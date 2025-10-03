Video Patru morți într-un atac al armatei americane asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri

Armata americană a lovit din nou o ambarcațiune suspectată de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei. În urma atacului, patru persoane au fost ucise, a anunțat vineri secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth.

„Patru narcoteroriști aflați la bordul ambarcațiunii au fost uciși în timpul atacului (...) efectuat în apele internaționale din largul coastelor Venezuelei, în condițiile în care respectivul vas transporta importante cantități de narcotice cu destinația Statelor Unite pentru a ne otrăvi populația”, a transmis Hegseth într-un mesaj publicat pe platforma X.

El a adăugat că „aceste atacuri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta”. Mesajul a fost însoțit și de un videoclip în care se vede o ambarcațiune cuprinsă de flăcări la suprafața apei.

Parte din „conflictul armat” împotriva cartelurilor

Acesta este cel puțin al patrulea atac de acest tip lansat de Statele Unite în ultimele săptămâni, în cadrul „conflictului armat” inițiat de președintele Donald Trump împotriva cartelurilor de droguri.

La sfârșitul lunii august, SUA au desfășurat mai multe nave militare în Marea Caraibelor, unde au distrus cel puțin patru ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri. Operațiunile s-au soldat atunci cu cel puțin 21 de morți.

Cartelurile, o amenințare majoră pentru SUA

Potrivit Washingtonului, cartelurile de droguri au devenit în ultimele decenii „mai înarmate, mai bine organizate și mai violente”, fiind responsabile „ilegal și direct” de moartea a zeci de mii de cetățeni americani în fiecare an.