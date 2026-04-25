search
Sâmbătă, 25 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Operațiunea „Economic Fury”. SUA impun sancțiuni asupra unei rafinării din China ce cumpără petrol din Iran

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Statele Unite au anunțat vineri  sancțiuni care vizează o rafinărie importantă din China și zeci de nave implicate în transportul petrolului iranian, într-o mișcare menită să taie principala sursă de venit a Teheranului, relatează Fox News și AP. Măsura, adoptată de Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei, face parte din campania mai amplă denumită „Furie Economică”.

Petrolier chinez foto shutterstock
Petrolier chinez foto shutterstock

Potrivit oficialilor americani, sancțiunile vizează rafinăria Hengli Petrochemical, unul dintre cei mai importanți cumpărători de petrol iranian, precum și o rețea de companii de transport maritim și petroliere care au facilitat exporturi de miliarde de dolari. Oficialii au descris această flotă din umbră drept coloana vertebrală financiară a „regimului instabil” din Iran.

„Economic Fury” impune o strangulare financiară asupra regimului iranian, limitând agresiunile acestuia în Orientul Mijlociu și contribuind la reducerea ambițiilor sale nucleare”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

Rafinăria Hengli Petrochemical (Dalian) este cunoscută pentru achiziția de țiței la preț redus, inclusiv din țări aflate sub sancțiuni. Cu o capacitate de procesare de aproximativ 400.000 de barili pe zi, este una dintre cele mai mari rafinării independente din China. Potrivit Trezoreriei SUA, Hengli primește transporturi de petrol iranian încă din 2023 și a generat sute de milioane de dolari pentru armata iraniană.

De asemenea, rafinăria ar fi colaborat cu Sepehr Energy Jahan Nama Pars Company, o firmă identificată de SUA drept paravan pentru forțele armate iraniene. Aceasta operează în numele Statului Major al armatei iraniene, folosind o rețea complexă de intermediari și nave pentru a comercializa petrol sancționat și a finanța programe militare și grupări proxy din regiune.

Sancțiunile vizează 19 nave din așa-numita „flotă fantomă”, o rețea de petroliere învechite și companii-paravan care transportă petrol pe piețele globale ocolind sancțiunile. Acestea folosesc metode precum transferul de încărcături între nave în largul oceanului pentru a masca originea petrolului.

Acțiunea face parte din campania de „presiune maximă” asupra Iranului de către administrația președintelui Donald Trump, în scopul de a diminua exporturile de petrol ale țării și, implicit, a finanțării programelor militare și nucleare.

„Vom continua să restrângem rețeaua de nave, intermediari și cumpărători pe care Iranul se bazează pentru a-și transporta petrolul pe piețele globale”, a avertizat Bessent.

În paralel, SUA au trimis recent scrisori instituțiilor financiare din China, Hong Kong, Emiratele Arabe Unite și Oman, amenințând cu sancțiuni secundare pentru tranzacții cu Iranul. „Dacă cumpărați petrol iranian sau dacă fonduri iraniene se află în băncile voastre, suntem pregătiți să aplicăm sancțiuni secundare, o măsură foarte dură”, a declarat Bessent într-un briefing la Casa Albă pe 15 aprilie.

Decizia vine într-un context tensionat pe piața globală a energiei, afectată de conflictul din regiunea Golfului Persic, care perturbă transporturile de petrol și gaze naturale și duce la creșterea prețurilor. În același timp, SUA au încercat să atenueze impactul asupra pieței prin derogări temporare pentru petrolul rusesc și pentru unele transporturi iraniene deja aflate pe mare.

China, principalul cumpărător de petrol iranian – între 80% până la 90% din importuri înaintea războiului SUA-Israel cu Iranul – a criticat anterior sancțiunile americane. Un purtător de cuvânt al ambasadei Chinei la Washington, Liu Pengyu, a declarat că astfel de măsuri „subminează ordinea și regulile comerțului internațional și afectează schimburile economice normale”.

Sancțiunile vin și cu puțin timp înaintea unei întâlniri programate între președintele Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping în China, ceea ce ar putea amplifica tensiunile diplomatice dintre cele două puteri.

Oficialii americani au avertizat că noi sancțiuni nu sunt excluse.

