„Deal Team 6": echipa din umbră care negociază contractele Pentagonului

„Deal Team 6”: echipa din umbră care negociază contractele Pentagonului

Steven Feinberg încearcă să obțină aprobarea Congresului pentru cel mai mare buget de apărare din istorie, exercitând în același timp o presiune intensă asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a accelera producția, scrie The Wall Street Journal .

Steve Feinberg, numătul doi al Pentagonului/FOTO:X
Steve Feinberg, numătul doi al Pentagonului/FOTO:X

Pe Wall Street, Steve Feinberg știa cum să le creeze o idee bună investitorilor care se gândeau să parieze miliarde pe redresarea companiilor sale.

Acum, în funcția de numărul 2 al Pentagonului , fostul șef al fondurilor de investiții private se confruntă cu cea mai mare ofertă din cariera sa: să convingă Congresul să aprobe bugetul militar de 1,5 trilioane de dolari al administrației Donald Trump .

„Contractanții care sunt dispuși să se schimbe alături de noi vor prospera și se vor dezvolta”, le-a spus Feinberg directorilor unor companii precum Lockheed Martin și Northrop Grumman, precum și altor furnizori majori, la un eveniment organizat la Colegiul Național de Război din Washington anul trecut. „Cei care nu o fac și se opun vor dispărea.”

Miliardarul în vârstă de 66 de ani a fost principalul cumpărător de arme al Pentagonului în ultimul an, părăsind poziția sa extrem de profitabilă la firma de investiții Cerberus Capital Management. O mare parte din acest timp a fost petrecută în conflicte cu contractorii pe tema ratei de creștere a producției și a modului în care își investesc banii.

Feinberg a încheiat deja acorduri prin care guvernul să preia participații la cel puțin cinci companii din sectorul privat și solicită zeci de miliarde de dolari de la contribuabili în acest an pentru investiții suplimentare. Aceste pariuri ar putea dura ani până se amortizează și sunt complicate de războiul cu Iranul, care a epuizat deja rezervele de arme ale SUA.

Un cerc restrâns de consilieri, cu legături strânse cu fondul de investiții Cerberus, s-a coagulat în jurul lui Steven Feinberg, într-o formulă care atrage tot mai multă atenție la Washington. Din grup fac parte foști executivi ai companiei, precum John Gallagher, dar și o unitate specializată în negocierea contractelor, Economic Defense Unit, condusă de George Colitides.

Rolul acestei echipe este unul esențial: negociază acorduri între Pentagon și companiile din industria de apărare. „Ei sunt cei care fac ca înțelegerile să funcționeze”, a declarat Michael Cadenazzi, oficial al Departamentului de Război, la un eveniment organizat în februarie.

În mediul de afaceri, grupul a primit chiar și o poreclă – „Deal Team 6”, o trimitere la unitatea de elită SEAL Team 6 a Marinei americane.

Criticii văd însă o influență excesivă. Steve Blank, profesor la Stanford, a descris situația drept o „preluare” a Pentagonului de către capitalul privat. Reprezentanții Cerberus resping acuzațiile, susținând că Feinberg și-a vândut participațiile și nu mai are legături cu activitatea firmei.

Buget militar în creștere

Feinberg a contribuit la conturarea unui nou buget de apărare, care prevede o creștere semnificativă față de anul precedent. Dacă va fi aprobat, acesta va finanța inițiative ambițioase, precum scutul antirachetă „Golden Dome” și extinderea flotei navale.

Totodată, planul include zeci de miliarde de dolari pentru achiziții strategice și împrumuturi destinate industriei de apărare.

În culise, Feinberg a lucrat pentru a obține sprijin politic. Deși există nemulțumiri în Congres privind lipsa de transparență, el a reușit să stabilească relații cu membri ai ambelor partide.

Tensiuni la vârful Pentagonului. Șeful Armatei îl înfruntă pe Pete Hegseth: „Nu am intenţia să plec sau să demisionez”

Influența asupra lui Donald Trump

La finalul anului trecut, lideri republicani din domeniul apărării au prezentat argumente pentru creșterea bugetului militar, susținând că propunerile inițiale erau sub nivelul administrațiilor anterioare.

Feinberg și secretarul de război au dus același mesaj la Casa Albă. Ei au sugerat ca bugetul militar să ajungă la aproximativ 5% din PIB, nivel cerut și aliaților europeni.

Propunerea l-a convins pe Donald Trump, care ulterior a cerut un buget de aproximativ 1.500 de miliarde de dolari.

Stil de lucru dur

În interiorul Pentagonului, Feinberg este cunoscut pentru stilul său direct și solicitant. Conduce ședințe lungi, în care pune presiune pe directorii companiilor și analizează în detaliu contractele.

El a introdus întâlniri regulate cu liderii industriei de apărare, cerându-le să accelereze producția și să investească mai mult.

Totodată, menține un profil public scăzut: evită interviurile și viața socială din Washington, preferând să se concentreze pe activitatea din instituție.

Critici și îngrijorări

Unii experți avertizează că ritmul accelerat al achizițiilor ar putea ocoli etape importante, precum testarea riguroasă a echipamentelor.

„Sistemul actual este rezultatul unor compromisuri”, a spus Mark Cancian, analist în domeniul apărării. „Nu este perfect, dar există pentru un motiv.”

Presiune asupra industriei

Sub presiunea Pentagonului, mai multe companii au început să își crească producția. Lockheed Martin a anunțat majorarea semnificativă a producției de rachete Patriot, iar alte firme au făcut investiții similare.

În unele cazuri, negocierile au fost tensionate, dar au dus la acorduri rapide și investiții substanțiale.

Reorganizare internă

Feinberg a inițiat și o restructurare a modului în care sunt gestionate marile programe militare. Unele dintre acestea raportează acum direct către el, ceea ce a stârnit nemulțumiri în rândul unor oficiali.

Susținătorii săi spun însă că această abordare permite luarea mai rapidă a deciziilor într-un context global tot mai instabil.

Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor produce rezultate pe termen lung. Pentru moment, ele reflectă o transformare profundă a modului în care Statele Unite își gestionează apărarea – una în care viteza și eficiența sunt puse pe primul plan.

