Vicepreședintele JD Vance ridică semne de întrebare privind informațiile Pentagonului despre războiul din Iran

Vicepreședintele Statelor Unite, J. D. Vance, ar fi exprimat îndoieli cu privire la acuratețea evaluărilor furnizate de Departamentul de Război referitoare la războiul din Iran și la nivelul stocurilor de armament, potrivit unei relatări publicate de The Atlantic, care citează oficiali de rang înalt din administrație.

Conform surselor, Vance ar fi pus sub semnul întrebării în mod repetat aceste evaluări în cadrul unor întâlniri private, fără a-i acuza direct pe oficialii militari că induc în eroare conducerea politică.

Secretarul de război, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Întrunit, Dan Caine, au declarat public că stocurile de armament ale SUA rămân consistente și că operațiunile împotriva Iranului au provocat pierderi semnificative. Consilieri ai vicepreședintelui, citați sub protecția anonimatului, spun însă că acesta și-a exprimat îngrijorările ca fiind propriile evaluări, evitând o confruntare directă în interiorul echipei de securitate națională.

Potrivit acelorași surse, Vance ar încerca să mențină echilibrul între cooperarea instituțională și propriile rezerve legate de conflict. Unii apropiați ai săi consideră că prezentările optimiste ale Pentagonului ar putea oferi o imagine incompletă a situației din teren.

Președintele Donald Trump a susținut, în schimb, evaluările pozitive ale conducerii militare, afirmând recent că operațiunile americane reprezintă deja un succes și că stocurile de armament esențial sunt „aproape nelimitate”.

Totuși, evaluări interne citate de publicație sugerează că Iranul păstrează o parte semnificativă din capacitățile sale militare, inclusiv o mare parte din infrastructura de lansare a rachetelor și mijloacele navale capabile să afecteze traficul în Strâmtoarea Ormuz.

Surse din administrație și consilieri externi indică, de asemenea, că utilizarea intensă a unor sisteme de armament — inclusiv interceptori și rachete de croazieră — ar fi dus la diminuarea stocurilor, ridicând întrebări privind capacitatea SUA de a susține eventuale conflicte viitoare.

Oficialii Pentagonului resping aceste îngrijorări

Un purtător de cuvânt a declarat că liderii militari oferă „o imagine completă și nealterată” președintelui, în timp ce evaluările generalului Caine sunt descrise drept „precise și cuprinzătoare”.

Înainte de izbucnirea conflictului, Vance s-a arătat rezervat față de ideea unei intervenții militare în Iran. Președintele Trump a recunoscut ulterior că vicepreședintele a fost „mai puțin entuziast” în privința războiului, care s-a dovedit controversat în rândul opiniei publice americane.

Surse din administrație afirmă însă că președintele este mulțumit de informațiile primite și că diferențele de opinie din cadrul echipei de securitate națională sunt considerate o parte normală a procesului decizional.

Evoluțiile au loc în contextul în care Iranul ar fi transmis recent o propunere către Washington privind redeschiderea Strâmtorii Ormuz și încetarea ostilităților, sugerând amânarea discuțiilor privind programul său nuclear.