Despăgubirea generoasă primită de o ospătăriță concediată după doar cinci zile de muncă. Ce a stabilit instanța

O companie hotelieră din Italia va plăti aproape 60.000 de euro unei foste ospătărițe concediate după doar cinci zile de muncă, după ce atât tribunalul de muncă, cât și Curtea de Apel din Veneția au decis că încetarea contractului a fost ilegală, transmite Pro TV, citând publicația Il Messaggero.

Compania va achita 49.000 de euro despăgubiri, la care se adaugă aproximativ 10.500 de euro cheltuieli de judecată.

Judecătorii au stabilit că angajata fusese chemată la hotel cu trei zile înainte de începerea oficială a contractului pentru a se familiariza cu activitățile și responsabilitățile postului. Instanța a apreciat că această perioadă a reprezentat muncă nedeclarată.

În consecință, contractul nu a mai beneficiat de regimul juridic aplicabil contractelor pe perioadă determinată și a fost considerat unul pe durată nedeterminată. Astfel, au fost aplicate prevederile articolului 18 din Statutul Muncitorilor din Italia, care oferă o protecție sporită salariaților în cazul concedierilor nelegale.

Cum s-a ajuns în instanță

Cazul datează din primăvara anului 2024, când tânăra a fost angajată ca ospătăriță la hotelul de cinci stele Ausonia & Hungaria, de pe insula Lido din Veneția. În a cincea zi de muncă, aceasta a fost concediată verbal, pe motiv că nu ar fi trecut perioada de probă.

Sindicatul independent Fiadel Csa Cisal a contestat atât concedierea verbală, cât și faptul că femeia lucrase trei zile înainte de intrarea în vigoare a contractului.

După eșuarea unei proceduri de conciliere, fosta angajată a dat în judecată compania Dogale Ospitalità e Benessere Srl.

Mai mulți martori, inclusiv angajați ai hotelului, au declarat că aceasta începuse deja să învețe sistemul informatic folosit în activitatea hotelului. Instanța a considerat că instruirea reprezenta muncă efectivă, nu o simplă familiarizare cu locul de muncă.

Curtea de Apel din Veneția a menținut hotărârea primei instanțe. Compania a anunțat că va ataca decizia la Curtea Supremă de Casație.