
Preoți ruși au mers cu icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit orașul împotriva dronelor ucrainene FOTO Telegram
Preoți ruși au mers cu icoana Maicii Domnului pe străzi și au sfințit orașul împotriva dronelor ucrainene FOTO Telegram

Evenimentul a avut loc pe 12 mai și a fost inițiat de șeful Mitropoliei Perm, în contextul atacurilor repetate care au vizat infrastructura industrială din regiune.

Reprezentanții Episcopiei de Perm au susținut demersul, afirmând că astfel de procesiuni au o tradiție istorică în perioade de criză.

„Împrejmuirea sfintei moaște în jurul orașelor și satelor are loc în perioade de evenimente istorice complexe, tulburări sociale semnificative, epidemii și invazii străine. Istoria cunoaște multe cazuri în care, prin rugăciunile credincioșilor, Domnul și-a trimis mila și ajutorul, eliberându-i de invazia inamică”, a transmis serviciul de presă al eparhiei.

Gestul religios vine pe fondul unor pagube importante în regiune. Cu doar câteva zile înainte de procesiune, pe 8 mai, Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a lovit pentru a treia oară rafinăria Permnaftoorgsintez, precum și o stație locală de pompare a țițeiului.

Atacuri similare au fost raportate și pe 29 și 30 aprilie, vizând aceeași zonă industrială.

Potrivit unei analize publicate de agenția Reuters, rafinăria din Perm a fost nevoită să își oprească complet activitatea după atacul din 7 mai și rămâne în prezent închisă.

Surse din industrie indică faptul că mai multe unități de procesare au fost scoase din funcțiune în urma avariilor, inclusiv unități primare și secundare de distilare a țițeiului. Una dintre instalațiile cheie, CDU-4, era deja afectată din 30 aprilie, după atacuri anterioare cu drone.

În timp ce atacurile asupra infrastructurii energetice continuă, autoritățile regionale din Perm par să combine măsuri de securitate convenționale cu gesturi simbolice de natură religioasă, într-un context de război care afectează tot mai puternic regiunea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
digi24.ro
image
Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri din Bragadiru. Flăcările s-au extins pe 1000 de mp. A fost emis Ro-Alert
stirileprotv.ro
image
DEZASTRU în iulie! Isărescu anunță inflație-RECORD: Cu cât vor crește prețurile
gandul.ro
image
Isărescu desființează ideea de premier tehnocrat: „Vorbești în gol, în deșert”
mediafax.ro
image
Plecare bombă de la Rapid! Unul dintre cei mai importanţi jucători, out la finalul sezonului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Emil Gânj, condamnat pe viață. Ce s-a întâmplat în procesul celui mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
Aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD-AUR un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
digisport.ro
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
click.ro
image
Două românce ar fi fost primite „cadou” de un fost ministru din Spania. În schimb, ar fi aprobat contracte de 125 de milioane de euro
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Record pentru Brâncuși: sculptura "Danaida", vândută cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s
observatornews.ro
image
Cum am ajuns să fac plajă alături de caprele din Grecia. Cât m-a costat sejurul de 9 zile în Samothraki
cancan.ro
image
Mugur Isărescu anunță că pensiile nu vor crește. Pensionarii pierd între 130 lei și 600 lei la pensie
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cum pot lua tinerii locuințe mai ieftine. Cum se aplică reducerea de la stat și ce condiții trebuie îndeplinite
playtech.ro
image
Dezastrul de la Atena, momentul de cotitură în sezonul Universităţii Craiova: „Urăsc să pierd, dar dacă pierd mai bine o fac în acest fel” Dezvăluiri din vestiar: „Nu putem juca în Conference, o să luăm campionatul!”
fanatik.ro
image
Războiul din Ucraina s-ar putea încheia după „scenariul finlandez”. Analiștii JPMorgan Chase și-au schimbat prognoza
ziare.com
image
Milionarii români care își duc copii la școală cu mijloacele de transport în comun. Au o avere impresionantă
digisport.ro
image
Farul, pe un „butoi cu pulbere”, după ce merge la baraj. Cine retrogradează
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Rusia anunță trei zile de exerciții nucleare alături de Belarus! Zeci de mii de soldați mobilizați
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Imagini spectaculoase cu urșii din Brașov. Ce fac autoritățile
actualitate.net
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment
click.ro
image
Greșeala fatală a celor cinci italieni experți în scufundări, morți în Maldive. Ce s-a întâmplat în adâncul oceanului
click.ro
image
Cum l-a cunoscut Emilia Ghinescu pe iubitul tinerel: „Nu m-am gândit nicio clipă că îmi va scrie”
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
v468 peera 84 zodiac jpg
Cele 4 zodii chinezești care au noroc pe 19 mai 2026. Ești pe listă?
clickpentrufemei.ro
Restauratoarea Susanne Bretzel ține în mână caietul de ceară (© LWL-Archäologie für Westfalen / E. Daood)
Un caiet din secolul al XIII-lea, încă lizibil, descoperit într-o latrină medievală
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rareș Cojoc spune adevărul: a înșelat-o sau nu pe Andreea Popescu, fosta sa soție? „Știe foarte bine aceste lucruri”
image
Francisca pregătește petrecerea de nuntă și botez. Când va avea loc dublul eveniment

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Tom Cruise și Pamela Anderson, noul cuplu de la Hollywood? Blodina recunoaște că „fac loc iubirii în viața mea”

Click! Sănătate

image
Care este vitamina controversată din cauza relației cu cancerul?