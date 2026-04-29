Omul care transformă Pentagonul într-un fond de investiții. Cum schimbă Emil Michael regulile jocului în industria apărării

Emil Michael, fost executiv de top la Uber, se află în centrul unei schimbări majore la Pentagon, unde o nouă generație de lideri încearcă să aplice logica capitalului de risc în domeniul militar.

În doar șase luni de la numirea sa în funcția de șef al tehnologiei din cadrul Departamentului de Război, Michael a declarat că a avut întâlniri cu peste 100 de start-up-uri, în căutarea unor soluții mai ieftine, mai rapide și mai eficiente pentru războaiele viitorului.

Obiectivul său este ambițios: crearea unui ecosistem de companii capabile să rivalizeze cu giganți tradiționali precum Lockheed Martin sau Northrop Grumman, restructurând „întreaga arhitectură” a industriei militare.

Silicon Valley intră în forță în apărare

Michael face parte dintr-un grup mai larg de oficiali numiți de administrația Donald Trump, care provin din mediul privat și aduc la Pentagon o mentalitate specifică Silicon Valley, scrie The Washington Post.

Printre aceștia se numără și Stephen Feinberg, fost lider al fondului de investiții Cerberus Capital Management, sau Dan Driscoll, cu experiență în capital de risc.

Aceștia susțin că sistemul actual de achiziții militare este lent și ineficient și că Pentagonul trebuie să identifice rapid tehnologii emergente și să le finanțeze direct pentru a ține pasul cu noile amenințări.

De la contracte la investiții directe

Una dintre cele mai controversate schimbări este implicarea directă a Pentagonului ca investitor.

Sub coordonarea lui Feinberg, instituția a început să preia participații în companii private, în timp ce Michael gestionează un program care poate direcționa până la 200 de miliarde de dolari sub formă de împrumuturi către firme din domenii precum inteligența artificială, mineritul de resurse strategice sau biotehnologia.

Printre beneficiari se numără Vulcan Elements, care a primit un împrumut de 620 de milioane de dolari, și Hadrian, un start-up din domeniul producției asistate de AI, implicat într-un proiect de 900 de milioane de dolari pentru construcția de submarine.

Datele companiei PitchBook arată că investițiile private în tehnologie militară au ajuns în 2025 la 48,5 miliarde de dolari, aproape dublu față de anul precedent.

Critici și temeri legate de transparență

Noua abordare ridică însă semne de întrebare.

Experți precum Darrell West avertizează asupra lipsei de transparență în selecția companiilor și asupra riscurilor legate de utilizarea banilor publici.

Alți critici susțin că apropierea dintre stat și sectorul privat poate crea conflicte de interese și poate slăbi mecanismele de control asupra dezvoltării noilor tehnologii militare, notează WP.

O schimbare de paradigmă

Transformarea reflectă o mutare mai amplă: de la un model dominat de contractori tradiționali la unul în care inovația vine din start-up-uri finanțate rapid.

În trecut, tehnologii precum GPS sau internetul au fost dezvoltate de stat. Astăzi, lideri din Silicon Valley, inclusiv investitori precum Peter Thiel, susțin că sectorul privat trebuie să joace rolul principal.

Companii precum Palantir au devenit deja actori-cheie în acest ecosistem, furnizând soluții pentru analiză de date militare și intelligence.

Un stil de conducere controversat

Cariera lui Emil Michael nu este lipsită de controverse. În perioada petrecută la Uber, a fost implicat în mai multe scandaluri legate de cultura organizațională a companiei și de relația cu autoritățile, subliniază WP.

Susținătorii săi îl descriu însă ca pe un strateg agresiv și eficient, capabil să accelereze procese și să atragă investiții.

Criticii avertizează că același stil ar putea genera riscuri într-un domeniu sensibil precum apărarea.

Între inovație și risc

Pentru susținători, noul model reprezintă o adaptare necesară la realitățile moderne ale războiului, unde tehnologia — de la drone la software — joacă un rol decisiv.

Pentru critici, însă, apropierea dintre Pentagon și capitalul de risc ridică întrebări fundamentale despre control, responsabilitate și priorități strategice.

În acest context, direcția imprimată de Emil Michael ar putea redefini nu doar modul în care Statele Unite își dezvoltă capacitățile militare, ci și relația dintre stat și industria tehnologică.