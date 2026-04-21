SUA au capturat un al doilea petrolier legat de Iran. Momentul în care militarii americani urcă la bord

Forțele americane au urcat la bordul unui petrolier sancționat pentru contrabandă cu țiței iranian, în cadrul unei operațiuni desfășurate în Golful Bengal, a anunțat marți Pentagonul.

Nava, identificată drept Tifani, transporta petrol iranian și a fost confiscată într-o zonă situată între India și Asia de Sud-Est, potrivit unui oficial american din domeniul apărării care a vorbit sub protecția anonimatului.

Autoritățile americane urmează să decidă în următoarele zile ce se va întâmpla cu vasul: dacă va fi remorcat în Statele Unite sau predat unei alte țări.

Acțiunea face parte dintr-o campanie mai amplă a Washingtonului de a opri navele suspectate că sprijină Iranul - prin transportul de petrol, arme, metale sau echipamente electronice. Operațiunea vine într-un moment sensibil, înainte de expirarea unui armistițiu fragil între SUA și Iran și în timp ce Pakistanul face eforturi să medieze o a doua rundă de discuții între cele două state.

Potrivit Pentagonului, Tifani a fost descrisă ca fiind „fără stat”, în ciuda faptului că arbora pavilionul Botswanei.

„Așa cum am spus clar, vom continua eforturile globale de aplicare a legii maritime pentru a perturba rețelele ilicite și a intercepta navele sancționate care oferă sprijin material Iranului - oriunde ar opera. Apele internaționale nu sunt un refugiu pentru navele sancționate”, se arată într-un comunicat al Pentagonului.

Este a doua navă asociată Iranului care este interceptată de armata americană în ultimele zile. Duminică, Marina SUA a atacat și capturat o navă cargo sub pavilion iranian, Touska, despre care susține că a încercat să evite blocada impusă porturilor iraniene. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că un distrugător american a tras asupra camerei motoarelor pentru a face nava să-și piardă propulsia.

Șeful Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, a afirmat recent că aceste operațiuni nu se vor limita la apele iraniene sau la zona de responsabilitate a Comandamentului Central al SUA. „Forțele americane vor urmări activ orice navă sub pavilion iranian sau orice navă care încearcă să ofere sprijin material Iranului”, a spus acesta, indicând inclusiv operațiuni în Pacific și vizând navele care au părăsit regiunea înainte de instituirea blocadei în Strâmtoarea Ormuz.

Armata americană a extins, de asemenea, lista bunurilor considerate drept contrabandă, precizând că va inspecta și confisca mărfuri „indiferent de locație”, dacă acestea sunt destinate unui inamic și pot fi utilizate într-un conflict armat.

Acțiunile SUA ridică însă semne de întrebare privind respectarea armistițiului temporar cu Iranul. Profesorul de drept Jason Chuah, de la City University of London, a explicat că situația juridică este ambiguă: „Statele Unite par să considere că conflictul nu s-a oprit cu totul - că există încă o stare de conflict armat. Prin această interpretare, pot continua acțiuni precum blocada și chiar utilizarea limitată a forței pe mare.”

În schimb, Iranul consideră că armistițiul presupune suspendarea tuturor actelor ostile. Comandamentul militar comun iranian a calificat abordarea navei drept un act de piraterie și o încălcare a armistițiului.

Experții subliniază că blocadele și chiar atacurile limitate pot fi legale în timp de război, dacă navele comerciale contribuie la efortul militar sau transportă bunuri interzise. Totuși, Chuah atrage atenția că este dificil de demonstrat că unele nave, precum Touska, contribuie efectiv la acțiuni militare împotriva SUA.

„Întrebarea din centrul disputei este una aparent simplă: a suspendat armistițiul dreptul de a folosi forța?”, a spus Chuah. „Dacă da, atunci atacarea sau capturarea navelor este greu de reconciliat cu Carta ONU.”

La rândul său, Mark Cancian, fost colonel în Marina SUA și analist în domeniul apărării, a declarat că interpretarea depinde de perspectivă: „Trump a anunțat armistițiul. Iranienii au fost de acord. Dar nu există un acord formal. Nimic nu a fost pus în scris.”

Michael O’Hanlon, analist la Brookings Institution, consideră însă că SUA nu au încălcat armistițiul: „Am fost de acord să încetăm bombardamentele, iar aceasta era principala cerință a Iranului. Dar blocada trebuie aplicată dacă vrem să însemne ceva.”