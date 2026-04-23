Secretarul Marinei SUA demisionează pe fondul tensiunilor din Pentagon

John Phelan a demisionat brusc miercuri din funcția de secretar al Marinei SUA, pe fondul unor neînțelegeri interne generate de sprijinul său pentru dezvoltarea unui nou tip de navă de luptă extrem de costisitoare, scrie politico.eu.

Potrivit unor surse familiare cu situația, inițiativa lui Phelan a creat fricțiuni cu superiorii săi, inclusiv cu secretarul de război, Pete Hegseth. Phelan, care a ocupat funcția puțin peste un an, ar fi susținut proiectul noilor nave pentru a câștiga sprijinul președintelui Donald Trump.

Așa-numitele nave din clasa „Trump” au devenit o sursă majoră de nemulțumire pentru conducerea Pentagonului, inclusiv pentru adjunctul secretarului Apărării, Stephen Feinberg. Sursele afirmă că acestea nu se aliniază strategiei actuale, care pune accent pe dezvoltarea unor nave mai mici, mai ieftine și fără echipaj uman.

Costurile proiectului sunt estimate la miliarde de dolari încă din faza inițială, iar inițiativa este considerată incompatibilă cu direcția strategică dorită de conducerea Pentagonului.

În ultimele luni, Phelan ar fi pierdut și o parte din atribuțiile sale esențiale. Conform unor surse, Feinberg a preluat controlul asupra programelor de submarine, în timp ce Biroul pentru Management și Buget coordona deja eforturile de construcție navală.

Demisie într-un moment sensibil

Demisia survine într-un moment sensibil, în contextul campaniei militare americane din Iran și cu o săptămână înainte ca Hegseth să prezinte în Congres un buget al Pentagonului estimat la 1,5 trilioane de dolari, care include creșteri semnificative pentru programele Marinei, inclusiv propunerea „Golden Fleet” (Flota de Aur) a lui Trump.

Phelan, un finanțist cu avere considerabilă, a fost unul dintre oamenii de afaceri numiți de Trump în funcții de conducere în Pentagon. El a promis reforme într-un sistem de construcții navale afectat de probleme, supervizând inclusiv anularea fregatei din clasa Constellation și promovând restructurarea ierarhiei de amirali.

Cu toate acestea, nu a reușit să crească ritmul construcției de nave, una dintre prioritățile administrației Trump. În plus, a pierdut membri-cheie din echipa sa, inclusiv pe șeful său de cabinet, Jon Harrison, concediat de Hegseth în octombrie.

Funcția lui Phelan va fi preluată interimar de Hung Cao, al doilea cel mai înalt oficial civil din cadrul Marinei.

Criticii spun că stilul său de conducere era „deconectat” de realitățile Marinei, iar decizia sa de a sugera posibilitatea construirii de nave de război americane în străinătate a fost considerată o eroare strategică.

Pentagonul a anunțat plecarea sa fără a oferi explicații detaliate, mulțumindu-i pentru serviciul adus.

Demisia lui Phelan este cea mai recentă dintr-o serie de plecări și demiteri la nivel înalt din administrația Trump, printre care și cele ale secretarului pentru Securitate Internă, Kristi Noem, și procurorului general, Pam Bondi.

El este al doilea oficial militar de rang înalt înlăturat în contextul conflictului cu Iranul, după demiterea șefului Statului Major al Armatei, generalul Randy George, la începutul acestei luni.